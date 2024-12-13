Как выбрать шубу: особенности одежды из искусственного и натурального меха

В материале РИАМО рассказываем о том, как выбрать качественную шубу из натурального или искусственного меха.

Какие бывают шубы из натурального меха Фото - © Parmenov Pavel / Фотобанк Лори Меховые изделия выбирают по совокупности характеристик: носкости, густоте меха и длине ворса. К числу наиболее носких мехов относят меха выдры и бобра. Шубы из такого меха могут сохранять хороший внешний вид в течение 15-20 сезонов. Норка, мутон и каракуль обычно выдерживают 8-10 сезонов носки. Шубы из песца и куницы менее стойкие, они обычно они «живут» 5-7 сезонов, но на более длительный срок лучше не рассчитывать. Изделия из лисы и нутрии носятся в среднем 5 лет, а шубы из заячьего и кроличьего меха самые недолговечные: как правило, их срок службы – 2-3 сезона. Густота и плотность меха, а также количество подшерстка влияют не только на внешний вид изделия и его способность удерживать тепло, но также и на вес шубы. Например, плотный, длинный ворс бобрового меха делает шубу из него очень теплой, но тяжелой. Такие же характеристики у меха выдры и нутрии. Довольно тяжелыми бывают и мутоновые шубы (их шьют из стриженой овчины), но их основное достоинство – густой мех, хорошо согревающий в холодную погоду. Самые легкие шубы шьют из норки и кролика. Ворсинки норковой шубы немного жесткие и имеют длину до 2,5 сантиметров, такие изделия можно носить при небольших заморозках. Кроличий мех тоже легкий, густой и с коротким ворсом, но волоски такого меха очень мягкие, что негативно влияет на его способность удерживать тепло. Мех песца и лисицы немного тяжелее, чем у норки и кролика, он объемный, с гладкими волосками и густым подшерстком. Эти меха ценят за густоту, красоту и разнообразие оттенков, а также способность прекрасно согревать даже в сильные холода.

Как оценить качество натуральной шубы Фото - © Леонид Еремейчук / Фотобанк Лори Посмотреть на пошив Чем больше кусков меха, из которых скроена шуба, тем цена на изделие ниже. Шуба, сшитая из цельных шкурок, выглядит качественнее и дороже. Впрочем, при определенной фантазии мастер-закройщик может «собрать» необычную и красивую шубу даже из множества небольших лоскутков меха. В любом случае, при покупке постарайтесь осмотреть все швы: они должны быть плотными, но визуально не заметными, не должно быть торчащих ниток или даже маленьких отверстий между деталями изделия. Подкладка также должна быть качественной, скроенной ровно, без лишних защипов и складок. Оценить сам мех Меховое изделие, если его встряхнуть, должно бесшумно струиться. Если вы слышите шорох, как от пергамента – скорее всего, на производстве шкурки пересушили, со временем такая шуба может стать ломкой и начнет терять ворс. Если шубу смять руками, она должна практически мгновенно вернуться к исходной форме. Заломы, устойчивые складки – признак плохого качества выделки. Раздвиньте пальцами мех, подуйте на него и пощупайте мездру (не лицевая сторона меха) – она должна по фактуре напоминать качественные замшевые перчатки, быть мягкой и сухой. Если мездра слегка жирновата на ощупь и плохо пахнет – это значит, что была нарушена технология производства, шкурки высушили недостаточно качественно, так что от покупки лучше отказаться. При примерке обращайте внимание на стойкость ворса: он не должен оставаться на руках или одежде. Если ворсинки осыпаются, значит, шкурки при производстве слишком сильно растянули. Такая шуба может начать «лысеть» уже через несколько месяцев носки. Проверить качество окраски Довольно часто шубы из дорогих видов меха продают в натуральном цвете, без окрашивания. Например, соболиные шкурки при пошиве шуб практически никогда не красят, на таких изделиях видно, что они сшиты из шкурок разных зверьков. Если соболиная шуба имеет однородный цвет, вероятнее всего, вам предлагают крашеную норку по цене соболя, пользуясь тем, что визуально эти два вида меха очень похожи. Впрочем, иногда с помощью окраски производитель стремится добиться ровного оттенка на всем изделии, особенно если речь идет о не слишком дорогих видах меха. Наиболее часто окрашивают шубы из зайца и кролика, это позволяет добиться интересных цветовых эффектов и получить модные, актуальные оттенки. В любом случае, краситель не должен оставлять следов на коже. Для проверки качества окраски можно провести по меховой поверхности влажной салфеткой – она должна остаться чистой.

Как выбрать шубу из искусственного меха Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори Особую популярность в последнее время приобрели шубы из искусственного меха. Изготавливают такие шубы из смесовых синтетических материалов. Чаще всего на рынке представлены изделия из модакрила – этот материал хорошо сохраняет тепло, ему не страшны морозы и мокрый снег. При выборе имеет смысл обращать внимание на качество материала. Самый лучший экомех – мягкий, не колкий, однородный по структуре и окраске. Некоторые виды искусственного меха очень хорошо имитируют натуральный, другие – выглядят как шкурка плюшевого медвежонка (такой экомех имеет название Teddy). Сомните искусственную шубу руками. Качественный мех быстро примет первоначальную форму. Искусственный мех, как и натуральный, не должен оставлять ворсинок на руках, не должен пачкать кожу. Проведите по поверхности изделия влажной салфеткой – если она окрасилась, от покупки лучше отказаться. Также о качестве экомеха можно судить по аромату. Резкий химический запах говорит о том, что изделие изготовлено из дешевых материалов и, скорее всего, быстро придет в негодность.