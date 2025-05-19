Как защитить ребенка во время летних каникул и за что могут оштрафовать родителей

В материале РИАМО читайте о том, как обеспечить безопасность детей в городе во время летних каникул и за что могут оштрафовать родителей.

Знать правила поведения в городе: что можно и что нельзя подросткам Фото - © Типляшина Евгения / Фотобанк Лори Согласно статьям 63, 65 Семейного кодекса РФ и статье 5.35 КоАП РФ, за жизнь и здоровье своих детей полную ответственность несут родители. Если ребенок не уехал в лагерь и все лето проводит в городе, важно обеспечить не только его безопасность, но и развитие, организовать отдых и досуг. Конечно, безопасность остается на первом месте, кроме того, существует ряд правил, за нарушение которых родители могут быть оштрафованы, а семьи могут поставить на профилактический учет. Так, несовершеннолетним запрещено: курить, употреблять токсические, наркотические вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. Полицейские предупреждают, что за такие нарушения сами дети и их родители будут привлечены к уголовной или административной ответственности. Детей нельзя оставлять одних дома, важно контролировать, где и с кем они гуляют, быть с ними в постоянном контакте по телефону и с помощью специальных программ для смартфонов. Устанавливать такие программы слежки не нужно в тайне от подростка, лучше объяснить ему, что это делается ради его безопасности, а не для тотального контроля. Кроме того, несовершеннолетним в возрасте до 16 лет запрещено: находиться в игорных заведениях;

без сопровождения родителей быть в кафе, в ресторанах, барах, где алкогольная продукция продается на розлив;

после 22:00 находиться в интернет-клубах, на дискотеках и других развлекательных заведениях. Стоит объяснить ребенку, что нельзя разговаривать с незнакомцами на улице, тем более выполнять какие-то требования и просьбы. А если взрослому нужно помочь, то лучше позвонить в экстренные службы или родителям, которые помогут решить проблему. Важно помнить, что детям и подросткам нельзя находиться на улице по ночам без сопровождения взрослых. Ну и стоит продумать досуг подростков. Возможно, поговорить с родителями его друзей и организовывать им развлечения по очереди. Посмотреть городские лагеря, дети постарше могут быть устроены на летнюю практику.

Объяснить правила поведения на детской площадке Фото - © Лариса Капусткина / Фотобанк Лори Дети младшего школьного возраста в основном гуляют на детских площадках, поэтому важно обсудить с ребенком правила прогулки и конкретные площадки, где он будет гулять. Так в случае потери связи вы сможете всегда найти школьника. Объясните, что на детской площадке опасно подходить близко к качелям, когда на них кто-то раскачивается, расскажите о горках и других конструкциях, объясните, что не нужно лезть слишком высоко, а пользоваться игровыми элементами только по назначению. Например, с горки нужно только скатываться, а на турнике лучше подтягиваться, а не пытаться пройти по перекладине сверху.

Объяснить правила дорожного движения Фото - © Яна Проничева / Фотобанк Лори Важно вспомнить правила дорожного движения. Перед тем, как выехать на проезжую часть с велосипедной дорожки, тротуара, парковки или другой улицы, нужно остановиться, посмотреть налево, направо и снова налево, чтобы проверить, нет ли машин, если дорога свободна — можно ехать. При наличии выделенной велосипедной дорожки нужно передвигаться только по ней. Одежду нужно надевать яркую, следовать сигналам светофора, переходить только по пешеходным переходам и спешиваться. Обсудить нужно и правила перехода железнодорожных путей — снимать капюшоны, вынимать наушники, переходить желательно там, где есть светофоры, и следовать только их сигналам, не перебегая перед движущимся поездом.

Обеспечить защиту от травм Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори В городе часто дети передвигаются на велосипедах, самокатах, в том числе электрических, роликах. Важно обеспечить их средствами защиты – шлемом, наколенниками и налокотниками, и рассказать о правилах дорожного движения. Нужно проверить безопасность детского велосипеда. Ребенок должен, стоя над велосипедом, суметь поставить обе ноги на землю. Велосипедное сиденье должно быть ровным и на той же высоте, что и руль. Шины должны быть накачаны в меру, а тормозная система — исправна.

Защитить от теплового удара Фото - © Константин Григорьев / Фотобанк Лори Никогда не оставляйте детей в закрытом автомобиле, даже если выбежать нужно «на пару минут» и даже если ребенок «уже большой». Автомобиль нагревается мгновенно, и оставаться внутри может быть смертельно опасно. На прогулку нужно надевать головной убор, брать с собой воду. Тепловой удар может случиться не только на море, в городе перегрев происходит быстро и незаметно. Одежда должна быть из легких натуральных тканей, и не рекомендуется находиться на солнце с 11:00 до 16:00. Это время лучше провести дома или в тени. Важно соблюдать правила личной гигиены – мыть руки перед едой, мыть овощи и фрукты, не пить из неизвестных источников.

Обеспечить безопасность дома Фото - © Elena Kotova / Фотобанк Лори В квартире важно закрывать окна, если ребенок остается дома один. Можно установить кондиционеры либо специальные защитные механизмы на окна, чтобы дети не могли открыть окно больше, чем на простое проветривание. Осмотрите все электроприборы, убедитесь в исправности газового оборудования, если оно есть. Проверьте работу электрощитка, осмотрите трубы. И, главное, обсудите с ребенком план поведения в случае чрезвычайного происшествия. При пожаре нужно сразу выйти из квартиры, прикрыв дверь, но не закрывая ее на ключ, позвонить родителям и оповестить соседей. Дальше все уже сделают взрослые. Объясните, что играть с огнем, спичками, зажигалками и газом нельзя даже на улице. Это может стать причиной травм и пожаров. Лучше обеспечьте досуг, чтобы детям было чем заняться — пусть посещают мастер-классы, городские лагеря, кружки, библиотеки, различные мероприятия. Обычно их довольно много летом.

Обсудить безопасное поведение на воде Фото - © Юрий Шурчков / Фотобанк Лори Во многих городах есть водоемы, куда в жару очень хочется окунуться. Для этого ребенку нужно помнить, что купаться можно только в разрешенных местах, где есть спасатели и берег, а вода соответствуют всем нормам. Нельзя купаться без присмотра взрослых, заплывать за буйки, устраивать в воде игры.