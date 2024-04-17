Как распознать фейковое приложение банка и что делать, если оно уже установлено

Зачем мошенники создают фейковые приложения банков

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Большинство ведущих российских банков находятся сейчас под санкциями. Поэтому App Store и Google Play, следуя санкционной политике, удалили их мобильные приложения со своих онлайн-витрин. В свою очередь, подсанкционные банки не сидят сложа руки. Вот уже два года они находят очередные лазейки, чтобы хотя бы на время вновь вернуться в онлайн-магазин с мобильным приложением-дублером.

По словам руководителя направления по развитию продуктов компании «Индид» Андрея Лаптева, для смартфонов с ОС Android решить эту проблему удалось сравнительно легко, поскольку данная операционная система позволяет устанавливать приложения не только из Google Play. Большинство подсанкционных банков уже успешно разместили официальные приложения у себя на сайте или в отечественном магазине приложений RuStore.

Со смартфонами iPhone ситуация сложнее, так как мобильная платформа Apple не позволяет устанавливать приложения из других источников. Поэтому российским банкам приходится идти на хитрость и маскировать свои приложения, публиковать их от имени других разработчиков.

Этим пользуются мошенники.

«Они не скупятся на расходы и создают фейковые мобильные приложения, которые мимикрируют под банковские. Цель – привлечь как можно больше потенциальных жертв и заработать, окупив затраты на этот не самый низкозатратный вид мошенничества. В настоящее время случаев подделки приложений становится все больше», – отмечает директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Мошенники создают фейковые приложения банков для получения доступа к конфиденциальным данным пользователей: логинам, паролям, данным банковских карт и другой чувствительной информации, завладев которой злоумышленники крадут деньги. Такие приложения часто содержат вредоносное ПО, которое заражает устройство вирусами.