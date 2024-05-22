Категория надежности электроснабжения: как определить и зачем это нужно
В материале РИАМО рассказываем о существующих категориях надежности электроснабжения, а также о том, каким образом можно повысить свою категорию.
Что такое категории надежности электроснабжения
Система электроснабжения, ее структура и схемные решения, а вместе с ними и категория надежности определяется, исходя из потребностей потребителей электроэнергии.
Самой простой, быстровозводимой и доступной в плане стоимости для потребителя является радиальная схема построения системы электроснабжения. Потребители, подключенные по такой схеме, относятся к третьей категории надежности. При такой схеме построения сети отсутствуют резервные линии электропередачи, поэтому восстановление электроснабжения по сравнению с другими категориями надежности занимает более длительное время. Допустимый период для перерыва электроснабжения потребителей составляет 24 часа единовременно или не более 72 часов в течение года.
Второй вид построения системы электроснабжения предназначен для предприятий или объектов социального значения. В этом случае потребителей обеспечивают два источника питания, один из них является резервным. Таким образом, схема — кольцевая. По стоимости возведения она значительно дороже, в среднем в два по сравнению с радиальной, но при этом она позволяет при необходимости обеспечить резервное электроснабжение. В такой схеме допустимое время перерывов в подаче электроэнергии фактически соответствует времени ручного перевода с одного источника питания на другой, и, как правило, не превышает двух часов. Потребители, подключенные к такой сети, являются потребителями второй категории надежности.
И для особо значимых потребителей (таких как объекты еще более критичного социального значения: предприятия с непрерывным производственным циклом, важные инфраструктурные объекты, крупные объекты ЖКХ) используются два источника питания и устанавливается устройство автоматического ввода резерва. Т.е. в случае отключения питания потребитель автоматически переводится на другой источник. Допустимое время электроснабжения потребителей первой категории надежности соответствует времени срабатывания автоматики, как правило, это не более 15 секунд.
Какая категория надежности электроснабжения у жителей СНТ и дачных поселков
Сельские электросети, к которым в том числе относятся сети СНТ и других объединений садоводов, построены по радиальной схеме. Соответственно, потребители данных электросетей относятся к третьей категории надежности. Почему была выбрана именно такая система? Данное решение применено с учетом того, что для жителей сельской местности электроснабжение не предусматривалось как источник теплоснабжения, а использовалось только с целью освещения и использования различных электроприборов, естественно, что это и обуславливает затраты на создание электросетей.
Можно ли повысить категорию надежности
Фото - © ПАО «Россети Московский регион»
Да. При необходимости всегда есть возможность перейти на вторую категорию надежности. Например, эта тема очень актуальна для потребителей, у которых нет газоснабжения, а потребности в электрической мощности большие (на электроэнергию увязано отопление, водоснабжение, остальные системы жизнеобеспечения дома или объекта бизнеса). Для этого нужно подать заявку в адрес электросетевой организации. Это можно сделать онлайн — на портале ТП.РФ или в Личном кабинете на сайте «Россети Московский регион». Также предусмотрена возможность подачи заявки на технологическое присоединение с целью изменения категории надежности электроснабжения в клиентском офисе. Адреса и график их работы размещены на вышеуказанных сайтах. Каждая заявка рассматривается индивидуально, с учетом конкретного расположения объекта.