Как установить шлагбаум на придомовой территории и сколько это стоит
Фото - © Фотобанк Лори
В материале РИАМО рассказываем о нюансах установки шлагбаума во дворе жилого многоквартирного дома в Москве и Подмосковье.
Необходимое условие для установки шлагбаума во дворе многоквартирного дома
Фото - © Фотобанк Лори
Решение об установке шлагбаума принимается по результатам собрания собственников многоквартирного дома. Если участок, где нужно установить шлагбаум, принадлежит городу, проголосовать «за» должно более 50% жильцов. Если же участок находится в общедолевой собственности и включен в состав общего имущества, необходимо одобрение более 2/3 от числа собственников.
Что нужно, чтобы установить шлагбаум в Москве
Фото - © Фотобанк Лори
Чтобы согласовать установку шлагбаума, нужно обратиться в совет депутатов муниципального округа. Для обращения потребуются следующие документы:
- заявление о согласовании шлагбаума;
- протокол общего собрания, в котором прописано решение собственников об установке шлагбаума, а также утверждено уполномоченное лицо, которое будет представлять интересы собственников;
- вид и технические характеристики шлагбаума;
- проект размещения шлагбаума;
- порядок въезда транспортных средств на придомовую территорию;
- утвержденный проект межевания территории, на которой расположен многоквартирный дом, либо письменное подтверждение его отсутствия. Эти документы можно получить онлайн в Департаменте городского имущества Москвы.
Как установить шлагбаум в Подмосковье
Фото - © Фотобанк Лори
Для согласования установки шлагбаума в Московской области необходимо обратиться в администрацию муниципалитета. Для обращения потребуются следующие документы:
- заявление на установку шлагбаума;
- выписка из кадастра со всеми сведениями о земельном участке;
- подтверждение долевой собственности владельцев квартир на придомовую территорию;
- протокол общего собрания с решением о монтаже шлагбаума;
- техническая документация на шлагбаум;
- проект размещения и топографический план места установки шлагбаума.
Общие требования к установке шлагбаума во дворе многоквартирного дома
Фото - © Фотобанк Лори
- Шлагбаум не должен препятствовать движению транспорта по дорогам общего пользования.
- Шлагбаум должен позволять свободный проход пешеходам и преграждать проезд только транспортным средствам.
- Шлагбаум должен быть оснащен сигнальными элементами, а также фотоэлементами в соответствии с требованиями безопасности.
- В случае неисправности подъемного механизма должна быть обеспечена возможность открыть шлагбаум вручную.
- Должен быть обеспечен беспрепятственный проезд на придомовую территорию автомобилей экстренных служб. Для этого рядом со шлагбаумом устанавливают пост охраны либо камеру круглосуточного наблюдения, которая обслуживается диспетчером в режиме 24/7.
Сколько стоит установка шлагбаума в Москве
Фото - © Фотобанк Лори
У жителей Москвы существует возможность получить субсидию в размере 100 тысяч рублей на установку шлагбаума на придомовой территории многоквартирного дома. Для получения субсидии нужно обратиться в дирекцию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства административного округа.
Для получения субсидии необходимо будет предоставить следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии;
- протокол решения общего собрания собственников о монтаже шлагбаума;
- решение совета депутатов муниципального округа об установке шлагбаума;
- проект договора о предоставлении субсидии, подписанный со стороны собственников жилья.
Ответ от дирекции жилищно-коммунального хозяйства дается в течение 10 дней. Если субсидия будет одобрена, все работы по монтажу шлагбаума должны быть закончены не позднее двух месяцев с момента получения средств.
В течение месяца после окончания работ необходимо будет предоставить в окружную дирекцию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства административного округа договор на проведение работ по установке шлагбаума и акт выполненных работ по установке.
Если стоимость установки шлагбаума превышает размер субсидии (100 тысяч рублей), недостающие средства собираются с собственников помещений многоквартирного дома.
Как получить субсидию за уже установленный шлагбаум в Москве
Фото - © Фотобанк Лори
Дирекция жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства административного округа может возместить расходы на уже установленный шлагбаум, если разрешение на установку было получено после 30 сентября 2015 года. Если шлагбаум был установлен до 24 мая 2018 года, сумма возмещения составит 50 тысяч рублей, после этой даты – 100 тысяч рублей.
Для получения возмещения нужно провести собрание собственников и получить большинство голосов «за» обращение за субсидией. Далее необходимо обратиться в окружную Дирекцию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства административного округа.
Список необходимых документов:
- заявление на получении субсидии;
- протокол первого общего собрания собственников с решением об установке шлагбаума;
- протокол второго общего собрания собственников с решением об обращении за субсидией;
- согласование установки шлагбаума советом муниципальных депутатов;
- договор на проведение работ по установке шлагбаума и (или) акт приемки выполненных работ по установке шлагбаума.
Стоимость установки шлагбаума в Подмосковье
Фото - © Фотобанк Лори
В Подмосковье установку шлагбаума оплачивают собственники помещений многоквартирного дома. Инициативная группа должна составить смету, в которую войдет стоимость оборудования и стоимость монтажа, а также ежемесячные платежи за обслуживание шлагбаума.
Сумма будет зависеть от типа и модели шлагбаума (антивандальный-выдвижной или подъемный), ширины проезда и вариантов управления шлагбаумом (брелок, смартфон, диспетчер).
В зависимости от набора характеристик стоимость установки шлагбаума может составить от 65 до 130 тысяч рублей.
Сколько стоит обслуживание шлагбаума
Фото - © Фотобанк Лори
В Москве и Московской области плата за техническое обслуживание шлагбаума может составлять от 4 до 8 тысяч рублей в месяц.
Диспетчерское обслуживание шлагбаума в среднем оценивается в суммы от 4,5 до 8 тысяч рублей в месяц.
Могут ли демонтировать установленный во дворе дома шлагбаум
Фото - © Фотобанк Лори
Уже установленный шлагбаум могут демонтировать, если шлагбаум установлен нелегально, без согласования с контролирующими органами или он смонтирован не по правилам или не в том месте, которое предусмотрено утвержденным проектом.
Если представители администрации, экстренных или коммунальных служб заявят о нарушениях в установке или порядке работы шлагбаума, собственникам многоквартирного дома дается 1 календарный месяц на устранение нарушения. Если нарушение не будет устранено, представители администрации могут выписать предписание о демонтаже шлагбаума.