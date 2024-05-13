Как помочь пострадавшим жителям Белгорода, пострадавшим при обстреле 12 мая
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В материале РИАМО собрали информацию о благотворительных фондах, куда можно направить средства для помощи жителям Белгорода и Белгородской области, пострадавшим от обстрелов.
«Святое Белогорье против детского рака»
Помощь людям, пострадавшим во время обстрела Белгорода, можно направить также в фонд «Святое Белогорье против детского рака», сообщает портал «Милосердие». Фонд с февраля 2022 года занимается помощью вынужденным переселенцам: передает вещи людям, потерявшим дом или имущество в результате обстрелов, приглашает кризисных психологов, помогает в переезде тем, кто после разрушения жилья решает переехать в другие регионы к родственникам, обеспечивает ежедневные нужды пунктов временного размещения, оказывает поддержку в поиске нового жилья.
Передать деньги в фонд можно также на стенде Белгородской области на выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ.
«Святое Белогорье против детского рака» также открыло возможность заказать вещи для пострадавших через пункты выдачи OZON и Wildberries в Белгороде.
Народный фронт
Готов принять помощь для пострадавших белгородцев благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы».
Русфонд
Оказанием помощи жителям Белгорода, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в результате военных действий, занимается также Русфонд.
«Доктор Лиза»
На постоянной основе принимает помощь для белгородцев фонд Елизаветы Глинки «Доктор Лиза». Средства идут на оборудование пунктов размещения для детей и семей с детьми, которые приняли решение эвакуироваться из опасного региона.
Белгородский фонд поддержки военнослужащих и их семей
Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале напомнил, что деньги для помощи жителям Белгорода, пострадавшим об обстрелов, можно перевести в Белгородский фонд поддержки военнослужащих и их семей.