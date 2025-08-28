Как выбрать гида для турпохода или восхождения: 4 важных правила
О том, как грамотно выбрать гида для турпохода, сплава или восхождения и на какие детали предстоящего маршрута необходимо обратить внимание – рассказываем в материале РИАМО.
Как проверить государственную аттестацию туристического инструктора
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
Экскурсии, турпоходы и даже восхождения на горные вершины зачастую проводят люди, слабо знакомые со спецификой такой работы. И если во время путешествия в городских условиях турист в худшем случае получит фейковые или непроверенные сведения о достопримечательностях, то в случае сложных или экстремальных маршрутов по пересеченной местности или на воде недостаточная квалификация инструктора может стоить туристам здоровья или даже жизни.
Государственная аттестация гида или инструктора-проводника означает, что туристов поведет человек, прошедший квалификационный экзамен и доказавший свои знания и навыки.
С 1 июля 2024 года аттестация для инструкторов-проводников стала обязательной.
Проверить, является ли инструктор аттестованным, можно в реестре инструкторов-проводников.
В соответствующий реестр вносятся также прошедшие аттестацию гиды-экскурсоводы.
Как выбрать инструктора для турпохода, сплава или восхождения
Фото - © Александр Щепин / Фотобанк Лори
Выбирать инструктора для сложного туристического похода, сплава или восхождения имеет смысл по ряду критериев, в частности:
- квалификация инструктора-проводника (по пешеходному, горному, водному, конному туризму и т.п.);
- неоднократное прохождение маршрута;
- количество успешных восхождений (походов);
- отзывы туристов.
Как правило, самых опытных и востребованных инструкторов «расхватывают» еще в начале туристического сезона, поэтому начинать поиск проводника лучше заблаговременно. Если искать инструктора за несколько недель или даже дней до предполагаемого похода, «в доступе» могут остаться лишь малоопытные сопровождающие.
На низкую квалификацию инструктора также может указывать и серьезный демпинг: начинающие проводники стараются привлечь туристов низкими ценами, чтобы получить опыт и отзывы, но поход с таким сопровождающим может оказаться непредсказуемым.
Какие вопросы следует задать инструктору-проводнику
Фото - © РИА Новости, Константин Михальчевский
В профессиональный функционал инструктора входят разработка и планирование маршрута, сопровождение и обеспечение безопасности на маршруте, разрешение аварийных или нештатных ситуаций.
Прежде чем заключить договор с инструктором, необходимо выяснить:
- в каких условиях (на какой высоте, с какими перепадами высот, на какой местности, в каких водоемах) будет проходить маршрут, сколько времени он займет;
- какие проблемы возникали на маршруте во время предыдущих походов (восхождений), как инструктор с ними справлялся, к чему необходимо подготовиться туристу;
- каково техническое обеспечение сопровождающего (что он берет с собой из снаряжения, медикаментов);
- какое индивидуальное снаряжение должен взять с собой турист;
- существуют ли медицинские противопоказания для прохождения маршрута;
- какова категория сложности маршрута согласно классификации.
В идеале инструктор должен без проблем ответить на эти вопросы, дать развернутые пояснения, показать фотографии с предыдущих походов, сплавов или восхождений. Если проводник отвечает общими фразами и обещает рассказать все на месте, от услуг такого сопровождающего лучше отказаться. Также не стоит выбирать инструктора, который не планирует информировать МЧС о предстоящем походе.
Как проверить, зарегистрирован ли поход в МЧС
Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори
На туристическую организацию или проводника-инструктора также возлагается обязанность проинформировать территориальный орган МЧС о предстоящем походе минимум за 10 рабочих дней до его начала.
В заявке на регистрацию указывается состав и количество участников похода (сплава, восхождения), ФИО руководителей, контактные телефоны, подробная информация о маршруте, дата его начала и завершения, категория сложности, примерный график сеансов связи.
Узнать о том, зарегистрирован ли поход должным образом, можно при помощи звонка в региональное отделение МЧС. Если инструктор отказывается регистрировать поход, от его услуг лучше отказаться, так как в случае возникновения нештатной ситуации экстренные службы не будут иметь информации о местонахождении и составе тургруппы, а значит, оказание помощи может сильно задержаться.