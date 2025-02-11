Как усыновить ребенка из детского дома: требования к усыновителям и правила, которые нужно учитывать
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В материале РИАМО рассказываем о том, как можно усыновить ребенка в России и на каких условиях это могут сделать одинокие усыновители.
Попечительство, опека и усыновление: в чем отличия
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Попечительство и опека
Эти две формы семейного устройства детей подразумевают, что взрослый гражданин имеет все права и обязанности законного представителя ребенка. Опекунство назначается в случае, если ребенку не исполнилось 14 лет, попечительство – для детей в возрасте от 14 до 18 лет.
Опекун или попечитель не имеют права запрещать несовершеннолетнему видеться с биологическими родителями и другими родственниками, если не существует предписания, что подобное общение может нанести вред интересам ребенка. При этом кровные родители на законодательном уровне считаются официальными родителями несовершеннолетнего и платят алименты на его содержание.
Усыновление (удочерение)
Дети, их усыновители и родственники усыновителей по отношению друг к другу юридически приравниваются к родственникам по происхождению. Отношения ребенка с кровными родственниками расторгаются. Права и обязанности усыновителя по отношению к ребенку такие же, как у биологических родителей.
Если на усыновление несовершеннолетнего претендуют кровные родственники, преимущественное право нередко предоставляется им, но решение всегда принимается с учетом интересов ребенка.
Тайна усыновления охраняется законодательно, за ее разглашение предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы или арест на срок до 4 месяцев.
Кто может стать усыновителем ребенка в России
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Усыновить ребенка может семейная пара или одинокий совершеннолетний человек. Если ребенка желает усыновить только один из супругов, необходимо согласие второго. Люди, не состоящие в зарегистрированном браке (сожители), усыновителями одного и того же ребенка быть не могут.
Кто не может усыновить ребенка из детского дома
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Нельзя усыновить ребенка, если:
- Есть недееспособность или ограниченная дееспособность одного из супругов;
- Зафиксированы ранее лишение или ограничение родительских прав, отмена предыдущего усыновления, лишение опекунства за ненадлежащее исполнение обязанностей;
- Есть судимость, за исключением некоторых случаев;
- В прошлом были операция по смене пола, потенциальный усыновитель состоит в браке с лицом своего пола или имеет гражданство страны, в которой разрешена смена пола;
- Потенциальный усыновитель не имеет места жительства, не прошел подготовку, не может подтвердить доход на уровне прожиточного минимума или выше.
Требования к усыновителям в России
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- Дееспособность.
- Разница в возрасте с усыновляемым – не менее 16 лет.
- Состояние здоровья, позволяющее в полной мере исполнять родительские обязанности (отсутствие инвалидности I степени, инфекционных заболеваний, психических расстройств, наркотической или алкогольной зависимости).
- Наличие постоянной регистрации на территории РФ, исключение – малочисленные народы, ведущие кочевой образ жизни.
- Доход не ниже прожиточного минимума, позволяющий обеспечить ребенку комфортные условия жизни.
С чего начать усыновление из дома малютки и какие документы нужны
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В первую очередь, нужно обратиться за консультацией в администрацию муниципалитета либо в местный орган опеки и попечительства. Начинать процесс усыновления рекомендуется с личной беседы с работником органа опеки. Необходимо подготовить ответы на базовые вопросы: по какой причине вы хотите усыновить ребенка, каков ваш состав семьи, соответствуют ли жилищные и материальные условия требованиям законодательства, ребенка какого возраста вы хотели бы усыновить и т.д.
Специалист выдаст вам все необходимые бланки и список документов, которые необходимы для начала процесса усыновления. В перечень документов входят, например, справка об отсутствии судимости, медицинское заключение о состоянии здоровья каждого из приемных родителей, копия декларации о доходах, документы на право пользования жилым помещением или право собственности на жилье, акт проверки жилищных условий и т.д. Также потребуется автобиография: она, в частности, позволит органам опеки принять решение о постановке усыновителя на учет.
Как проводят курсы приемных родителей и кто обязан их пройти
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В список документов, необходимых для усыновления, входит копия свидетельства о прохождении курсов подготовки приемных родителей. Сами курсы – бесплатные, в зависимости от программы обучение занимает от 50 до 90 академических часов, в процессе занятий взрослым объясняют их права и обязанности по воспитанию ребенка, проводят психологический и педагогический ликбез. По окончании курсов потенциальные усыновители должны пройти аттестацию и получить соответствующее свидетельство.
Школу приемных родителей не обязаны проходить близкие кровные родственники ребенка: бабушки, дедушки, отчимы, мачехи, совершеннолетние братья и сестры. Если гражданин планирует стать усыновителем второго (третьего и т.д.) ребенка, повторно проходить курсы ему также не нужно.
Как найти ребенка для усыновления
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Начать поиск ребенка можно до того, как вы соберете полный комплект необходимых документов, но встречу с ребенком вам смогут назначить только после того, как вы встанете на учет как кандидат в усыновители и получите соответствующее заключение.
С целью поиска усыновители могут обратиться в любой детский дом либо воспользоваться помощью муниципальных служб, занимающихся опекой и усыновлением. При этом разрешено брать ребенка из любого региона РФ, независимо от места проживания.
Можно также обратиться к интернет-ресурсам:
- Государственный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.
- Федеральный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.
Стоит отметить, что в течение 10 дней после первой личной встречи с ребенком кандидат в усыновители должен принять решение об усыновлении либо отказаться от такового. Количество встреч в этот период не ограничено, это позволяет ребенку и взрослым присмотреться к друг другу.
Если несовершеннолетнему уже исполнилось 10 лет, он также вправе высказать свое «за» или «против» усыновления конкретной семьей. Если малыш – младенец, от которого мать отказалась в роддоме, от нее потребуется письменное согласие на усыновление.