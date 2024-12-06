Как выбрать елку на Новый год 2025: искусственную или живую

Часто елки вырубают больше, чем это необходимо, а значит, наносится вред лесам.

При выборе новогоднего дерева в первую очередь стоит определиться с тем, будет ли это живая ель или искусственная. Для многих живая елка — это семейная традиция и ее придерживаются несмотря ни на что.

Многие считают, что покупка искусственного новогоднего дерева поможет природе. На самом деле это миф, так как для ее производства и утилизации потребуется гораздо больше ресурсов, и будет значительно больше выбросов в атмосферу.

Как выбрать живую елку

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Мнение о том, что живые елки на Новый год — это дополнительный вред для природы, ошибочно. На самом деле выращивают елки в специальных питомниках специально к празднику, а вырубают обычно там, где лес не растет (например, под линиями электропередач), да и утилизировать ее гораздо проще.

1. Выбрать дерево

Выбор среди живых деревьев не такой большой, как среди искусственных, но тем не менее можно купить не ель, а сосну или поставить не срубленное дерево, а в горшке, которое простоит дольше.

Ель имеет несколько видов. Именно она имеет приятный хвойный аромат. Ель обыкновенная имеет форму конуса, ее иголки короткие и заостренные длиной от одного до трех сантиметров. Голубая ель имеет оттенки от серебристо-голубого до изумрудного. Ее ветки пушистые и выглядит она по-настоящему волшебно. У канадской елки небольшие мягкие иголки, ее еще называют глаука коника или просто конинка. Она отличается правильными формами.

Сосна очень красивое дерево, и стоит она дольше елки. Она всегда пушистая и нарядная, а ее колючки мягче еловых, потому что длиннее. У сосны потрясающий аромат, но она выделяет смолу, об этом стоит помнить при украшении.

Пихта отличается пышной и мягкой хвоей, правильной формой и приятным запахом. Ее существует множество разновидностей, обычно используется кавказская. Это дерево с голубым оттенком и оно хорошо себя чувствует в помещении, меньше осыпается и в целом неприхотливо.

Тую скорее используют как дополнение праздничного украшения, так как вместо хвои у нее чешуйки, которые как бы налегают друг на друга. Зато у нее красивый зеленый цвет, много вариантов размеров и ее можно купить в горшке и установить на подоконнике, например.

2. Покупать только у легальных продавцов

Чтобы не стать соучастником преступления и не купить елку, безжалостно срубленную в лесу, нужно выбирать легальные елочные базары, специализированные магазины или лесничества. Это те деревья, которые выращены специально для праздника, либо вырублены там, где нужна расчистка. Рубить елку в лесу самому нельзя — это преступление (предусмотрен штраф в 4 тысячи рублей для граждан, до 40 тысяч рублей для должностных и до 300 тысяч рублей для юридических лиц, в некоторых случаях предусмотрены исправительные работы или лишение свободы), а срубленное нелегально дерево может быть обработано химикатами и в нем могут быть насекомые.

У легальных продавцов есть разрешительный талон на торговлю, кассовый аппарат, линейка для замера елей, подробный прайс-лист, упаковочный материал, книга отзывов и предложений. А само место продажи обозначено вывеской, ограждено, красиво освещено, оно имеет юридический адрес и график работы. Списки и адреса елочных базаров обычно размещают власти муниципалитетов.

3. Осмотреть хвою и посмотреть толщину ствола

У здорового и крепкого дерева иголки насыщенного цвета в зависимости от сорта, без желтых и коричневых пятен. Если веточку немного смять, то сразу почувствуете запах хвои, на руках останется маслянистый след. Кроме того, хвоя не должна сыпаться, а ветки должны быть эластичными.

Ствол хорошего дерева должен быть ровным и не меньше шести сантиметров в диаметре. Важно убедиться, что на нем нет плесени, грибка, пятен. Место распила должно быть светлым и чистым. Можно слегка постучать дерево о землю и убедиться, что хвоя не сыпется. Так есть гарантия того, что елка простоит до конца каникул.

4. Посмотреть корневую систему

Если вы выбираете елку в горшке, то важно также обратить внимание на состояние ее корневой системы. Если перевернуть горшок и есть возможность увидеть концы корней, то они должны быть слегка желтоватыми, больше белыми и обязательно влажными. Не стоит покупать ель в горшке, если грунт слишком сухой. Прием с поливом как с лиственными растениями не сработает, поэтому выбирать стоит тщательно, особенно если вы планируете высаживать дерево в открытый грунт весной.