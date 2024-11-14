Как выбрать глюкометр: виды, функционал, стоимость

Г люкометры непрерывного контроля позволяют непрерывно измерять уровень глюкозы в крови.Пациент постоянно носит устройство на себе,обычно на предплечье.Такие модели обычно имеют имплантируемый датчик с дистанционной системой передачи данных.Они измеряют уровень глюкозы в межтканевой жидкости.Они также позволяют более точно фиксировать изменения уровня глюкозы в крови в течение длительного периода времени.Использование глюкометров непрерывного контроля хорошо тем, что пациент не переживает о необходимости провести измерение.

Неинвазивные глюкометры представляют собой физико-химические датчики, которые контактируют с зоной замера, как правило, предплечьем. Сканирование позволяет практически мгновенно определить уровень глюкозы в крови.Это настоящая революция для людей,страдающих диабетом,которым больше не нужно использовать автопрокалыватель несколько раз в день или покупать сменные тест-полоски и ланцеты.Однако такие глюкометры менее точны, чем инвазивные. Для многих также является проблемой отклеивание датчика.

Инвазивные глюкометры предполагают измерение путем взятия образцов крови с помощьюавтопрокалывателя, ланцет или тест-полосок.Они обычно продаются в комплекте при первой покупке.Затем покупаются в аптеке по мере необходимости.Такие глюкометры являются наиболее точным методом измерения уровня глюкозы в крови,хотя их использование довольно трудоемкое.

Удобство и простота использования глюкометра

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Интерфейс глюкометра должен быть интуитивным,легко отображать результаты и их интерпретацию.Некоторые модели имеют удобный и простой в использовании сенсорный крупный экран.Желательно,чтобы размер и форма устройства позволяли держать его в руках.

Очень важно, чтобы глюкометр можно было легко транспортировать, ведь пациент должен иметь возможность проводить измерения в любом месте. Для этого лучше всегопредпочесть легкую и компактную модель.Вес прибора имеет важное значение,особенно для маленьких пациентов.