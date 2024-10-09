Как выбраться из тонущей машины: шесть важных шагов

В материале РИАМО рассказываем о том, что нужно предпринять, чтобы спастись из уходящей под воду машины.

Отстегните ремни и опустите окна Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори Если вы видите, что машина едет в воду и погружение неминуемо, немедленно отстегните ремни безопасности у себя и пассажиров, а после этого опустите боковые стекла. В части автомобилей после того, как под капот попадает вода, отключается электропривод стекол, так что опустить их, когда авто будет уже в водоеме, будет невозможно. Испытания показали, что чаще всего электроника может работать еще в течение 10 минут после попадания воды. Когда стекла опущены, сразу покидайте салон, не пытайтесь захватить с собой вещи, сумки, гаджеты — это украдет у вас драгоценное время. Взять стоит только мобильный телефон, чтобы вызвать спасателей.

Сохраняйте спокойствие Фото - © РИА Новости Если открыть окно вы не успели, а машина начала тонуть, постарайтесь не паниковать. Хаотичные панические движения повышают расход кислорода, а он вам еще понадобится, когда вы будете выбираться из автомобиля. Не стоит пытаться дозвониться из салона в экстренные службы: обычно авто уходит на глубину за считанные минуты, поэтому при спасении нужно надеяться только на себя и своих близких.

Избавьтесь от тяжелых вещей Фото - © Losevsky Pavel / Фотобанк Лори По возможности быстро снимите с себя тяжелую или громоздкую верхнюю одежду, которая может помешать выбраться из машины. Туфли или огромные берцы тоже лучше снять, они будут сильно затруднять движения в тесном пространстве.

Разбейте боковое окно Фото - © Losevsky Pavel / Фотобанк Лори Если вы не успели опустить стекла, не стоит пытаться открыть дверь: на нее давит снаружи толща воды, и вы зря потратите время и силы. Наилучший эвакуационный выход — боковые окна, которые нужно будет разбить. В идеале в каждой машине необходимо иметь небольшой инструмент, который представляет из себя молоток с острой головкой, на ручке которого размещен нож для перерезания ремней безопасности. Такие устройства продаются на маркетплейсах, искать можно по названиям «стропорез с молотком», «аварийный молоток с резаком для ремней», «молоток безопасности с ножом», «аварийный набор» или «нож для ремней безопасности». Рекомендуется держать молоток-стропорез в самом доступном месте, например, в бардачке или отсеке между передними сиденьями. Стоит он недорого (самые дешевые модели — от 150 рублей), так что можно купить два или три, чтобы в экстренной ситуации их легко было найти. Если аварийного молотка нет, для разбивания стекла подойдет гаечный ключ, металлический штырь от съемного подголовника, крупная отвертка, ключи, шпилька женской туфли. Бить рекомендуется в угол окна. Имейте в виду, что разбивать нужно именно боковые окна. Лобовое стекло изготовлено из триплекса и проделать в нем достаточно большое отверстие будет практически невозможно.

Не дожидайтесь заполнения машины водой Фото - © РИА Новости Ряд экспертов советуют не разбивать окна, а спокойно дождаться, пока машина полностью заполнится водой. Давление внутри авто и снаружи сравняется, и можно будет открыть дверь. Однако стоит помнить, что этот метод дает людям в машине всего около 30-50 секунд на то, чтобы успеть открыть дверь и выбраться. Этого времени нередко оказывается недостаточно. Так что, если вы не обладаете навыком задержки дыхания под водой, лучше не рисковать. Разбивать окно — более выигрышная и эффективная стратегия. Если же боковое стекло разбить не удалось, открывать дверь машины придется с большим усилием. Возьмитесь за ручку двери и сильно надавите всем корпусом. Также можно сесть или полулечь на сиденье и выдавливать дверь ногами, опираясь спиной на руль и приборную доску. Если под крышей авто остался воздух, сделайте несколько быстрых глубоких интенсивных вдохов, чтобы насытить кровь кислородом — это даст вам больший запас времени на эвакуацию.