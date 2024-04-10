Как удержать сотрудника компании от увольнения: советы экспертов

Как понять, что сотрудник перестал вовлекаться в работу и планирует уволиться, и как его удержать в компании, читайте в материале РИАМО.

Как оценить уровень вовлеченности сотрудников Фото - © Freepik Вовлеченность персонала – это заинтересованность работников в результатах своего труда и достижении стратегических целей компании. Чтобы сотрудники были лояльны компании и вовлечены в рабочий процесс, они должны быть удовлетворены условиями труда, организацией рабочего места, уровнем заработной платы, системой мотивации, командой, стилем управления руководителя и многим другим. Директор HR-агентства AMPLUA Group Дарья Косарева считает, что лучший способ оценки вовлеченности персонала – это проведение опросов. «Когда ваш бюджет ограничен или компания не велика, но замерить уровень вовлеченности нужно, можно разослать на электронную почту небольшие опросники. Я бы рекомендовала включить в них не только вопросы от вас, но и дать возможность высказаться вашей команде, пусть будет поле “Задайте вопрос, и мы дадим обратную связь”. Если вы хотите получить максимально достоверный результат, то опрос лучше сделать анонимным, но разделить по отделам, так как важно сделать оценку не только общую по компании, но и по каждому отделу, чтобы увидеть болевые точки, о которых вы не подозревали», – рекомендует специалист.

Как понять, что сотрудник планирует уволиться Фото - © Freepik Явление, когда человек фактически перестает вовлекаться в работу, делает минимум рабочих задач и не проявляет инициативу, часто называют «тихим увольнением». «Это выход для тех сотрудников, которые не готовы уволиться в нестабильное время и терять постоянный заработок. Суть такого феномена – не делать работу центром своей жизни, а относиться к ней, как к деятельности, за которую платят деньги», – объясняет эксперт Moscow Business School в области HR, бизнес-тренер, член Национального союза кадровиков Ирина Лялина. По ее словам, такое поведение со стороны сотрудников связано с низкой оплатой труда, отсутствием баланса между работой и личной жизнью, и, как следствие, потерей мотивации и выгоранием. Менеджер по внутренним и внешним коммуникациям компании Accord Post Анна Цкриалашвили подчеркивает, что важно понять причины, почему сотрудник планирует увольняться. «Не стоит спрашивать об этом напрямую, если он еще не подписал заявление: мало кто предпочитает давать честную, но неприятную обратную связь. Лучше постараться разведать обстановку: поговорите с коллегами, руководителем, понаблюдайте за человеком в течение дня», – советует эксперт. Среди причин увольнения Цкриалашвили выделяет самые распространенные: плохие отношения с руководителем (токсичность, нежелание услышать, навязывание бессмысленных задач, микроменеджмент);

некачественная корпоративная культура, отсутствие здоровой коммуникации;

зарплата ниже рынка.

Какие есть способы удержания сотрудников Фото - © Freepik HR-эксперт студии Akademia Виктория Сакулова перечислила следующие методы, помогающие удержать работников от увольнения. Нанимать сотрудников, разделяющих ценности компании По словам Сакуловой, любое удержание сотрудника начинается с его оформления. Поэтому очень важно еще на этапе подбора персонала честно рассказать соискателям, как живет и работает компания, причем нельзя умалчивать о потенциальных минусах. Составить индивидуальный план развития сотрудника «Так каждый понимает, какой результат он получит за определенные действия. Система становится прозрачнее, и сотрудники с большей отдачей решают рабочие вопросы», – уверяет эксперт. Давать вознаграждение не только за результат, но и за усилия Наверное, в любой сфере бывают задачи, которые требуют большого уровня вовлеченности и сил, но не приносят конкретного результата компании. В таких случаях у сотрудника может сложиться впечатление, что он сделал большой объем работы впустую. Задача компании в данном случае – оценить усердие сотрудника по достоинству, подчеркивает специалист. Поддерживать здоровый баланс между работой и жизнью Ничто так быстро не ведет к выгоранию, как обилие необоснованных переработок. До сих пор существуют компании, где задерживаться «принято». Безусловно, есть специфика профессий, когда без переработок невозможно обойтись, например, ивенты. «В таком случае необходима система компенсации: отгулы, гибкий график, денежная выплата за переработку. При этом, задача руководителя – минимизировать такие ситуации», – рекомендует Сакулова. Отслеживать прогресс сотрудников Каждый работник по мере приобретения опыта в компании хочет быть замеченным. Поэтому необходимо давать обратную связь на регулярной основе, поощрять за прогресс принятыми в компании методами, советует собеседник.