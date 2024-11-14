Как выбрать глюкометр: виды, функционал, стоимость
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В материале РИАМО – о том, на что обратить внимание при выборе глюкометра.
Тип глюкометра
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Всего существует три типа глюкометров:
- Инвазивные глюкометры предполагают измерение путем взятия образцов крови с помощьюавтопрокалывателя, ланцет или тест-полосок.Они обычно продаются в комплекте при первой покупке.Затем покупаются в аптеке по мере необходимости.Такие глюкометры являются наиболее точным методом измерения уровня глюкозы в крови,хотя их использование довольно трудоемкое.
- Неинвазивные глюкометры представляют собой физико-химические датчики, которые контактируют с зоной замера, как правило, предплечьем. Сканирование позволяет практически мгновенно определить уровень глюкозы в крови.Это настоящая революция для людей,страдающих диабетом,которым больше не нужно использовать автопрокалыватель несколько раз в день или покупать сменные тест-полоски и ланцеты.Однако такие глюкометры менее точны, чем инвазивные. Для многих также является проблемой отклеивание датчика.
- Глюкометры непрерывного контроля позволяют непрерывно измерять уровень глюкозы в крови.Пациент постоянно носит устройство на себе,обычно на предплечье.Такие модели обычно имеют имплантируемый датчик с дистанционной системой передачи данных.Они измеряют уровень глюкозы в межтканевой жидкости.Они также позволяют более точно фиксировать изменения уровня глюкозы в крови в течение длительного периода времени.Использование глюкометров непрерывного контроля хорошо тем, что пациент не переживает о необходимости провести измерение.
Удобство и простота использования глюкометра
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Интерфейс глюкометра должен быть интуитивным,легко отображать результаты и их интерпретацию.Некоторые модели имеют удобный и простой в использовании сенсорный крупный экран.Желательно,чтобы размер и форма устройства позволяли держать его в руках.
Очень важно, чтобы глюкометр можно было легко транспортировать, ведь пациент должен иметь возможность проводить измерения в любом месте. Для этого лучше всегопредпочесть легкую и компактную модель.Вес прибора имеет важное значение,особенно для маленьких пациентов.
Единицы измерения сахара в глюкометре
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В зависимости от модели глюкометра результаты могут быть выражены в г/л, мг/дл или ммоль/л. Это может ввести пациента в заблуждение, если он изначально не обратит внимание на выбранную единицу измерения.
Пересчет мг/дл в г/л производится делением числа на 100. Например, если глюкометр установлен на мг/дл и отображает результат 123, это означает, что уровень глюкозы в капиллярной крови пациента составляет 1,23 г/л.
Пересчет ммоль/л в г/л производится путем умножения ммоль/л на 0,18.
Дополнительные функции глюкометра
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Кроме измерения уровня глюкозы, современные глюкометры включают дополнительные функции, на которые можно ориентироваться при выборе.
- Некоторые модели могут измерить уровень холестерина и триглицеридов. Это важно для людей с избыточным весом и высоким артериальным давлением, так как у них велик риск развития атеросклероза.
- Функция измерения кетонов в крови. Кетоновые тела выступают в качестве альтернативного источника энергии при недостатке глюкозы. При их избытке развивается опасное состояние — кетоацидоз.
- Память. Если вы готовы записывать дату, время и результат каждого измерения в тетрадь, можно пренебречь этой функцией. Она удобна не только для пожилых людей, которые могут забыть о записи вручную, но и для тех, у кого нет возможности носить с собой тетрадь и ручку.
- Среднее значение. Некоторые модели выводят среднее значение уровня глюкозы за день, неделю или месяц.
- Функция отметки о приеме пищи указывает, до или после еды проводится измерение.
- Передача данных на компьютер. Эта функция важна для тех, кто ведет электронный дневник или имеет возможность общаться с лечащим врачом по интернету.
- Сигнал о замене батарейки. Необязательная, но важная функция, которая заранее предупредит о необходимости замены, чтобы человек не остался с неработающим прибором. Также есть модели с сигналами, которые напоминают о том, что пора проверить сахар.
- Некоторые глюкометры также снабжены функцией голосового помощника, что может быть полезным для людей пожилого возраста.
Стоимость глюкометра
Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори
Конечно, можно приобрести самый навороченный технически глюкометр и отдать за него много денег, однако учитывайте, что придется в дальнейшем докупать расходные материалы – тест-полоски, ручку-прокалыватель, ланцеты к ней (они же скарификаторы).
Некоторые модели продаются с набором необходимых инструментов,но полоски и скарификаторы придется в любом случае докупать. Обычно тест-полоски одного производителя не подходят для прибора другого. Стоимость тест-полосок колеблется от 480 до 1500 рублей за упаковку в 50 штук. Людям с сахарным диабетом 1-го типа потребуется около 180 тест-полосок в месяц, с диабетом 2-го типа — чуть меньше. Посчитайте, сколько примерно измерений понадобится в вашем случае, и сравните цены.