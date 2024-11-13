Как получить звание «Ветеран труда»

Кто может получить звание «Ветеран труда»

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Звание «Ветеран труда» известно еще с советских времен. Правда, тогда давали медаль «Ветеран труда» в торжественной обстановке при выходе на пенсию. Ветеран труда в современной России получает удостоверение и ряд льгот.

Статус ветерана получают работники за многолетний труд и заслуги и, конечно, его не получают автоматически просто за выход на пенсию. Это звание нужно заслужить и заявить о своем праве на получение статуса.

По закону № 5-ФЗ «О ветеранах» срока действия у статуса нет и подтверждать его каждый раз не нужно – удостоверение «Ветерана труда» бессрочное и действует на всей территории России, если это федеральный статус.

Получить статус ветерана труда могут граждане, у которых достаточное количество лет стажа — не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, или имеющие выслугу лет, необходимую для назначения пенсии, если они: