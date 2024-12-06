Как выбрать елку на Новый год 2025: искусственную или живую
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В материале РИАМО читайте о плюсах и минусах искусственных и живых елок и о том, как их правильно выбирать.
Плюсы и минусы живой елки
Фото - © Медиасток.рф
При выборе новогоднего дерева в первую очередь стоит определиться с тем, будет ли это живая ель или искусственная. Для многих живая елка — это семейная традиция и ее придерживаются несмотря ни на что.
Плюсы живой ели:
- Приятный запах и гарантированное ощущение Нового года.
- Экологичный способ отметить праздник. Живую елку проще утилизировать.
- Очищает воздух дома.
- Стоит меньше, а значит, не накапливает пыль.
- Дешевле искусственной.
Минусы живой елки:
- Хвоя осыпается.
- Возможна аллергия на эфирные масла.
- Часто елки вырубают больше, чем это необходимо, а значит, наносится вред лесам.
- Могут быть насекомые, которые активируются в тепле.
Плюсы и минусы искусственной елки
Фото - © Фотобанк Лори
Многие считают, что покупка искусственного новогоднего дерева поможет природе. На самом деле это миф, так как для ее производства и утилизации потребуется гораздо больше ресурсов, и будет значительно больше выбросов в атмосферу.
Плюсы искусственной елки:
- Иголки не осыпаются.
- Множество стилевых решений и расцветок.
- Нет насекомых и возможной аллергии.
- Долго стоит, может использоваться несколько лет.
Минусы искусственной елки:
- Стоит долго, соответственно в ней накапливается пыль.
- Нет хвойного запаха.
- Не экологична. На ее переработку требуется больше ресурсов.
- Нужно место для хранения.
- Есть риск купить некачественную елку и дышать токсичными фталатами.
- Дороже живой.
Как выбрать живую елку
Фото - © Медиасток.рф
Мнение о том, что живые елки на Новый год — это дополнительный вред для природы, ошибочно. На самом деле выращивают елки в специальных питомниках специально к празднику, а вырубают обычно там, где лес не растет (например, под линиями электропередач), да и утилизировать ее гораздо проще.
1. Выбрать дерево
Выбор среди живых деревьев не такой большой, как среди искусственных, но тем не менее можно купить не ель, а сосну или поставить не срубленное дерево, а в горшке, которое простоит дольше.
- Ель имеет несколько видов. Именно она имеет приятный хвойный аромат. Ель обыкновенная имеет форму конуса, ее иголки короткие и заостренные длиной от одного до трех сантиметров. Голубая ель имеет оттенки от серебристо-голубого до изумрудного. Ее ветки пушистые и выглядит она по-настоящему волшебно. У канадской елки небольшие мягкие иголки, ее еще называют глаука коника или просто конинка. Она отличается правильными формами.
- Сосна очень красивое дерево, и стоит она дольше елки. Она всегда пушистая и нарядная, а ее колючки мягче еловых, потому что длиннее. У сосны потрясающий аромат, но она выделяет смолу, об этом стоит помнить при украшении.
- Пихта отличается пышной и мягкой хвоей, правильной формой и приятным запахом. Ее существует множество разновидностей, обычно используется кавказская. Это дерево с голубым оттенком и оно хорошо себя чувствует в помещении, меньше осыпается и в целом неприхотливо.
- Тую скорее используют как дополнение праздничного украшения, так как вместо хвои у нее чешуйки, которые как бы налегают друг на друга. Зато у нее красивый зеленый цвет, много вариантов размеров и ее можно купить в горшке и установить на подоконнике, например.
2. Покупать только у легальных продавцов
Чтобы не стать соучастником преступления и не купить елку, безжалостно срубленную в лесу, нужно выбирать легальные елочные базары, специализированные магазины или лесничества. Это те деревья, которые выращены специально для праздника, либо вырублены там, где нужна расчистка. Рубить елку в лесу самому нельзя — это преступление (предусмотрен штраф в 4 тысячи рублей для граждан, до 40 тысяч рублей для должностных и до 300 тысяч рублей для юридических лиц, в некоторых случаях предусмотрены исправительные работы или лишение свободы), а срубленное нелегально дерево может быть обработано химикатами и в нем могут быть насекомые.
У легальных продавцов есть разрешительный талон на торговлю, кассовый аппарат, линейка для замера елей, подробный прайс-лист, упаковочный материал, книга отзывов и предложений. А само место продажи обозначено вывеской, ограждено, красиво освещено, оно имеет юридический адрес и график работы. Списки и адреса елочных базаров обычно размещают власти муниципалитетов.
3. Осмотреть хвою и посмотреть толщину ствола
У здорового и крепкого дерева иголки насыщенного цвета в зависимости от сорта, без желтых и коричневых пятен. Если веточку немного смять, то сразу почувствуете запах хвои, на руках останется маслянистый след. Кроме того, хвоя не должна сыпаться, а ветки должны быть эластичными.
Ствол хорошего дерева должен быть ровным и не меньше шести сантиметров в диаметре. Важно убедиться, что на нем нет плесени, грибка, пятен. Место распила должно быть светлым и чистым. Можно слегка постучать дерево о землю и убедиться, что хвоя не сыпется. Так есть гарантия того, что елка простоит до конца каникул.
4. Посмотреть корневую систему
Если вы выбираете елку в горшке, то важно также обратить внимание на состояние ее корневой системы. Если перевернуть горшок и есть возможность увидеть концы корней, то они должны быть слегка желтоватыми, больше белыми и обязательно влажными. Не стоит покупать ель в горшке, если грунт слишком сухой. Прием с поливом как с лиственными растениями не сработает, поэтому выбирать стоит тщательно, особенно если вы планируете высаживать дерево в открытый грунт весной.
Как выбрать искусственную ель
Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори
1. Обратить внимание на материал
При выборе искусственного дерева важно из какого материала оно сделано. Покупать, конечно, тоже лучше в магазинах, у продавцов, готовых предоставить все документы, сертификаты соответствия и пожарной безопасности. Иначе токсичный запах пластмассы или пожар могут испортить праздник.
Современные производители чаще всего используют поливинилхлорид. Из него нарезают хвою, добавлют светодиодные нити, используют ПВХ-леску. Как настоящие смотрятся ели из другого материала — РЕ-резины, это литые экземпляры из резины. Они долговечные и красивые, но стоят дороже.
Помните, что гарантия на товары из ПВХ достигает 10-12 лет, на литые конструкции до 30 и выше. И, конечно, искусственная елка не будет пахнуть хвоей, но и химический запах должен отсутствовать.
2. Осмотреть хвою
У искусственной елки хвоя точно не должна осыпаться. Хвоинки должны быть надежно прикреплены и не сыпаться ни от прикосновения руками, ни при тряске дерева — ведь это главный плюс такой елки.
3. Проверить подставку
Подставка должна крепиться надежно, и елка на ней должна стоять, не шатаясь. Иначе она просто упадет на кого-нибудь.
4. Легкость сборки и складывания веток
Ветки должны вставляться без усилий, а если они несъемные, то нужно учитывать, что их нужно будет постоянно двигать, а значит и в магазине ветки должны выдерживать многократное складывание и раскладывание. Если продавец не дает двигать ветки, значит с деревом не все в порядке.