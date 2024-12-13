Как сэкономить на подарках и продуктах к Новому году: 6 советов

В материале РИАМО читайте о том, как делать покупки к Новому году и не потратить на это несколько семейных бюджетов.

Составлять списки и готовиться заранее Фото - © Adobe Stock Подготовку к празднику всегда лучше начинать заранее. Многие, например, покупают подарки еще в сентябре–октябре. Но и в декабре есть все шансы успеть выгодно купить подарки для близких — например, во время новогодних акций. Тут важно учитывать, что продавцы могут лукавить и вместо того чтобы делать реально выгодные предложения, сначала накручивают цены, а потом «радуют скидками». Поэтому нужно мониторить цены и обращать внимание на дату выпуска того или иного товара. Экономить всегда помогают списки. Поэтому отдельно стоит составить список подарков, отдельно — перечень продуктов для новогоднего стола. Если застолье планируется для большой компании, можно совместно все обсудить в чатах и распределить покупки. Главное — не пожалеть на это время, тогда бюджет удастся значительно сократить. Планировать лучше все заранее — количество гостей, место праздника, меню, украшения, стоимость подарков. Если все расписать, сразу будет видно, насколько вы выбиваетесь из бюджета и где траты можно урезать.

Купить часть продуктов впрок Фото - © prostooleh/Freepik.com Продукты для новогоднего стола можно покупать частями. Скоропортящиеся продукты, конечно, купить заранее не получится, а вот консервы, заморозку и прочее — легко. Причем можно заказать доставку и не бродить со списком по магазинам. Помогут приложения типа «Едадил», где можно сразу видеть скидки и акции в нескольких магазинах. Кроме того, помните, что покупки впрок и большими партиями обходятся дешевле. Поэтому можно смело объединяться с родственниками и соседями и делать совместные закупки. Важно четко следовать составленным спискам, а чтобы не поддаваться соблазну, в магазин лучше не ходить на голодный желудок, а в онлайн-маркетах не стоит сразу выкупать всю корзину — сначала ее нужно пересмотреть, согласовать со списком и только потом оплачивать. Покупки лучше делать в спокойной обстановке, не торопиться и стараться не реагировать на громкие надписи о том, что скидка на товар вот-вот закончится — обычно это лишь уловки маркетологов.

Составить план праздника и согласовать список гостей Фото - © Adobe Stock Заранее стоит продумать весь новогодний вечер и ночь, чтобы понимать, что может еще пригодиться помимо продуктов. Например, имеет смысл купить заранее фейерверки и хлопушки. Много брать не стоит, помните — после придется убирать серпантин, а слишком долгие и громкие фейерверки стоят довольно дорого. Список гостей тоже нужно составлять заранее, чтобы понимать, кто и за что будет отвечать. Гости могут быть и просто гостями, а могут быть полноценными участниками праздника и тоже участвовать в подготовке. Тут все зависит от договоренностей. Продумав всю программу праздника, можно учесть и караоке, и настольные игры, и другие активности, а за каждую игру — назначить ответственного. Тогда праздник получится по-настоящему ярким, активным и запоминающимся, а не превратится в объедание салатами.

Отметить Новый год дома Фото - © Дарья Петренко / Фотобанк Лори Чтобы сэкономить, Новый год можно отметить дома. Рестораны и кафе обходятся недешево, а праздник там вероятнее всего будет не таким уютным, как дома. Важно составить четкое меню и закупать только те продукты, которые будут нужны на столе. Учтите опыт прошлых лет и не погружайтесь в гастрономическое безумие, делая по 10 салатов, пять горячих блюд и кучу прочих вкусностей. Помните, сколько всего остается после новогоднего стола, и остановитесь на двух видах салатов, легких закусках и одном горячем блюде. В каникулы лучше готовить свежие блюда — это и вкуснее, и безопаснее.

Самостоятельно упаковать новогодние подарки Фото - © Unsplash.com Подарки стоит упаковать самостоятельно, если их не пакуют бесплатно в магазине. Рулон упаковочной бумаги обойдется в разы дешевле оплаты упаковки каждого подарка — особенно если их больше трех. Можно использовать и подручные материалы, проявить креативность. Продумайте заранее свой новогодний образ и все необходимое купите заранее. Всегда можно обойтись несколькими акцентами, а не покупать, к примеру, дорогое вечернее платье. От этого праздник не станет хуже, а сэкономленный бюджет можно направить на другие нужды. Украшения для дома и елки можно сделать своими руками. В интернете есть множество простых мастер-классов, которые показывают, как сделать игрушки, гирлянды и фонарики. Сделанное своими руками добавит уюта и подчеркнет семейный характер праздника.