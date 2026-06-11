Карьеры, озера и водоемы: где можно купаться летом 2026 года в Московской области
Фото - © Медиасток.рф
В материале РИАМО рассказываем о том, какие места в Московской области официально одобрены для купания.
Где можно купаться в Подмосковье в 2026 году: 21 пляж
Фото - © Медиасток.рф
В начале июня управление Роспотребнадзора по Московской области утвердило список из 21 пляжа, где можно купаться и отдыхать без риска для здоровья. Санитарно-эпидемиологическое заключение получили:
- Озеро «Исаакиевское» Орехово-Зуевский г.о. Координаты: 55.813015, 38.938931.
- Карьер «Амазонка» Орехово-Зуевский г.о. Координаты: 55.829188, 39.036147.
- Водоем «Мечта» Орехово-Зуевский г.о. Координаты: 55.717173, 38.848327.
- Карьер «Нажицы» Орехово-Зуевский г.о. Координаты: 55.78249, 38.84264.
- Обводненный карьер «Золотые пески» Орехово-Зуевский г.о. Координаты: 55.813015, 38.938931.
- Водоем «Горский» Орехово-Зуевский г.о. Координаты: 55.606211, 38.841533.
- Правый берег водоема р. Десна, вблизи д. Челохово, г.о. Егорьевск. Координаты: 55.378621, 38.917030.
- Правый берег водоема р. Люблевка, вблизи д. Семеновская, г.о. Егорьевск. Координаты: 55.34882, 39.1156.
- «Княжеский пруд», г.о. Егорьевск. Координаты: 55.356692, 39.036767.
- Озеро Белое - МБУ «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный», г.о. Шатура. Координаты: 55.250382, 39.993248.
- Озеро Белое - Санаторий «Озеро Белое», г.о. Шатура. Координаты: 55.253078, 39.987180.
- Парк культуры и отдыха «Солнечный берег» г.о. Талдом, р.п. Запрудня. Координаты: 56.558054, 37.428762.
- Место массового купания и зона отдыха у воды (муниципальный пляж), ул. Правобережная г.о. Зарайск. Координаты: 54.75615, 38.86169.
- Озеро Большое, г.о. Фрязино. Координаты: 55.965410, 38.022892.
- Обводненный карьер «Байкал», Павлово-Посадский г.о. Координаты: 55.808523, 38.656968.
- Обводненный карьер «Евсеевский», Павлово-Посадский г.о. Координаты: 55.752870, 38.712242.
- Озеро Стахановское, г. Электрогорск Павлово-Посадский г.о. Координаты: 55.878667, 38.777423.
- Обводненный карьер «Васютино», Павлово-Посадский г.о. Координаты: 55.9245644, 38.7421943.
- Карьер «Волкуша», г.о. Лыткарино. Координаты: 55.600053, 37.904115.
- Озеро «Загорское море» пляж со стороны мкр. Семхоз, г. Сергиев Посад. Координаты: 56.301344, 38.073422.
- Озеро «Загорское море» пляж со стороны СНТ «Энергетик» мкр. Семхоз, г. Сергиев Посад. Координаты: 56.301344, 38.073422.
На что обратить внимание при выборе места для купания
Фото - © Пляж «Белое озеро»/Медиасток.рф
Официально разрешенный список водоемов для купания может пополняться или, наоборот, сокращаться – Роспотребнадзор постоянно проводит проверки качества воды. Кроме того, на туристическом портале Подмосковья можно найти все открытые пляжи в Московской области с платным и бесплатным входом, с возможностью купания или просто с местами для отдыха у воды.
Специалисты предупреждают, что не стоит купаться в водоемах со стоячей водой, заросшей тиной, не нужно заходить в воду, которая не выглядит чистой и где плавают утки. Важно также обращать внимание на наличие коряг, которые могут торчать из воды. Купание в таких водоемах может привести к травмам, кишечным инфекциям, заражению паразитами, аллергиям и другим заболеваниям.
Важно обращать внимание на то, есть ли на пляже спасатели, медики, оборудованы ли места для купания душевыми, кабинками для переодевания, лежаками, есть ли рядом спортивная инфраструктура и детские площадки, если это важно лично для вас.