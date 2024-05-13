Как помочь пострадавшим жителям Белгорода, пострадавшим при обстреле 12 мая

«Святое Белогорье против детского рака»

Помощь людям, пострадавшим во время обстрела Белгорода, можно направить также в фонд «Святое Белогорье против детского рака», сообщает портал «Милосердие». Фонд с февраля 2022 года занимается помощью вынужденным переселенцам: передает вещи людям, потерявшим дом или имущество в результате обстрелов, приглашает кризисных психологов, помогает в переезде тем, кто после разрушения жилья решает переехать в другие регионы к родственникам, обеспечивает ежедневные нужды пунктов временного размещения, оказывает поддержку в поиске нового жилья.

Передать деньги в фонд можно также на стенде Белгородской области на выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ.

«Святое Белогорье против детского рака» также открыло возможность заказать вещи для пострадавших через пункты выдачи OZON и Wildberries в Белгороде.