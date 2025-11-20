В каких случаях можно и нельзя вызывать скорую помощь
Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори
В шпаргалке РИАМО рассказываем о том, как вызывать скорую, в каких случаях медики могут оказать помощь, а в каких — вызов бригады СМП будет бессмысленной тратой времени.
Фото - © Медиасток.рф
Для вызова скорой можно позвонить по номерам 103 или 112 (в случае проблем именно медицинского характера предпочтительнее набирать сначала номер 103). Диспетчеру необходимо будет вкратце описать проблему (например: «падение на лед, травма головы», «ожог», «сбила машина», «судороги», «потеря сознания»), указать пол и возраст пострадавшего, дать точный адрес места происшествия или ориентиры (например: улица Толстого, напротив торгового центра «Улыбка»).
Оператор, в свою очередь, будет задавать вопросы: находится ли пострадавший в сознании, дышит ли он, заметны ли переломы или кровотечение. Скорее всего, от диспетчера также поступят простейшие инструкции для очевидцев — от «не трогайте пострадавшего» до «перевяжите конечность жгутом выше раны и засеките время наложения жгута».
Инструкции диспетчера следует выполнять без возражений. Проявлять инициативу и давать человеку какие-либо медикаменты — «у моей соседки такое было, ей помог валидол» — категорически не рекомендуется. Также не стоит переворачивать, поднимать, ставить на ноги или относить с проезжей части пострадавших в ДТП: такие действия могут не только навредить, но и убить человека. Максимум можно аккуратно накрыть пострадавшего одеждой, если на улице холодно или идет дождь.
До прибытия бригады СМП вызывающему лучше оставаться на месте, чтобы сориентировать водителя о месте происшествия, либо встретить машину скорой у подъезда дома или шлагбаума.
Если медиков вызывают на дом, имеет смысл приготовить документы больного (полис ОМС, назначения лечащего врача, выписки, список принимаемых препаратов, последние результаты анализов/ЭКГ). Если ЧП случилось на улице или в другом общественном месте, в случае угрозы жизни помощь оказывается человеку независимо от наличия у него полиса ОМС и документов, удостоверяющих личность.
Причины для вызова скорой помощи
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
Вызов бригады скорой помощи будет оправдан, например, в следующих ситуациях:
- травма, несчастный случай, ДТП;
- нарушение или потеря сознания;
- нарушение речи, проблемы с координацией движений, асимметрия лица;
- нарушение сердцебиения, боли за грудиной;
- нарушения дыхания;
- кровотечение, рвота кровью;
- асфиксия, аспирация (если человек подавился);
- тяжелые аллергические и астматические реакции;
- другие угрожающие жизни состояния;
- боли в животе, неукротимая рвота;
- приступ эпилепсии, судороги;
- повышенное или пониженное АД;
- высокая, неснижаемая препаратами температура (выше 39 градусов);
- роды, преждевременные роды, выкидыш, подозрение на выкидыш;
- суицид или попытка суицида;
- смерть человека (бригаду СМП вызывают на констатацию факта биологической смерти).
Что может сделать скорая помощь
Фото - © Медиасток.рф
Прибыв на место, бригада медиков действует по протоколам, прописанным для каждого случая. В частности, фельдшеры и/или врачи могут:
- Оказать помощь в случае травмы, переохлаждения, обморожения, утопления, ожога.
- Определить наличие ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения, инсульт).
- Измерить сатурацию (уровень кислорода в крови), определить наличие отека легких или бронхоспазма, оказать помощь.
- Измерить уровень сахара в крови, ввести раствор глюкозы или инсулин при необходимости.
- Измерить давление и провести терапию повышенного или пониженного АД.
- Определить наличие желудочного или кишечного кровотечения.
- Определить острые состояния (воспаление аппендикса или желчного пузыря, обострение панкреатита и т.д.).
- Снять ЭКГ, определить инфаркт или нарушения сердечного ритма.
- Обеспечить роженице транспортировку в больницу или принять «стремительные» роды.
- Купировать аллергический приступ.
- Купировать астматический приступ.
- Помочь, если человек подавился пищей или иным предметом.
- Облегчить состояние паллиативных больных.
- Провести сердечно-легочную реанимацию.
- Констатировать смерть.
В случае, если бригада СМП предлагает госпитализацию, имеет смысл соглашаться. Многие пациенты подписывают отказ, полагая, что врачи стремятся отвезти в больницу любого, чтобы «выполнить план». На самом деле все обстоит ровно наоборот: госпитализацию предлагают в случаях, когда улучшить или стабилизировать состояние пациента можно только в условиях стационара, а отказ от госпитализации, скорее всего, приведет к обострению проблемы.
Нередко пациенты, подписавшие отказ, снова вызывают СМП на «ухудшение состояния» через час-два после визита предыдущей бригады.
Что не делает скорая помощь
Фото - © Медиасток.рф
По сообщениям врачей скорой, нередко их вызывают в случаях, когда экстренная помощь не требуется, более того, вопрос пациента медики даже не имеют права решить.
Например, бригада скорой медицинской помощи:
- не открывает и не закрывает больничные листы;
- не дает «справку на работу» о болезни;
- не дает назначений и не выписывает рецептов;
- не делает капельницы пациентам в состоянии запоя или алкогольного делирия;
- не «прокапывает» наркоманов, чтобы облегчить ломку;
- не делает инъекции или перевязки, назначенные лечащим врачом;
- не привозит медикаменты «по заказу» больного;
- не берет анализы крови (кроме проведения глюкометрии);
- не проводит УЗИ;
- не отвозит пациента в больницу на плановую операцию или обследование.
Что грозит за ложный вызов скорой помощи
Фото - © Мария Сергеева / Фотобанк Лори
За заведомо ложный вызов скорой помощи полагается административный штраф от 1000 до 1500 рублей по статье 19.13 КоАП РФ.
Исключением считается ложный вызов вследствие добросовестного заблуждения (например, неправильной оценки ситуации). Такой вызов не влечет за собой административного наказания.