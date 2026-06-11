Карьеры, озера и водоемы: где можно купаться летом 2026 года в Московской области

В начале июня управление Роспотребнадзора по Московской области утвердило список из 21 пляжа, где можно купаться и отдыхать без риска для здоровья. Санитарно-эпидемиологическое заключение получили:

На что обратить внимание при выборе места для купания

Фото - © Пляж «Белое озеро»/Медиасток.рф

Официально разрешенный список водоемов для купания может пополняться или, наоборот, сокращаться – Роспотребнадзор постоянно проводит проверки качества воды. Кроме того, на туристическом портале Подмосковья можно найти все открытые пляжи в Московской области с платным и бесплатным входом, с возможностью купания или просто с местами для отдыха у воды.

Специалисты предупреждают, что не стоит купаться в водоемах со стоячей водой, заросшей тиной, не нужно заходить в воду, которая не выглядит чистой и где плавают утки. Важно также обращать внимание на наличие коряг, которые могут торчать из воды. Купание в таких водоемах может привести к травмам, кишечным инфекциям, заражению паразитами, аллергиям и другим заболеваниям.

Важно обращать внимание на то, есть ли на пляже спасатели, медики, оборудованы ли места для купания душевыми, кабинками для переодевания, лежаками, есть ли рядом спортивная инфраструктура и детские площадки, если это важно лично для вас.