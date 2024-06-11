Какие грибы собирать в Подмосковье летом 2024 года

Белые грибы Фото - © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори Первые белые грибы могут появиться в лесах уже в начале июня. Чаще всего встречаются сосновые и еловые белые грибы, которые обычно растут в хвойных перелесках. Также на березовых, липовых, каштановых или дубовых полянках вызревает другой ранний белый гриб – дубовый, или сетчатый. Он тоже появляется в начале июня, но встречается чуть реже, чем сосновый. Белый гриб можно отличить по «пузатой» ножке с сетчатым рисунком и коричневой (от темно-янтарного до красновато-шоколадного цвета) толстой шляпке с бархатистой поверхностью. Изнанка шляпки – плотная, трубчатая, у молодых грибов она имеет белый цвет, со временем может стать желтоватой или приобрести светло-зеленый оттенок. Как правило, белые грибы предпочитают не слишком тенистые хвойные и хвойно-лиственные места с почвой, в которой не застаивается влага.

Подосиновики Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори Обычно подосиновики появляются ближе к середине лета, но нередко их можно найти в лесах Подмосковья уже в июне. Они отличаются белой ножкой с серыми или коричневыми чешуйками и красной, коричневой или оранжевой толстой шляпкой. При надавливании губчатая изнанка шляпки приобретает синий цвет. Любимые места произрастания – лиственные леса, как правило, подосиновик живет в симбиозе с осиной, но встречается и возле других деревьев, включая хвойные. Подосиновики особенно любимы грибниками за то, что в них очень редко можно найти червячков.

Подберезовики Фото - © Владимир Кошарев / Фотобанк Лори В подмосковных лесах подберезовики появляются ближе к концу июня и продолжают расти до конца октября. Эти грибы, как нетрудно понять из названия, предпочитают березовые рощи, но часто их можно встретить и в лесопосадках смешанного типа рядом с дубами, тополями и буками. Подберезовик – представитель рода боровиков, цвет шляпки может варьироваться от серо-коричневатого до бурого. Есть также разновидность с черно-бурой шляпкой – гриб черноголовик, который начинает расти не раньше конца июля. Поверхность шляпки подберезовика гладкая и выпуклая, изнанка – губчатая, чешуйчатая ножка расширяется книзу. На срезе мякоть гриба может слегка потемнеть. Иногда за подберезовик можно принять желчный гриб. Чтобы не допустить ошибки, стоит помнить, что желчный гриб имеет горький вкус и розоватый оттенок на срезе.

Маслята Фото - © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори Маслята очень ценятся грибниками за изысканный вкус и возможность приготовить множеством способов. Эти грибы можно тушить, жарить и мариновать. Отличить их можно по блестящей, маслянистой на ощупь шляпке желтого, янтарного или коричневатого цвета. Ножка у масленка белая или слегка желтая, у некоторых разновидностей имеет пленчатое кольцо, которое в народе называют «юбочкой». Маслята предпочитают хвойные местности, хорошо прогреваемые солнцем, без подлеска. Растут они обычно небольшими группками.

Сыроежки Фото - © РИА Новости Сыроежки в Подмосковье можно собирать уже с начала июня. Это грибы на средне-тонкой ножке с гладкой, слегка блестящей шляпкой. Цвет шляпки может быть розово-красным, красно-оранжевым, светло-коричневым, красно-коричневым, сиренево-коричневым, темно-фиолетовым, оливковым или даже зеленым – в зависимости от вида. Изнанка шляпки – пластинчатая, ножка – белая и не слишком толстая. Сыроежки любят влажные места, где растут хвойные и лиственные деревья, но не выносят болотистой и глинистой почвы. У сыроежек есть несъедобные «близнецы» – но все они не являются ядовитыми и отличаются от съедобных лишь горьким или едким вкусом мякоти. Сыроежки – очень хрупкие грибы, так что собирать их лучше всего в твердую тару: корзинки или ведра.

