Как правильно выбрать и где купить кулич и творожную пасху

На что обращать внимание при покупке кулича и творожной пасхи и в каких условиях их хранить, читайте в материале РИАМО.

Внешний вид и упаковка Фото - © Медиасток.рф По словам управляющего ресторана Tsomi в гастроквартале «Три вокзала. Депо» Лаша Пхакадзе, качественный кулич должен быть без трещин и вмятин, иметь сбоку золотисто-коричневый цвет и сухую верхушку с нелипкой глазурью. Творожная пасха по форме должна напоминать усеченную пирамиду или четырехгранный столб. В ее составе должны быть натуральный белый творог с однородной консистенцией, а также натуральные сухофрукты. «Кулич и творожная пасха хорошо впитывают запахи, поэтому упаковка для них должна быть герметичной, без повреждений и потертостей. Если кулич и пасха будут упакованы в бумажную обертку, а сверху в пластиковую пленку или картонную коробку с прозрачным окном, продукты не потеряют своих вкусовых качеств и дольше будут оставаться свежими», — отметил Пхакадзе.

Состав кулича Фото - © Медиасток.рф В составе классического кулича обязательно должны присутствовать дрожжи, молоко, яйца, сахар, сливочное масло, мука высшего сорта и различные добавки: изюм, цукаты, орехи, сухофрукты, рассказал собеседник. Некоторые производители добавляют в куличи консерванты, ароматизаторы, красители и химические подсластители. Эксперт не советует покупать кулич, в составе которого есть яичный порошок и маргарин — они могут вызывать аллергические реакции и пищевые расстройства.

Срок годности Фото - © Медиасток.рф Перед покупкой кулича и пасхи Пхакадзе рекомендует проверить срок годности, указанный на упаковке продуктов. «В зависимости от состава срок годности куличей может варьироваться от нескольких дней до нескольких месяцев. Правильно испеченный кулич, без консервантов, может храниться около одной недели. Творожная пасха хранится не более трех суток в холодильнике, в некоторых случаях — до недели», — предупредил собеседник. Другой эксперт, шеф-повар ресторана Lesnoy Сергей Климин, считает, что качественный кулич без консервантов обычно имеет срок годности от 7 до 30 дней, в зависимости от состава и условий хранения. Творожная пасха, по его словам, может храниться от 5 до 14 дней.

Места продажи Фото - © Медиасток.рф Климин советует избегать покупки куличей и творожной пасхи в местах без лицензии на торговлю продуктами питания, таких как стихийные рынки или ларьки у дороги. «Лучше всего приобретать эти продукты в супермаркетах или специализированных магазинах с хорошей репутацией, где соблюдаются условия хранения», — рекомендует шеф-повар.