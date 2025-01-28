Как правильно просить повышения зарплаты: 7 рабочих советов

В материале РИАМО рассказываем о том, как просить прибавку к зарплате и что делать в случае, если вам отказали.

Изучите рынок вакансий Фото - © Unsplash.com Перед тем, как просить прибавку, проведите мониторинг рынка вакансий для специалистов, обладающих вашим опытом и компетенцией. Это нужно для того, чтобы убедиться, что ваши ожидания не являются завышенными. Кроме того, если вы увидите, что в среднем «зарплатная вилка» специалистов вашего уровня достаточно высока, это придаст вам уверенности в собственной правоте.

Выберите правильное время Фото - © Freepik.com В ряде случаев штатное расписание и размер заработной платы работников окончательно формируются руководством, когда происходит утверждение бюджета организации на следующий финансовый год. Если у вас есть хорошие друзья в бухгалтерии или отделе кадров, можно поинтересоваться у них, насколько реально для компании именно сейчас повысить вам зарплату. Возможно, они посоветуют вам подождать некоторое время, пока руководство не начнет составлять новые финансовые планы, в которые можно будет включить и вашу прибавку.

Договоритесь о встрече с руководителем заранее Фото - © yanalya/Freepik.com Не стоит высказываться о повышении зарплаты «между делом», если вы с начальником не находитесь в приятельских отношениях. Разговор такого рода лучше спланировать заранее и написать руководителю письмо или сообщение. Желательно отметить, что вы хотите поговорить об эффективности своей работы и перспективах дальнейшего развития, а также возможности повышения оплаты вашего труда. Можно вкратце указать свои доводы, но в идеале сообщение должно быть лаконичным и емким, без лишних эмоций. Попросите указать время, в которое начальнику удобно будет с вами встретиться.

Подготовьте аргументы, почему зарплата должна быть повышена Фото - © yanalya/Freepik.com Заранее составьте список аргументов: почему ваша зарплата должна быть выше, чем сейчас. Вспомните свои достижения, удачно проведенные сделки или мероприятия, новаторские предложения, эффективные разработки – и выберите из них самые, на ваш взгляд, ценные для компании. Постарайтесь описать свой вклад в работу компании и в качественном, и в количественном аспекте, так, чтобы представить себя как компетентного, работоспособного и ценного сотрудника. Имеет смысл отрепетировать разговор перед зеркалом или в паре с кем-то из близких друзей или родных. Попросите собеседника указывать вам на моменты, когда вы начинаете извиняться или выглядеть виновато: такое поведение – не лучшая стратегия во время разговора с руководством. Роль просителя – не самая комфортная, поэтому лучше заранее настроить себя на уверенный диалог, без чувства вины и заискивания. Не факт, что беседа пройдет так, как вами задумано, но, по крайней мере, после пары-тройки «репетиций» вы не будете путаться в словах и сможете более или менее четко вести свою линию.

Проведите самоанализ Фото - © Unsplash.com Очень полезно составить список своих должностных обязанностей и компетенций и честно ответить себе, насколько хорошо вы справляетесь и в каком именно аспекте вы наиболее эффективны. Если вы объективно являетесь ценным, полезным и незаменимым сотрудником, проговорите это в диалоге с собой. Настройте себя на то, что вы имеете право заводить разговор о повышении зарплаты и ваше предложение имеет под собой реальные основания. Это поможет вам чувствовать себя уверенно во время разговора с руководством.

Подготовьте контраргументы Фото - © Freepik.com Не факт, что руководство будет с самого начала настроено позитивно. Возможно, вам будут высказаны причины, по которым повышение зарплаты не планируется. Попробуйте представить заранее, какие аргументы приведет начальство, и подготовьте свои аргументы в ответ. Возможно, удастся договориться о прибавке в следующем квартале или после завершения какого-либо важного проекта, в работе над которым вы принимаете участие. Можно предложить какие-либо условия для увеличения зарплаты, например, взятие на себя неких обязательств, которые в данный момент не входят в список должностных обязанностей. Главное – заранее взвесить все «за» и «против» такой возможности, трезво оценивая свою работоспособность.