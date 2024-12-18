Как правильно ставить цели на год и достигать их: советы экспертов

В материале РИАМО рассказываем, как грамотно сформулировать цели и задачи на год, сколько их должно быть и что делать, чтобы всего достичь и не разочароваться через год.

Сформулировать и записать все цели Фото - © Unsplash.com Работу над своим личным планом на год психолог Олег Моторин рекомендует начать с того, чтобы записать все свои цели, желания и мечты. Писать нужно все подряд — все, что хочется. На этом этапе главное — ничего не упустить. Возможно, что-то придет в голову чуть позже, поэтому можно составить список в несколько этапов. Эксперт по недвижимости Геворг Мноян предлагает начать с анализа и подвести итоги прошедшего года. В частности, он советует ответить на вопросы «Что удалось?» и «Что пошло не так?». Анализ прошлых успехов и ошибок поможет понять, какие задачи стоит оставить, а какие — скорректировать. Стоит обратить внимание на формулировки. Так, психолог Светлана Ященко говорит, что цель должна звучать так, как будто она уже сбылась. «Не „я хочу машину“, а „я еду на ней“. Представьте ее до деталей: модель, год, способ получения. Купили сами? Подарили? Сказать себе нужно не о будущем, а о настоящем, и сказать четко» Светлана Ященко психолог То есть нужен конкретный сценарий — дата, машина и ощущения от того, как вы в ней сидите, едете. Тут подойдет метод SMART — то есть цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, актуальной и у нее должен быть дедлайн. Психолог, арт-терапевт Елена Стебакова отмечает, что количество целей и задач должно быть таким, чтобы их реально было достичь без чрезмерного стресса. Оптимально выбрать 3-5 целей на год, которые охватывают основные сферы: работу, личное развитие, здоровье, отношения и отдых.

Сгруппировать свои цели и расставить по приоритетам Фото - © Unsplash.com После перечисления всего подряд Олег Моторин советует сгруппировать цели по смыслу. Например, работа (карьера), личная жизнь, саморазвитие и прочее. Областей лучше не делать много. После этого цели можно группировать по приоритетам — к каждой цели ставим подцели, то есть менее глобальные, но необходимые шаги для достижения конечного результата. «Это очень творческий процесс, который может заставить переосмыслить и уточнить ваше дерево целей. Например, может оказаться, что в сфере „Обучение“ цель „научиться тайм-менеджменту“ является подцелью более общей цели „пройти курс по личной эффективности“», — уточняет Моторин. Важно у каждой цели обозначить временной период реализации и двигаться от небольших задач к глобальным.

Визуализировать свой план Фото - © Freepik.com Светлана Ященко советует дополнительно свои цели визуализировать. То есть составить такую карту, на которой будут изображены ваши планы. Буквально найти фотографии того, чего вы хотите достичь — доставайте картинки парней, машин, новых туфель, серьезных банковских счетов. Все параметры нужно прописать до конца со всеми нюансами, чтобы не было недосказанностей. «Как только картинка найдена, напишите рядом цель. Словами и буквами. Прямо на листе. А потом — повесьте этот „космический запрос“ на видное место. На холодильник, зеркало в ванной, дверь в спальню. Пусть цель молча работает на вас, пока вы готовите завтрак или чистите зубы», — объясняет психолог. И добавляет, что об этой карте лучше забыть и не проверять, получилось ли что-то уже или нет. Забудьте про контроль. Вспоминайте цель с удовольствием, но не примеряйте ее на себя заранее, предупреждает эксперт. Также можно ставить сознательные цели, когда цель пишется вместе с планом. Например: «Чтобы купить машину, я откладываю по 15 тысяч в месяц, делаю перерасчет бюджета, беру подработку».

Что нужно учесть при постановке целей: 6 важных аспектов Фото - © Freepik.com Елена Стебакова приводит список, по которому можно проверить свои цели, чтобы они были поставлены действительно правильно. 1. Реалистичность и конкретность Цели должны быть сформулированы по SMART. Формулируя цель в общих словах, мы рискуем получить результат, который не ожидаем. Например, вместо «стать лучше» можно поставить цель «прочитать пять книг по саморазвитию за год». 2. Позитивный формат Цель необходимо формулировать в позитивном ключе (без частицы «не») — не о том, чего не хочется, а о том, чего хочется. Например, не «бросить курить», а «обходиться без сигарет и без одышки подниматься на пятый этаж». 3. Зона ответственности Цель должна находиться в зоне нашего непосредственного контроля. Формулировка «Хочу, чтобы мой сын закончил школу без троек» касается другого человека, а вот цель «Я помогаю сыну освоить школьную программу на отлично» более достижима. 4. Критерии достижимости Важно определить для себя критерии, по которым можно определить, что цель достигнута. Как понять, что достаточно успешен? Сформулируйте критерии в штуках, рублях, килограммах и прочем. 5. Сроки Цель без сроков не будет реализована, потому что ее место займут повседневные заботы. Когда вы хотите стать успешным? Сейчас или к пенсионному возрасту? 6. Форс-мажор Оставляйте место для неожиданных событий. Если весь год заполнен до предела, это приводит к стрессу при малейшем отклонении от цели.