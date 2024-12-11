Как правильно выбирать коньки: типы, колодка, лезвие

В материале РИАМО — о том, как выбрать себе подходящую пару коньков.

Определиться с типом коньков Можно выделить несколько типов коньков, которые представлены на рынке спортивных товаров. Хоккейные Экипировка предназначена для активных тренировок в режиме повышенной физической нагрузки. Хоккей — один из самых травматичных и агрессивных видов спорта. Для хоккейных коньков важна прочность, скорость. Ботинок и лезвие должны выдерживать попадание шайбы, наезд других игроков, удары клюшкой. Беговые Такие модели выбирают для занятий конькобежным спортом и шорт-треком. Прямое и длинное лезвие выходит далеко за пределы ботинка, за счет чего увеличивается площадь соприкосновения со льдом. Фигурные Фигурное катание — зрелищный и сложный вид спорта. Движения должны быть плавными, грациозными и техничными. Тип коньков имеет решающее значение. Экипировка должна обеспечивать устойчивость спортсмена, поэтому ботинки дополняют длинными прямыми лезвиями с зубцами. Такие модели хороши на ровном искусственном льду. Однако на уличном катке, где поверхность всегда бугристая, зубцы могут помешать хорошему катанию. Прогулочные Самый широкий модельный ряд представлен прогулочными вариантами. Можно подобрать снаряжение, имитирующее профессиональную спортивную экипировку, купить яркие дизайнерские ботинки для детей и взрослых. Такие коньки подходят как для гладкого искусственного льда, так и неровных уличных площадок. Отличительной особенностью зимних коньков для начинающих является форма лезвий — они вытянутые, как на фигурных моделях, но не имеют зубцов.

Обратить внимание на жесткость ботинка Он должен хорошо фиксировать стопу. Проверить жесткость просто: зашнуруйте коньки, встаньте и попробуйте завалить голеностоп внутрь или наружу. Слишком мягкий ботинок прогнется или заломится — значит, высока вероятность подвернуть ногу. Есть и другой способ проверки: сожмите пальцами верхнюю часть голенища. Если кожа не поддается и не теряет форму, это жесткие ботинки. Если уступает под нажимом — мягкие. У профессиональных моделей есть индекс жесткости: чем выше уровень катания, тем жестче должен быть ботинок.

Подобрать правильный размер В магазине нужно провести в коньках хотя бы 30 минут, чтобы понять, где они давят, а где нет. Не пожалейте на это времени. Потом то, что давило при примерке, будет давить еще сильнее. Этого нужно избежать. Вам должно быть удобно в коньках после того, как вы их затянете. Голеностоп должен сгибаться, не быть зажатым до посинения, но и не слишком свободным. Большой палец ноги должен чуть касаться передних стенок. Во время примерки наденьте носки, в которых собираетесь кататься. Если не можете выбрать между двумя размерами, лучше взять больший и надеть носок потолще.

Выбрать колодку Коньки делают с широкой и узкой колодкой. Чтобы понять, какая подходит вам, нужно примерить несколько моделей и выбрать наиболее удобную. Обычно особенности колодки указаны в описании товара.

Проверить качество лезвий Металл должен быть ровным, гладким. Не допускается наличие вмятин, трещин, сколов, других повреждений. Лезвия спортивных коньков различаются по жесткости и высоте. Характеристики зависят от содержания углерода в стали: чем больше углерода, тем жестче металл и тем дольше он сохраняет остроту кромки после заточки. Но высокоуглеродистые стали более хрупкие. Важной характеристикой лезвия также является высота. Высокие модели выдержат больше заточек и прослужат дольше, но на них сложнее держать равновесие. Крупные лезвия тяжелые. Для уменьшения веса производители используют алюминиевые или пластиковые вставки — допустимый вариант для любительского катания.