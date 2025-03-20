Как застраховать квартиру на время отдыха: зачем это нужно и что следует учесть

О том, как застраховать квартиру на время отпуска, зачем это нужно и что влияет на стоимость полиса, рассказываем в материале РИАМО.

Зачем страховать квартиру на время отпуска Фото - © Иванов Алексей / Фотобанк Лори Страховка для своей недвижимости в целом помогает быстро и эффективно решить проблемы при заливе квартиры, пожаре, при нанесении ущерба другим жителям и в ряде других случаев. Летом, в период отпусков и выездов на дачи, страховка квартиры особенно актуальна. Во время вашего отсутствия может лопнуть труба, заискрить розетка, протечь стиральная машина, в квартиру могут проникнуть посторонние. В таких случаях пригодится страховка как своего имущества, в случае, если его испортят, так и своей ответственности в случае, если виновником потопа станет труба в вашей квартире. Полис страхования квартиры можно оформить на срок от одного месяца до года. При этом страховые компании могут продлевать его автоматически. Если полис не нужен, его можно отключать.

Что нужно учесть при покупке полиса страхования квартиры Фото - © Elnur / Фотобанк Лори Для страхования квартиры существует несколько вариантов, и перед покупкой полиса стоит сначала определиться, от чего нужна защита. Самыми популярными являются: Страхование от кражи и взлома: защищает от потерь, связанных с кражей имущества, в случае незаконного проникновения в квартиру.

Страхование от природных катаклизмов: покрывает ущерб от затоплений, землетрясений и других природных бедствий.

Комбинированное страхование: включает в себя несколько рисков, например, пожар, кражу и повреждения в результате аварий.

Страхование мебели и бытовой техники: специальный полис, который охватывает только ваше имущество.

Страхование гражданской ответственности, если залив квартиры соседей произошел по вашей вине. Страховые предлагают и комбинации разных видов страховок, в итоге к каждой квартире подходят индивидуально. При оформлении полиса важно обращать внимание на страховую сумму — это лимит, в пределах которого страховая компания возмещает ущерб. Важно, чтобы страховая сумма соответствовала предполагаемой стоимости имущества.

Что можно застраховать в квартире на время отъезда Фото - © Elnur / Фотобанк Лори В полис страхования, который покроет расходы, можно включить: Отделку и инженерное оборудование. Туда войдут напольные, настенные и потолочные покрытия, сантехника, электрика, системы вентиляции и другие инженерные системы.

Движимое имущество, то есть все, что находится в квартире: техника, мебель, детали интерьера, ювелирные украшения, одежда, другие предметы.

Гражданскую ответственность, если порча имущества произошла по вашей вине. Застраховать можно не только собственную квартиру или дом, но и арендованное жилье или квартиру родственников, например, родителей.

Как застраховать квартиру Фото - © Фотобанк Лори Сначала нужно выбрать объекты страхования, срок, на который нужна страховка, и решить, какой будет страховая сумма. Размер возмещения стоит выбирать, исходя из материалов отделки в квартире, стоимости имущества – чем дороже ваш ремонт, тем выше нужно устанавливать страховую сумму. Далее нужно подготовить документы на квартиру или дом и сделать заявку в страховую компанию. Там с вами согласуют выезд оценщика для осмотра. В некоторых компаниях полис оформляют онлайн без оценщика, только с учетом адреса дома и метража недвижимости.