Сморчки Фото - © Вячеслав Орос / Фотобанк Лори Сморчки отличаются от других грибов пористой сморщенной шляпкой. Сама шляпка – высокая и конусовидная, с виду может напоминать пчелиные соты из-за множества складок, имеет коричневый цвет (от темного до светлого). Мякоть гриба белая и легко крошится. Эти грибы начинают собирать еще в мае, а время роста у них заканчивается, как правило, уже в конце июня. Найти сморчки можно на прогалинах в лиственных лесах (дубравах, осинниках, березовых рощах). Эти грибы отличаются необычным нежным вкусом, но считаются условно-съедобными: перед употреблением их нужно замочить в холодной подсоленной воде, а затем дважды отварить, сливая воду и промывая. Довольно часто сморчки путают со строчками – ядовитыми грибами. Отличить строчки можно по волнистой, несимметричной шляпке, которая по виду напоминает скомканную скорлупу грецкого ореха. Если шляпка у конусовидного гриба имеет красноватый оттенок – это точно строчок. Также строчки имеют довольно короткую, толстую и раздутую ножку.

Шампиньоны Фото - © РИА Новости Шампиньон охотно произрастает и в городе, и на дачных участках, и в лесопосадках. Городские грибы, конечно, есть не стоит, так как они вбирают в себя тяжелые металлы из почвы, а вот шампиньоны, которые выросли в лесах и рощах Подмосковья, вдали от автотрасс и железных дорог, вполне можно собирать. Шляпка у «дикого» шампиньона округлая, обычно толстая и плотная, как правило, белая или слегка коричневатая, может быть гладкой или покрытой небольшими чешуйками. Изнанка шляпки – пластинчатая. Собирать шампиньоны можно с мая по октябрь, к среде обитания они довольно неприхотливы: могут расти в лиственных, хвойных или смешанных лесах, а также на опушках и полянах, не заросших деревьями. Порой шампиньоны могут обитать довольно большими «семьями», покрывая площадь в несколько квадратных метров. У этих грибов есть довольно редкие ядовитые разновидности, например, шампиньон желтокожий – у него желтоватая шляпка с коричневыми вкраплениями по центру, которая желтеет при надавливании, а при варке приобретает цвет охры. Если в кастрюле во время приготовления супа вы заметите такой шампиньон – все грибы, увы, придется отправить в мусорное ведро.

Опята Фото - © Вячеслав Голубцов / Фотобанк Лори Опята – небольшие грибы, которые растут, как правило, группами по 5–25 штук. Шляпка у опенка небольшая, выпуклая и гладкая, имеет цвет от темно-желтого до коричневого, иногда слегка красноватый. Изнанка шляпки пластинчатая, ножка длинная и тонкая. Исключение – опенок толстоногий, который имеет плотную вздутую ножку и шляпку, покрытую небольшими чешуйками. Обычно опята растут на стволах поваленных деревьев и пнях, но часто встречаются и на почве, в которой есть щепки и части давно упавших стволов. Собирают их с конца июня, но больше всего опят можно найти в лесах ближе к концу лета и осенью. Собирая эти грибы, важно не спутать их с ложными опятами. У ядовитых серно-желтых опят есть отличительная особенность – шляпка с выраженным темным пятном в центре и зеленоватыми пластинками. У кирпично-красных ложных опят обычно довольно крупная оранжево-коричневая шляпка, а мякоть имеет горький вкус.

Трутовики серно-желтые Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори Этот довольно странный на вид гриб некоторые неопытные грибники считают своего рода «древесным наростом». Выглядит он как желто-оранжевая многоярусная монтажная пена, которую нанесли на ствол дерева. Между тем серно-желтый трутовик – съедобный гриб, и растет он обычно на дубах, но нередко встречается и на других лиственных деревьях. Его можно жарить, а также добавлять во время готовки в котлеты или рагу. Собирают трутовики уже с начала июня, но стоит помнить, что этот гриб очень быстро «стареет» и становится жестким и безвкусным. В идеале срезать трутовик нужно, когда он напоминает по консистенции сливочное мороженое – гриб должен быть мягким, плотным и без волокон. Если волокна уже появились – это значит, что трутовик перезрел и утратил все пищевые и вкусовые качества. Гриб, похожий на трутовик, может расти и на хвойных деревьях – но этот вид грибов не съедобен и может вызвать пищевое расстройство.