Как установить шлагбаум на придомовой территории и сколько это стоит

Решение об установке шлагбаума принимается по результатам собрания собственников многоквартирного дома. Если участок, где нужно установить шлагбаум, принадлежит городу, проголосовать «за» должно более 50% жильцов. Если же участок находится в общедолевой собственности и включен в состав общего имущества, необходимо одобрение более 2/3 от числа собственников.

протокол общего собрания, в котором прописано решение собственников об установке шлагбаума, а также утверждено уполномоченное лицо, которое будет представлять интересы собственников;

Чтобы согласовать установку шлагбаума, нужно обратиться в совет депутатов муниципального округа . Для обращения потребуются следующие документы:

выписка из кадастра со всеми сведениями о земельном участке;

Для согласования установки шлагбаума в Московской области необходимо обратиться в администрацию муниципалитета. Для обращения потребуются следующие документы:

Должен быть обеспечен беспрепятственный проезд на придомовую территорию автомобилей экстренных служб. Для этого рядом со шлагбаумом устанавливают пост охраны либо камеру круглосуточного наблюдения, которая обслуживается диспетчером в режиме 24/7.

Шлагбаум должен быть оснащен сигнальными элементами, а также фотоэлементами в соответствии с требованиями безопасности.

Сколько стоит установка шлагбаума в Москве

Фото - © Фотобанк Лори

У жителей Москвы существует возможность получить субсидию в размере 100 тысяч рублей на установку шлагбаума на придомовой территории многоквартирного дома. Для получения субсидии нужно обратиться в дирекцию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства административного округа.

Для получения субсидии необходимо будет предоставить следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии;

протокол решения общего собрания собственников о монтаже шлагбаума;

решение совета депутатов муниципального округа об установке шлагбаума;

проект договора о предоставлении субсидии, подписанный со стороны собственников жилья.

Ответ от дирекции жилищно-коммунального хозяйства дается в течение 10 дней. Если субсидия будет одобрена, все работы по монтажу шлагбаума должны быть закончены не позднее двух месяцев с момента получения средств.

В течение месяца после окончания работ необходимо будет предоставить в окружную дирекцию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства административного округа договор на проведение работ по установке шлагбаума и акт выполненных работ по установке.

Если стоимость установки шлагбаума превышает размер субсидии (100 тысяч рублей), недостающие средства собираются с собственников помещений многоквартирного дома.