Как правильно оформить полис для путешествий летом 2024 года

Что нужно знать россиянам о получении страхового полиса для путешествий в этом году, читайте в материале РИАМО.

Что нужно, чтобы получить туристическую страховку для путешествий Фото - © Unsplash.com В большинстве страховых компаний доступно оформление страхования путешественников онлайн. «Для расчета стоимости достаточно указать период поездки, страны, которые вы собираетесь посетить, количество и возраст отдыхающих, а также выбрать риски, которые полис будет покрывать. Обычно полис включает в себя медицинское страхование и страхование гражданской ответственности отдыхающего, но с некоторыми ограничениями. Например, самая простая страховка не покроет расходы на лечение травмы, полученной в результате занятий спортом, так что, если вы планируете экстремальный отдых, стоит расширить полис», – рекомендует руководитель продукта по страхованию от несчастных случаев финансового маркетплейса «Сравни» Олеся Евтушенко. Для оформления полиса нужно будет указать данные страхователя (человека, который заключает и оплачивает договор страхования) и туристов – паспортные данные, контактный номер телефона и email. Оформление стандартной туристической страховки обычно предлагают турагентства при покупке путевки, но в этом случае у туриста нет возможности выбрать самостоятельно страховую компанию и подобрать наиболее выгодные условия. Поэтому, при желании сэкономить на покупке, можно самостоятельно обратиться в несколько страховых и сравнить их условия, либо воспользоваться для этого одним из маркетплейсов финансовых услуг, отмечает Евтушенко. «Стоит учесть, что полис при поездках по России начинает действовать после пересечения 100 км от города или поселка, где человек проживает. Поэтому имеет смысл оформить его на момент, когда вы закрываете дверь квартиры. Часто риск получения травмы имеется уже на вокзалах», – рекомендует страховой агент «РЕСО-Гарантия» со стажем больше 20 лет, автор Telegram-канала «Твое Страхование» Елена Копышева.

В чем разница между разовым и годовым туристическим полисом Фото - © Adobe Stock Разовый полис оформляется только на срок одной поездки, и он будет более выгодным, если человек планирует только одно путешествие в течение года, а также подойдет тем, кто заранее не знает, когда отправится за рубеж в следующий раз, говорит Евтушенко. Если же уже известно, какие страны в течение года посетит человек, выгоднее окажется полис на год. «При оформлении нужно будет указать перечень государств, в которые вы планируете поехать в течение года, и срок, который вы суммарно планируете провести в путешествиях, – 30, 60 или 90 дней. Полис будет действовать в каждой поездке, вне зависимости от их количества и продолжительности», – отмечает руководитель продукта по страхованию от несчастных случаев финансового маркетплейса «Сравни». В разовом полисе фиксируется день отъезда и день возвращения, а годовой мультиполис рассчитан на несколько поездок, сообщает Копышева. Так, европейским стандартом для его оформления являются неоднократные поездки в течение года на срок не более 90 дней. «Таким образом, для активных путешественников – тех, кто ездит 2 и более раз в году, проводит в путешествиях от 1,5 месяцев – мультиполис удобнее и выгоднее, чем разовый», – резюмирует страховой агент «РЕСО-Гарантия».

Можно ли оформить страховку для путешествий, уже находясь за границей? Фото - © Adobe Stock Полис можно приобрести, уже находясь в путешествии, но важно учитывать, что он начнет действовать не сразу, подчеркивает Евтушенко. Это правило призвано предупредить случаи покупки полиса после наступления страхового случая. Обычно страховка начинает действовать по истечении от одного до пяти дней с момента покупки. Точный срок определяет каждая страховая компания индивидуально. Полисы, которые действуют уже со следующего дня, встречаются реже и стоят дороже, отмечает эксперт. «Полис, приобретенный во время путешествия, будет стоить дороже, и может возникнуть соблазн не сообщать страховой о том, что турист уже находится за границей, и оформить обычный полис. Пытаться сэкономить таким образом не стоит, так как при возникновении страхового случая страховая компания обязательно проверит дату выезда за рубеж. Если окажется, что полис был куплен позже, он будет аннулирован и турист не получит компенсацию», — предупреждает Евтушенко. Услугу по предоставлению полиса человеку, который уже находится в путешествии, предлагают все топ-страховщики, работающие на рынке ВЗР (страхование выезжающих за рубеж – прим. ред.), отмечает Копышева. Но есть нюансы, которые стоит знать, предупреждает эксперт. Во-первых, оформить за границей полис дороже. Во-вторых, он начнет действие не ранее чем через пять дней после оформления. «То есть если вы больны, то сможете получить бесплатно медицинскую помощь лишь на шестой день. Поэтому лучше покупать полисы заранее, будучи еще дома», — советует Копышева.

Кого можно вписать в полис путешественника Фото - © Freepik, katemangostar Вписать в страховку можно кого угодно, говорит директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок и управления расходами «Ракета» Дарья Зубрицкая. «Страхователем может быть один человек, а застрахованной персоной — совершенно другой. Например, взрослые дети могут страховать своих родителей-пенсионеров или собственных детей. Малышам до 3 лет, как правило, в страховых полисах ставится повышенный риск, как и людям от 60 лет, – это значит, что полис будет стоить дороже. Туристы старше 80 лет вообще страхуются не всеми компаниями – высокие риски», – комментирует Зубрицкая.

Как выбрать лимит страховой суммы по договору страхования путешественников Фото - © Adobe Stock Обычно страховые компании предлагают варианты лимита в пределах 30-100 тысяч долларов, отмечает управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра. Оптимальная сумма зависит от страны поездки. Для Турции и Египта лимита 30 000 долларов в большинстве случаев достаточно. Для стран с дорогой медицинской помощью (США, Канада, Австралия, Япония и т. д.) рекомендуется оформить полис с лимитом минимум 50 000 (а оптимально – 100 000). «Обычно отдельные лимиты предусмотрены для стоматологии и хронических заболеваний – обратите на это внимание», – говорит Искра.