Как удержать сотрудника компании от увольнения: советы экспертов
Как понять, что сотрудник перестал вовлекаться в работу и планирует уволиться, и как его удержать в компании, читайте в материале РИАМО.
Как оценить уровень вовлеченности сотрудников
Фото - © Freepik
Вовлеченность персонала – это заинтересованность работников в результатах своего труда и достижении стратегических целей компании. Чтобы сотрудники были лояльны компании и вовлечены в рабочий процесс, они должны быть удовлетворены условиями труда, организацией рабочего места, уровнем заработной платы, системой мотивации, командой, стилем управления руководителя и многим другим.
Директор HR-агентства AMPLUA Group Дарья Косарева считает, что лучший способ оценки вовлеченности персонала – это проведение опросов.
«Когда ваш бюджет ограничен или компания не велика, но замерить уровень вовлеченности нужно, можно разослать на электронную почту небольшие опросники. Я бы рекомендовала включить в них не только вопросы от вас, но и дать возможность высказаться вашей команде, пусть будет поле “Задайте вопрос, и мы дадим обратную связь”. Если вы хотите получить максимально достоверный результат, то опрос лучше сделать анонимным, но разделить по отделам, так как важно сделать оценку не только общую по компании, но и по каждому отделу, чтобы увидеть болевые точки, о которых вы не подозревали», – рекомендует специалист.
Как понять, что сотрудник планирует уволиться
Фото - © Freepik
Явление, когда человек фактически перестает вовлекаться в работу, делает минимум рабочих задач и не проявляет инициативу, часто называют «тихим увольнением».
«Это выход для тех сотрудников, которые не готовы уволиться в нестабильное время и терять постоянный заработок. Суть такого феномена – не делать работу центром своей жизни, а относиться к ней, как к деятельности, за которую платят деньги», – объясняет эксперт Moscow Business School в области HR, бизнес-тренер, член Национального союза кадровиков Ирина Лялина.
По ее словам, такое поведение со стороны сотрудников связано с низкой оплатой труда, отсутствием баланса между работой и личной жизнью, и, как следствие, потерей мотивации и выгоранием.
Менеджер по внутренним и внешним коммуникациям компании Accord Post Анна Цкриалашвили подчеркивает, что важно понять причины, почему сотрудник планирует увольняться.
«Не стоит спрашивать об этом напрямую, если он еще не подписал заявление: мало кто предпочитает давать честную, но неприятную обратную связь. Лучше постараться разведать обстановку: поговорите с коллегами, руководителем, понаблюдайте за человеком в течение дня», – советует эксперт.
Среди причин увольнения Цкриалашвили выделяет самые распространенные:
- плохие отношения с руководителем (токсичность, нежелание услышать, навязывание бессмысленных задач, микроменеджмент);
- некачественная корпоративная культура, отсутствие здоровой коммуникации;
- зарплата ниже рынка.
Какие есть способы удержания сотрудников
Фото - © Freepik
HR-эксперт студии Akademia Виктория Сакулова перечислила следующие методы, помогающие удержать работников от увольнения.
Нанимать сотрудников, разделяющих ценности компании
По словам Сакуловой, любое удержание сотрудника начинается с его оформления. Поэтому очень важно еще на этапе подбора персонала честно рассказать соискателям, как живет и работает компания, причем нельзя умалчивать о потенциальных минусах.
Составить индивидуальный план развития сотрудника
«Так каждый понимает, какой результат он получит за определенные действия. Система становится прозрачнее, и сотрудники с большей отдачей решают рабочие вопросы», – уверяет эксперт.
Давать вознаграждение не только за результат, но и за усилия
Наверное, в любой сфере бывают задачи, которые требуют большого уровня вовлеченности и сил, но не приносят конкретного результата компании. В таких случаях у сотрудника может сложиться впечатление, что он сделал большой объем работы впустую. Задача компании в данном случае – оценить усердие сотрудника по достоинству, подчеркивает специалист.
Поддерживать здоровый баланс между работой и жизнью
Ничто так быстро не ведет к выгоранию, как обилие необоснованных переработок. До сих пор существуют компании, где задерживаться «принято». Безусловно, есть специфика профессий, когда без переработок невозможно обойтись, например, ивенты.
«В таком случае необходима система компенсации: отгулы, гибкий график, денежная выплата за переработку. При этом, задача руководителя – минимизировать такие ситуации», – рекомендует Сакулова.
Отслеживать прогресс сотрудников
Каждый работник по мере приобретения опыта в компании хочет быть замеченным. Поэтому необходимо давать обратную связь на регулярной основе, поощрять за прогресс принятыми в компании методами, советует собеседник.
Как удерживать сотрудников без больших расходов
Спикер Moscow Business School Ирина Лялина считает, что уровень заработной платы играет немаловажную роль в мотивации сотрудников, но все же это «гигиенический фактор», который в долгосрочной перспективе не даст желаемого результата, поскольку человеческие ресурсы не бесконечны, и, если они заканчиваются, повышение зарплаты или дополнительные бонусы вряд ли предотвратят увольнение.
«Поэтому главная задача руководителя – пересмотр системы управления бизнесом и персоналом с точки зрения ее гуманистического подхода или “человечности” в отношениях “руководитель-сотрудник”. Это не прихоть менеджмента XXI века, это реалии доминирования нового поколения работников с иными требованиями и запросами», – отмечает Лялина.
К типичным инструментам гуманистического менеджмента она относит лидерство руководителя, его коммуникацию, любые методы, которые повышают значимость сотрудника, добавляют больше ответственности, развивают его креативность, способствуют не только профессиональному, но и личностному росту.
Немаловажную роль, по мнению специалиста, играют и общие хобби и ценности коллектива. Возможность разделить с коллегами свои увлечения или вместе открыть для себя новые форматы времяпрепровождения побуждает сотрудников работать на общий успех, чтобы потом отметить его в дружеской компании, уверяет бизнес-тренер.
Еще одним мотивирующим фактором эксперт называет комфортную среду.
«В вакансиях работодатели часто указывают в условиях “уютный офис с кофемашиной и сладостями”. Это не ради красивого словца. Для людей действительно важно иметь благоустроенное пространство, в котором они проводят большую часть своего времени», – поясняет Лялина.
По ее словам, сотрудник всегда комплексно оценивает преимущества работы в компании: это уважение со стороны коллег и руководства, статус и дружеская поддерживающая атмосфера, возможность обучения, стабильность и гарантии, социальный пакет и оклад.
«Не забывайте интересоваться запросами сотрудников и отслеживать их динамику в рамках системы управления персоналом. Сколько это стоит? Думаю, можно начать без вложений. Помните: доброе слово и кошке приятно», – резюмирует собеседник.