Как расплатиться за проезд в транспорте Москвы, Петербурга, Сочи и Волгограда летом 2025 года

Повторная оплата одной картой возможна через 5–7 минут (если нужно оплатить проезд за другого человека).

При проверке контролером нужно снова приложить карту или телефон к их устройству.

Валидаторы расположены у всех дверей автобуса.

В приложении «Метро Москвы» можно привязать банковский счёт и оплачивать проезд сканированием QR-кода на валидаторе.

Разовые билеты («Единый» на 1–2 поездки) продаются в кассах метро и автоматах.

Для оплаты нужно поднести QR-код к считывателю на валидаторе.

Также можно записать абонементы («Единый» на 30/90/365 дней).

Стоимость одной поездки: 67 рублей (по тарифу «Кошелёк»).

Пополняется через терминалы, приложения или сайт (https://mos.ru).

Пластиковая или виртуальная карта (в виде QR-кода в приложении «Метро Москвы»).

Для оплаты проезда нужно просто поднести карту или телефон к валидатору у входа в автобус.

Стоимость проезда составляет 74 рубля (при оплате картой или смартфоном).

Можно использовать карты с поддержкой NFC (Visa PayWave, Mastercard PayPass, МИР Pay) или смартфоны с привязанными платежными системами (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay).

В Москве существует несколько удобных способов оплаты проезда в автобусах. Вот основные варианты:

Как расплатиться в транспорте Санкт-Петербурга

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В Санкт-Петербурге есть несколько удобных способов оплаты проезда в автобусах и другом общественном транспорте. Вот основные варианты:

1. Бесконтактная банковская карта или смартфон

Принимаются карты МИР, Visa PayWave, Mastercard PayPass (включая Единую карту петербуржца — ЕКП).

Стоимость: 75 рублей за поездку (без пересадочного тарифа).

Можно использовать Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay (через NFC).

2. Транспортная карта «Подорожник»

Первая поездка — 51 рубль, вторая в течение 60 минут — 12 рублей, третья и последующие — бесплатно (пересадочный тариф).

Купить можно в кассах метро, киосках или через приложение «Подорожник».

Подходит для частых поездок и пересадок.

3. Единая карта петербуржца (ЕКП)

Банковское приложение (МИР): 50 рублей (пластиковая банковская карта) или 45 рублей (смартфон).

Можно записать проездной (например, «Подорожник») для льготных тарифов.

Активируется в кассе метро.

4. QR-билеты и мобильные приложения

Покупка разовых билетов через приложения «Транспорт СПб» или «Подорожник».

Стоимость: 75 рублей (аналогично банковской карте).

5. Наличные (ограниченно)

В некоторых автобусах и трамваях можно купить билет у водителя или кондуктора за 75 рублей. Однако на многих маршрутах наличные не принимаются (только безнал).

Особенности оплаты проезда в Санкт-Петербурге:

Выгодный пересадочный тариф («Подорожник»: 51 рубль + 12 рублей за вторую поездку в течение часа) . Единая карта петербуржца (ЕКП) дешевле для жителей.