Как выбрать велосипед: размер, назначение и технические характеристики

В материале РИАМО рассказываем о том, на какие аспекты следует обратить внимание при выборе велосипеда.

Виды велосипедов: городские, шоссейные и горные Фото - © CandyBox Images / Фотобанк Лори Перед покупкой велосипеда имеет смысл определиться, где и как вы планируете на нем кататься. Городские велосипеды сконструированы для движения по велодорожкам, тротуарам и обочине проезжей части. Эти модели, как правило, довольно легкие и очень часто имеют складную раму (для удобства транспортировки в общественном транспорте или лифте). У прогулочных велосипедов нет ярких конструктивных особенностей, и продаются они в «базовой» комплектации». Горные, как правило, усиленные и крепкие, используются для поездок по пересеченной местности вне населенных пунктов, подходят для экстремального катания по крутым склонам с большим перепадом высот. Вилка (место соединения руля и переднего колеса) у таких моделей обычно оснащена амортизатором, а сами колеса широкие – для улучшения проходимости. Шоссейные велосипеды предназначены для быстрой езды по дорогам с хорошим покрытием. От других моделей они отличаются спортивной геометрией рамы и руля, которые обеспечивают идеальную с аэродинамической точки зрения посадку велосипедиста.

Элементы велосипеда: выбираем раму, руль и количество скоростей Фото - © Наталья Николаева / Фотобанк Лори Рама велосипеда Рама – одна из самых важных деталей любого велосипеда, она должна быть прочной и жесткой, устойчивой к деформации. Самый доступный по цене вариант предполагает раму из стали: этот материал надежный, крепкий, но довольно тяжелый. Алюминиевые рамы находятся в сходной ценовой категории, при этом они значительно легче стальных, но менее устойчивы к повреждениям. Профессиональные модели велосипедов часто имеют рамы из карбона, этот материал совмещает прочность стали и небольшой вес алюминия. Основной минус велосипеда с карбоновой рамой – высокая цена. Для женщин разработаны модели со специальной изогнутой рамой, которая позволяет комфортно размещаться на сиденье даже в юбке. Трансмиссия Трансмиссия – это система переключения скоростей, которая передает мышечные усилия от ног велосипедиста на колеса. От скорости, выбранной на переключателе руля, зависит то, с каким усилием придется нажимать на педали и насколько быстро велосипед будет разгоняться. В зависимости от комплектации деталей трансмиссии байк может иметь до 30 скоростей, однако большинство распространенных моделей ограничивается цифрой от 5 до 12. При покупке гоночного или горного велосипеда количество скоростей обычно подбирает сам велосипедист с учетом своего опыта, физической формы и личных предпочтений. Для обычных прогулочных велосипедов подойдут трансмиссии с 5–9 скоростями, но в городских условиях прекрасно зарекомендовали себя и велосипеды без переключения скоростей. Амортизатор Для внедорожных моделей обычно предусматривается надежный крупный амортизатор на вилке переднего колеса. На дорогих профессиональных байках для экстремального вождения встречаются также дополнительные задние амортизаторы (такие велосипеды также называют «двухподвесами»). Система амортизации позволяет уменьшить вибрации при езде по неровным поверхностям, камням и ухабам, но в городских условиях она, как правило, не нужна. Прогулочные велосипеды обычно имеют жесткую вилку без амортизации, иногда – амортизатор с небольшим ходом. Тормоза Существует три типа ручных тормозов: ободные, дисковые механические и дисковые гидравлические. Ободные – самые простые и дешевые, торможение обеспечивается за счет того, что обод колеса сжимается тормозными колодками с двух сторон. Основной минус таких устройств – длинный тормозной путь, который может стать еще больше, если на обод попали грязь или влага. Дисковые механические – оснащены колодками, которые сжимают диск на втулке колеса. Они уверенно работают в любых погодных условиях, действуют быстрее ободных и эффективны в случаях, когда необходимо затормозить резко и быстро. Дисковые гидравлические тормоза приводятся в действие при помощи поршней и тормозной жидкости (по аналогии с принципом работы автомобильных тормозов), их основное достоинство – хорошая реакция даже на самое легкое нажатие тормозного рычага. Однако стоит учитывать, что гидравлические устройства требуют периодического техобслуживания.

Как выбрать велосипед в магазине Фото - © Скрипачев Антон / Фотобанк Лори Специалисты не рекомендуют выбирать велосипед дистанционно, по одному лишь описанию на интернет-площадке. В идеале покупателю стоит осмотреть байк лично в магазине, оценить его размеры, удобство при посадке, ширину руля и допустимую высоту седла. Слишком маленький, как и слишком большой, байк может оказаться неудобным в использовании. Чтобы проверить, подходит ли выбранный велосипед именно вам, перекиньте ногу через раму и встаньте, разместив велосипед между колен. Расстояние между вами и рамой должно быть не меньше 10 см, в противном случае увеличивается риск получить травму при резком торможении или спрыгивании с седла. Для удобства ориентирования в размерах имеет смысл заглянуть на сайт производителя велосипеда и ознакомиться с таблицей соотношений «рост человека» – «рекомендуемый размер рамы». Кроме того, производители часто указывают и максимальный вес велосипедиста. При этом учитывается вес в полной экипировке и с багажом в виде рюкзака или сумки. Если велосипед складной, попросите продавца продемонстрировать вам процесс складывания, оцените, насколько это будет удобно лично для вас. Кроме того, даже в городских условиях байк периодически приходится носить на руках (например, на лестницах или через высокие бордюры), поэтому важно подобрать модель, которая не будет слишком тяжелой.