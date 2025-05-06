Как выбрать самокат: полезные советы и технические характеристики, которые стоит учитывать
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В материале РИАМО рассказываем о критериях, которые нужно учитывать при покупке самоката.
Как выбрать самокат для взрослого
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При выборе самоката нужно обращать внимание на различные составляющие элементы устройства, в каждом случае существуют свои особенности.
Руль самоката
В большинстве моделей руль, как правило, регулируется под рост пользователя. Регулировка может быть:
- произвольной: при этом длину руля можно установить в любом положении и закрепить специальным хомутом;
- фиксированной: у руля есть ряд отверстий, расположенных на одинаковом расстоянии (по типу брючного ремня), выбрать желаемую длину руля можно с помощью крепежного болта.
Вариант произвольного фиксирования считается не только более вариативным, но и более надежным, так как он гарантирует твердое закрепление без люфта.
Рама самоката
Рама самоката – элемент, который принимает на себя наибольшую нагрузку. Модели с рамой из стали – самые распространенные, так как сталь – недорогой и надежный материал. Сталь может выдерживать серьезные нагрузки, однако отличается большим весом. На втором месте по популярности – самокаты с алюминиевой рамой, они значительно легче стальных, но при высоких нагрузках рама может деформироваться. Также существуют самокаты с рамой из магниевого сплава – этот материал сочетает в себе надежность стали и легкость алюминия, однако сильно повышает цену устройства.
Дека самоката
Дека самоката – это платформа, на которой стоит человек во время движения. Как правило, она покрыта противоскользящим материалом (резиновым ковриком, резиновой крошкой, каменной крошкой), который обеспечивает надежное сцепление с обувью.
Большую роль играет длина деки. Чем она длиннее – тем самокат более устойчив, при этом длинная дека позволяет эффективно развивать большую скорость. Это бывает полезно, если вы любите продолжительные и быстрые прогулки на ровных прямых дорогах. Короткая платформа идеально подходит для передвижения в городских условиях: такой самокат обладает хорошей маневренностью и позволяет избегать столкновений с пешеходами, препятствиями или другими самокатчиками.
Выбирая длину деки, нужно учитывать, что одна стопа должна помещаться на нее полностью, а вторая – минимум на 1/3 своей длины (чтобы была возможность задействовать тормоз, размещенный над задним колесом).
Стиль езды: как выбрать самокат по колесам
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От размера колес в наибольшей степени зависит скорость разгона самоката и его маневренность. Крупные колеса требуют приложения большей силы при разгоне, зато затем позволяют долгое время сохранять набранную скорость. Маленькие колеса дают медленный разгон, но при этом набирать скорость на них легче.
Размер колес также нередко влияет на высоту посадки деки. Чем дека выше – тем проще будет кататься по неровностям ландшафта, но при этом усиливается нагрузка на опорную ногу (при отталкивании от земли приходится ниже приседать).
Также следует обратить внимание на ширину колес: широкие обеспечивают стабильность во время езды по прямой и при плавных поворотах, узкие – дают маневренность на извилистых участках или во время исполнения трюков.
При выборе самоката также имеет смысл обращать внимание на наличие амортизаторов на одном или двух колесах. Амортизаторы позволяют уменьшить тряску и вибрацию, это особенно важно, если вы планируете кататься по грунтовым дорогам, гравию, брусчатке или неровной тротуарной плитке. Однако, по отзывам пользователей, амортизаторы нередко уменьшают скорость движения.
Колеса самокатов бывают цельнолитыми (полиуретановыми, резиновыми) или надувными. Полиуретановые шины считаются наиболее прочными и износостойкими, резиновые обеспечивают отличное сцепление с дорогой, но уступают полиуретану по сроку службы.
Надувные колеса более всего подойдут людям, которые предпочитают плавные комфортные поездки без тряски и вибраций. Однако надувные шины довольно легкие, поэтому инерция каждого толчка будет ниже, чем у цельнолитых колес. Другими словами, катание на самокате с надувными колесами потребует больше активных движений. Кроме того, надувные шины довольно уязвимы, их легко проколоть при наезде на осколок стекла, металлический предмет или острый камень.
Виды самокатов: городские, трюковые и внедорожные
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Большинство производителей и продавцов подразделяют самокаты на городские, внедорожные и трюковые.
- Городские самокаты подходят для передвижения по асфальту, тротуарной плитке, ровным тропинкам и беговым дорожкам в парках. Как правило, они имеют складную конструкцию, легкий вес и большие колеса. Эти самокаты предназначены для комфортного катания на небольшой скорости в городской среде в потоке пешеходов.
- Трюковые самокаты сконструированы для выполнения различных акробатических элементов на лестницах, перилах, бордюрах и трамплинах. Как правило, у них нерегулируемый короткий и широкий руль, усиленная облегченная дека и небольшие колеса, которые гарантируют отличную маневренность. Нередко на колесах таких самокатов ставят перпендикулярные стальные трубки – пеги, которые позволяют выполнять трюки со скольжением.
- Внедорожные самокаты предназначены для передвижения по пересеченной местности (грунтовые дороги, лес, поле, холмы, горы), обычно они имеют цельнолитую конструкцию, оснащены усиленной рамой и стальной декой. Нередко такие модели оснащены большими надувными колесами, которые обеспечивают уверенное сцепление с дорогой и хорошую амортизацию.
Как выбрать самокат для ребенка
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Если малыш еще нетвердо стоит на ногах, можно купить ему четырехколесный самокат, оснащенный сиденьем и/или «родительской» ручкой управления (как правило, дополнительные элементы в таких моделях съемные). Для детей постарше подойдут модели типа «кикборд» – это самокаты с двумя передними колесами и одним задним. Передние колеса, совмещенные с рулевой стойкой, дают возможность удерживать равновесие и совершать плавные маневры. Дека детского самоката должна быть широкой и иметь длину, позволяющую поставить на нее обе ступни одну за другой.
В возрасте 3-4 лет дети уже могут освоить и двухколесные самокаты. Если вы планируете, что ребенок будет пользоваться самокатом несколько лет, имеет смысл отдать предпочтение моделям с рулем, который можно регулировать по высоте. Стоит помнить, что на ручках обязательно должны быть накладки, обеспечивающие надежное сцепление ладоней с рулем. Также прорезиненными накладками должна быть оснащена и дека. Учитывая небольшой рост и вес ребенка, предпочтение стоит отдать моделям с алюминиевым корпусом: он легче в управлении и не нанесет травм в случае падения.