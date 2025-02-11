Как усыновить ребенка из детского дома: требования к усыновителям и правила, которые нужно учитывать

Попечительство, опека и усыновление: в чем отличия

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Попечительство и опека

Эти две формы семейного устройства детей подразумевают, что взрослый гражданин имеет все права и обязанности законного представителя ребенка. Опекунство назначается в случае, если ребенку не исполнилось 14 лет, попечительство – для детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Опекун или попечитель не имеют права запрещать несовершеннолетнему видеться с биологическими родителями и другими родственниками, если не существует предписания, что подобное общение может нанести вред интересам ребенка. При этом кровные родители на законодательном уровне считаются официальными родителями несовершеннолетнего и платят алименты на его содержание.

Усыновление (удочерение)

Дети, их усыновители и родственники усыновителей по отношению друг к другу юридически приравниваются к родственникам по происхождению. Отношения ребенка с кровными родственниками расторгаются. Права и обязанности усыновителя по отношению к ребенку такие же, как у биологических родителей.

Если на усыновление несовершеннолетнего претендуют кровные родственники, преимущественное право нередко предоставляется им, но решение всегда принимается с учетом интересов ребенка.

Тайна усыновления охраняется законодательно, за ее разглашение предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы или арест на срок до 4 месяцев.