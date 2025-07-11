Как расплатиться за проезд в транспорте Москвы, Петербурга, Сочи и Волгограда летом 2025 года

Шпаргалки

Фото - © Медиасток.рф

Как расплачиваться в автобусе в Москве, Петербурге и других городах в 2025 году, РИАМО рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Как расплатиться в транспорте в Москве

Фото - © Медиасток.рф

В Москве существует несколько удобных способов оплаты проезда в автобусах. Вот основные варианты:

1. Бесконтактная банковская карта или смартфон

  • Можно использовать карты с поддержкой NFC (Visa PayWave, Mastercard PayPass, МИР Pay) или смартфоны с привязанными платежными системами (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay). 
  • Стоимость проезда составляет 74 рубля (при оплате картой или смартфоном). 
  • Для оплаты проезда нужно просто поднести карту или телефон к валидатору у входа в автобус. 

2. Транспортная карта «Тройка»

  • Пластиковая или виртуальная карта (в виде QR-кода в приложении «Метро Москвы»). 
  • Пополняется через терминалы, приложения или сайт (https://mos.ru). 
  • Стоимость одной поездки: 67 рублей (по тарифу «Кошелёк»). 
  • Также можно записать абонементы («Единый» на 30/90/365 дней). 

3. Виртуальная «Тройка» (QR-код)

  • Выпускается в приложении «Метро Москвы». 
  • Для оплаты нужно поднести QR-код к считывателю на валидаторе. 

4. Бумажные билеты

  • Разовые билеты («Единый» на 1–2 поездки) продаются в кассах метро и автоматах. 
  • Стоимость: 80 рублей за одну поездку. 

5. Система быстрых платежей (СБП) через QR-код

В приложении «Метро Москвы» можно привязать банковский счёт и оплачивать проезд сканированием QR-кода на валидаторе. 

Особенности оплаты проезда в Москве:

  • Валидаторы расположены у всех дверей автобуса. 
  • При проверке контролером нужно снова приложить карту или телефон к их устройству. 
  • Повторная оплата одной картой возможна через 5–7 минут (если нужно оплатить проезд за другого человека).
  • Самая высокая цена (среди рассматриваемых), но развитая система скидок (биометрия — 63 рубля, пересадки бесплатные). «Тройка» поддерживает тариф «90 минут». 

Как расплатиться в транспорте Санкт-Петербурга

Фото - © РИА Новости

В Санкт-Петербурге есть несколько удобных способов оплаты проезда в автобусах и другом общественном транспорте. Вот основные варианты: 

1. Бесконтактная банковская карта или смартфон

  • Принимаются карты МИР, Visa PayWave, Mastercard PayPass (включая Единую карту петербуржца — ЕКП). 
  • Стоимость: 75 рублей за поездку (без пересадочного тарифа). 
  • Можно использовать Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay (через NFC). 

2. Транспортная карта «Подорожник»

  • Первая поездка — 51 рубль, вторая в течение 60 минут — 12 рублей, третья и последующие — бесплатно (пересадочный тариф). 
  • Купить можно в кассах метро, киосках или через приложение «Подорожник». 
  • Подходит для частых поездок и пересадок. 

3. Единая карта петербуржца (ЕКП)

  • Банковское приложение (МИР): 50 рублей (пластиковая банковская карта) или 45 рублей (смартфон). 
  • Можно записать проездной (например, «Подорожник») для льготных тарифов. 
  • Активируется в кассе метро. 

4. QR-билеты и мобильные приложения

  • Покупка разовых билетов через приложения «Транспорт СПб» или «Подорожник». 
  • Стоимость: 75 рублей (аналогично банковской карте). 

5. Наличные (ограниченно)

В некоторых автобусах и трамваях можно купить билет у водителя или кондуктора за 75 рублей.  Однако на многих маршрутах наличные не принимаются (только безнал).

Особенности оплаты проезда в Санкт-Петербурге:

Выгодный пересадочный тариф («Подорожник»: 51 рубль + 12 рублей за вторую поездку в течение часа) . Единая карта петербуржца (ЕКП) дешевле для жителей. 

Как расплатиться в транспорте в Сочи

Игорь Низов / Фотобанк Лори

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

В Сочи действуют несколько способов оплаты проезда в автобусах, схожих с Москвой и Санкт-Петербургом, но со своими особенностями. Основные варианты: 

1. Бесконтактная банковская карта или смартфон

  • Принимаются карты МИР, Visa, Mastercard (включая Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay). 
  • Стоимость: 50–58 рублей (зависит от маршрута и времени суток). 
  • Оплата производится при входе через валидатор (если не сработало — нужно оплатить наличными водителю). 

2. Транспортная карта «Пальма»

Аналог московской «Тройки» и питерского «Подорожника». 

Стоимость поездки: 

  • 40–56 рублей (разовый тариф). 
  • 1950 рублей за 50 поездок, 3800 рублей за 100 (безлимитные абонементы). 
  • Льготные тарифы: 20 рублей для школьников и студентов (50 поездок в месяц). 

3. Оплата наличными

В некоторых автобусах можно купить билет у водителя (50–58 рублей). Но на многих маршрутах бескондукторная система, и наличные не принимаются. 

4. QR-билеты и мобильные приложения

Через приложение «Транспортная карта» можно пополнять «Пальму» и проверять баланс. 

5. Особые тарифы

  • Ночные/утренние рейсы (05:00–07:00 и 21:00–последний рейс) — 55–58 рублей. 
  • Маршруты с зонной оплатой (например, №48: 50 рублей за участок, 100 рублей за полный маршрут).

Особенности оплаты проезда в Сочи:

Дифференцированные цены в зависимости от маршрута (ночные рейсы дороже). «Пальма» дает скидку до 40 рублей за поездку. 

Как расплатиться в транспорте в Волгограде

Андрей Цыганков / Фотобанк Лори

Фото - © Андрей Цыганков / Фотобанк Лори

В Волгограде действуют несколько способов оплаты проезда в общественном транспорте (автобусы, трамваи, троллейбусы, скоростной трамвай), которые отличаются от Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Вот основные варианты: 

1. Бесконтактная банковская карта или смартфон

  • Принимаются карты МИР, Visa, Mastercard, (с поддержкой NFC), а также Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. 
  • Стоимость: 32 рубля (дешевле, чем наличные). 
  • Оплата через валидатор у кондуктора (чек-билет не выдается). 

2. Транспортная карта «Волна»

Стоимость поездки: 26 рублей (тариф «Электронный кошелёк»). 

Пересадочные тарифы: 

  • «Часовой безлимитный» — 35 рублей (неограниченные пересадки за 60 минут). 
  • «120 минут» — 27 рублей (первая поездка) + 11 рублей (последующие). 

3. Наличные

Стоимость: 35 рублей (дороже безналичных способов). В маршрутках наличные могут быть единственным вариантом. 

4. Мобильные приложения

Пополнение «Волны» через приложение с отслеживанием баланса и истории поездок. QR-билеты пока не внедрены. 

5. Специальные банковские карты

Карты Сбербанка с модулем «Волна»: совмещают банковский счёт и транспортное приложение (экономия 10% на проезде).

Особенности оплаты проезда в Волгограде:

Самые низкие цены в России (от 26 рублей по «Волне»). Льготные тарифы для пенсионеров и студентов. 