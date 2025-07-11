Как расплатиться за проезд в транспорте Москвы, Петербурга, Сочи и Волгограда летом 2025 года
Фото - © Медиасток.рф
Как расплачиваться в автобусе в Москве, Петербурге и других городах в 2025 году, РИАМО рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.
Как расплатиться в транспорте в Москве
Фото - © Медиасток.рф
В Москве существует несколько удобных способов оплаты проезда в автобусах. Вот основные варианты:
1. Бесконтактная банковская карта или смартфон
- Можно использовать карты с поддержкой NFC (Visa PayWave, Mastercard PayPass, МИР Pay) или смартфоны с привязанными платежными системами (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay).
- Стоимость проезда составляет 74 рубля (при оплате картой или смартфоном).
- Для оплаты проезда нужно просто поднести карту или телефон к валидатору у входа в автобус.
2. Транспортная карта «Тройка»
- Пластиковая или виртуальная карта (в виде QR-кода в приложении «Метро Москвы»).
- Пополняется через терминалы, приложения или сайт (https://mos.ru).
- Стоимость одной поездки: 67 рублей (по тарифу «Кошелёк»).
- Также можно записать абонементы («Единый» на 30/90/365 дней).
3. Виртуальная «Тройка» (QR-код)
- Выпускается в приложении «Метро Москвы».
- Для оплаты нужно поднести QR-код к считывателю на валидаторе.
4. Бумажные билеты
- Разовые билеты («Единый» на 1–2 поездки) продаются в кассах метро и автоматах.
- Стоимость: 80 рублей за одну поездку.
5. Система быстрых платежей (СБП) через QR-код
В приложении «Метро Москвы» можно привязать банковский счёт и оплачивать проезд сканированием QR-кода на валидаторе.
Особенности оплаты проезда в Москве:
- Валидаторы расположены у всех дверей автобуса.
- При проверке контролером нужно снова приложить карту или телефон к их устройству.
- Повторная оплата одной картой возможна через 5–7 минут (если нужно оплатить проезд за другого человека).
- Самая высокая цена (среди рассматриваемых), но развитая система скидок (биометрия — 63 рубля, пересадки бесплатные). «Тройка» поддерживает тариф «90 минут».
Как расплатиться в транспорте Санкт-Петербурга
Фото - © РИА Новости
В Санкт-Петербурге есть несколько удобных способов оплаты проезда в автобусах и другом общественном транспорте. Вот основные варианты:
1. Бесконтактная банковская карта или смартфон
- Принимаются карты МИР, Visa PayWave, Mastercard PayPass (включая Единую карту петербуржца — ЕКП).
- Стоимость: 75 рублей за поездку (без пересадочного тарифа).
- Можно использовать Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay (через NFC).
2. Транспортная карта «Подорожник»
- Первая поездка — 51 рубль, вторая в течение 60 минут — 12 рублей, третья и последующие — бесплатно (пересадочный тариф).
- Купить можно в кассах метро, киосках или через приложение «Подорожник».
- Подходит для частых поездок и пересадок.
3. Единая карта петербуржца (ЕКП)
- Банковское приложение (МИР): 50 рублей (пластиковая банковская карта) или 45 рублей (смартфон).
- Можно записать проездной (например, «Подорожник») для льготных тарифов.
- Активируется в кассе метро.
4. QR-билеты и мобильные приложения
- Покупка разовых билетов через приложения «Транспорт СПб» или «Подорожник».
- Стоимость: 75 рублей (аналогично банковской карте).
5. Наличные (ограниченно)
В некоторых автобусах и трамваях можно купить билет у водителя или кондуктора за 75 рублей. Однако на многих маршрутах наличные не принимаются (только безнал).
Особенности оплаты проезда в Санкт-Петербурге:
Выгодный пересадочный тариф («Подорожник»: 51 рубль + 12 рублей за вторую поездку в течение часа) . Единая карта петербуржца (ЕКП) дешевле для жителей.
Как расплатиться в транспорте в Сочи
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
В Сочи действуют несколько способов оплаты проезда в автобусах, схожих с Москвой и Санкт-Петербургом, но со своими особенностями. Основные варианты:
1. Бесконтактная банковская карта или смартфон
- Принимаются карты МИР, Visa, Mastercard (включая Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay).
- Стоимость: 50–58 рублей (зависит от маршрута и времени суток).
- Оплата производится при входе через валидатор (если не сработало — нужно оплатить наличными водителю).
2. Транспортная карта «Пальма»
Аналог московской «Тройки» и питерского «Подорожника».
Стоимость поездки:
- 40–56 рублей (разовый тариф).
- 1950 рублей за 50 поездок, 3800 рублей за 100 (безлимитные абонементы).
- Льготные тарифы: 20 рублей для школьников и студентов (50 поездок в месяц).
3. Оплата наличными
В некоторых автобусах можно купить билет у водителя (50–58 рублей). Но на многих маршрутах бескондукторная система, и наличные не принимаются.
4. QR-билеты и мобильные приложения
Через приложение «Транспортная карта» можно пополнять «Пальму» и проверять баланс.
5. Особые тарифы
- Ночные/утренние рейсы (05:00–07:00 и 21:00–последний рейс) — 55–58 рублей.
- Маршруты с зонной оплатой (например, №48: 50 рублей за участок, 100 рублей за полный маршрут).
Особенности оплаты проезда в Сочи:
Дифференцированные цены в зависимости от маршрута (ночные рейсы дороже). «Пальма» дает скидку до 40 рублей за поездку.
Как расплатиться в транспорте в Волгограде
Фото - © Андрей Цыганков / Фотобанк Лори
В Волгограде действуют несколько способов оплаты проезда в общественном транспорте (автобусы, трамваи, троллейбусы, скоростной трамвай), которые отличаются от Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Вот основные варианты:
1. Бесконтактная банковская карта или смартфон
- Принимаются карты МИР, Visa, Mastercard, (с поддержкой NFC), а также Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.
- Стоимость: 32 рубля (дешевле, чем наличные).
- Оплата через валидатор у кондуктора (чек-билет не выдается).
2. Транспортная карта «Волна»
Стоимость поездки: 26 рублей (тариф «Электронный кошелёк»).
Пересадочные тарифы:
- «Часовой безлимитный» — 35 рублей (неограниченные пересадки за 60 минут).
- «120 минут» — 27 рублей (первая поездка) + 11 рублей (последующие).
3. Наличные
Стоимость: 35 рублей (дороже безналичных способов). В маршрутках наличные могут быть единственным вариантом.
4. Мобильные приложения
Пополнение «Волны» через приложение с отслеживанием баланса и истории поездок. QR-билеты пока не внедрены.
5. Специальные банковские карты
Карты Сбербанка с модулем «Волна»: совмещают банковский счёт и транспортное приложение (экономия 10% на проезде).
Особенности оплаты проезда в Волгограде:
Самые низкие цены в России (от 26 рублей по «Волне»). Льготные тарифы для пенсионеров и студентов.