В каких случаях можно и нельзя вызывать скорую помощь

Для вызова скорой можно позвонить по номерам 103 или 112 (в случае проблем именно медицинского характера предпочтительнее набирать сначала номер 103). Диспетчеру необходимо будет вкратце описать проблему (например: «падение на лед, травма головы», «ожог», «сбила машина», «судороги», «потеря сознания»), указать пол и возраст пострадавшего, дать точный адрес места происшествия или ориентиры (например: улица Толстого, напротив торгового центра «Улыбка»).

Оператор, в свою очередь, будет задавать вопросы: находится ли пострадавший в сознании, дышит ли он, заметны ли переломы или кровотечение. Скорее всего, от диспетчера также поступят простейшие инструкции для очевидцев — от «не трогайте пострадавшего» до «перевяжите конечность жгутом выше раны и засеките время наложения жгута».

Инструкции диспетчера следует выполнять без возражений. Проявлять инициативу и давать человеку какие-либо медикаменты — «у моей соседки такое было, ей помог валидол» — категорически не рекомендуется. Также не стоит переворачивать, поднимать, ставить на ноги или относить с проезжей части пострадавших в ДТП: такие действия могут не только навредить, но и убить человека. Максимум можно аккуратно накрыть пострадавшего одеждой, если на улице холодно или идет дождь.

До прибытия бригады СМП вызывающему лучше оставаться на месте, чтобы сориентировать водителя о месте происшествия, либо встретить машину скорой у подъезда дома или шлагбаума.

Если медиков вызывают на дом, имеет смысл приготовить документы больного (полис ОМС, назначения лечащего врача, выписки, список принимаемых препаратов, последние результаты анализов/ЭКГ). Если ЧП случилось на улице или в другом общественном месте, в случае угрозы жизни помощь оказывается человеку независимо от наличия у него полиса ОМС и документов, удостоверяющих личность.