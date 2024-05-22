Категория надежности электроснабжения: как определить и зачем это нужно

Что такое категории надежности электроснабжения

Система электроснабжения, ее структура и схемные решения, а вместе с ними и категория надежности определяется, исходя из потребностей потребителей электроэнергии.

Самой простой, быстровозводимой и доступной в плане стоимости для потребителя является радиальная схема построения системы электроснабжения. Потребители, подключенные по такой схеме, относятся к третьей категории надежности. При такой схеме построения сети отсутствуют резервные линии электропередачи, поэтому восстановление электроснабжения по сравнению с другими категориями надежности занимает более длительное время. Допустимый период для перерыва электроснабжения потребителей составляет 24 часа единовременно или не более 72 часов в течение года.

Второй вид построения системы электроснабжения предназначен для предприятий или объектов социального значения. В этом случае потребителей обеспечивают два источника питания, один из них является резервным. Таким образом, схема — кольцевая. По стоимости возведения она значительно дороже, в среднем в два по сравнению с радиальной, но при этом она позволяет при необходимости обеспечить резервное электроснабжение. В такой схеме допустимое время перерывов в подаче электроэнергии фактически соответствует времени ручного перевода с одного источника питания на другой, и, как правило, не превышает двух часов. Потребители, подключенные к такой сети, являются потребителями второй категории надежности.

И для особо значимых потребителей (таких как объекты еще более критичного социального значения: предприятия с непрерывным производственным циклом, важные инфраструктурные объекты, крупные объекты ЖКХ) используются два источника питания и устанавливается устройство автоматического ввода резерва. Т.е. в случае отключения питания потребитель автоматически переводится на другой источник. Допустимое время электроснабжения потребителей первой категории надежности соответствует времени срабатывания автоматики, как правило, это не более 15 секунд.