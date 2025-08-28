Как выбрать гида для турпохода или восхождения: 4 важных правила

Как проверить государственную аттестацию туристического инструктора

Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори

Экскурсии, турпоходы и даже восхождения на горные вершины зачастую проводят люди, слабо знакомые со спецификой такой работы. И если во время путешествия в городских условиях турист в худшем случае получит фейковые или непроверенные сведения о достопримечательностях, то в случае сложных или экстремальных маршрутов по пересеченной местности или на воде недостаточная квалификация инструктора может стоить туристам здоровья или даже жизни.

Государственная аттестация гида или инструктора-проводника означает, что туристов поведет человек, прошедший квалификационный экзамен и доказавший свои знания и навыки.

С 1 июля 2024 года аттестация для инструкторов-проводников стала обязательной.

Проверить, является ли инструктор аттестованным, можно в реестре инструкторов-проводников.

В соответствующий реестр вносятся также прошедшие аттестацию гиды-экскурсоводы.