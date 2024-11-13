Как получить звание «Ветеран труда»
Фото - © Руслан Лесков / Фотобанк Лори
В материале РИАМО читайте о том, как получить звание «Ветеран труда», какие льготы можно получать и кто может претендовать на это звание.
Кто может получить звание «Ветеран труда»
Фото - © Руслан Лесков / Фотобанк Лори
Звание «Ветеран труда» известно еще с советских времен. Правда, тогда давали медаль «Ветеран труда» в торжественной обстановке при выходе на пенсию. Ветеран труда в современной России получает удостоверение и ряд льгот.
Статус ветерана получают работники за многолетний труд и заслуги и, конечно, его не получают автоматически просто за выход на пенсию. Это звание нужно заслужить и заявить о своем праве на получение статуса.
По закону № 5-ФЗ «О ветеранах» срока действия у статуса нет и подтверждать его каждый раз не нужно – удостоверение «Ветерана труда» бессрочное и действует на всей территории России, если это федеральный статус.
Получить статус ветерана труда могут граждане, у которых достаточное количество лет стажа — не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, или имеющие выслугу лет, необходимую для назначения пенсии, если они:
- награждены орденами или медалями СССР или РФ;
- удостоены почетных званий СССР или РФ;
- награждены почетными грамотами Президента или удостоены его благодарности;
- награждены ведомственными знаками отличия за заслуги в труде и продолжительную работу не менее 15 лет;
- граждане, которые начали работать в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеют стаж для назначения пенсии не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Федеральный и региональный: каким может быть статус «Ветерана труда»
Фото - © Руслан Лесков / Фотобанк Лори
Ветеран труда может иметь федеральный статус, региональный или присваиваться на предприятии, на котором трудится залуженный работник.
Федеральный статус действует на всей территории России. Региональный статус присваивается законами и иными нормативными правовыми актами конкретного субъекта РФ. Также есть звание «Ветерана труда» на уровне предприятия, и тут льготы определяются и действуют только в рамках этого предприятия.
Кроме того, постановлением правительства РФ №578 от 25.06.2016 года установлен порядок учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда» федеральными министерствами, службами и агентствами, руководство деятельностью которых осуществляет правительство РФ. Ведомства установили свои знаки отличия для получения звания, так:
- Медику нужно не только иметь стаж, но и почетную грамоту министерства здравоохранения РФ.
- Минфин России установил в качестве критерия наличие нагрудного знака «Отличник финансовой работы».
- В Минкомсвязь России ведомственным знаком отличия является звание «Мастер связи».
- Работник ФССП вправе стать федеральным ветераном труда, если имеет необходимый стаж и медаль «Ветеран Федеральной службы судебных приставов».
Как получить звание «Ветеран труда»
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Чтобы получить звание «Ветерана труда» необходимо от этом заявить. Обратиться с заявлением можно несколькими способами:
- Через «Госуслуги». Там же можно подать заявления на замену или перевыпуск удостоверения в случае потери. Нужно войти в свой личный кабинет, выбрать услугу и заполнить заявление.
- В офисе МФЦ. Найти ближайший офис можно по ссылке. С собой нужно взять все документы, подтверждающие право на получение статуса и паспорт.
- В местном управлении социальной защиты населения.
- С помощью своего работодателя.
Какие документы нужны для получения «Ветерана труда»
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Для получения статуса «Ветерана труда» нужно иметь следующие документы:
- Паспорт гражданина РФ.
- Трудовая книжка для подтверждения стажа.
- документы, подтверждающих трудовую деятельность с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года — для несовершеннолетних, работавших в годы Великой Отечественной войны.
- пенсионное удостоверение.
- документы о наградах (удостоверения, приказы или выписки из приказов).
- фотография 3×4 см.
Какие льготы получает ветеран труда
Фото - © Медиасток.рф
Федеральные льготы
Ветераны труда с федеральным статусом имеют право на следующие льготы:
- Пенсии, пособия и ежемесячную денежную выплату. Это постоянная добавка к пенсии ветерана, а пособия — ограниченные по времени выплаты.
- Право на предоставление жилья.
- Право на компенсацию расходов по ЖКХ. Им возмещают расходы на содержание и ремонт жилья или наем жилого помещения по договору социального найма, на взнос за капремонт многоквартирного дома, на оплату коммунальных услуг, на оплату топлива, например дров или угля, если ветеран живет в доме, который не подключен к центральному отоплению. Ветераны получают денежный эквивалент льготы, то есть прибавку к пенсии.
- Протезно-ортопедическую и медицинскую помощь. Ветеранам труда положено бесплатное протезирование зубов. Списки поликлиник, где это можно сделать публикуют на сайтах региональных министерств здравоохранения. Или можно обратиться к своему терапевту за направлением.
Если ветеран труда уже пенсионер, то ему положен дополнительный отпуск на 14 дней за свой счет. Отказать работодатель не может.
Региональные льготы
Региональные льготы устанавливаются каждым субъектом отдельно и действуют только на территории этого региона. Например, в Москве ветеранам труда положены социальные выплаты, стационарное социальное обслуживание при необходимости, бесплатные путевки в санаторий при наличии медицинских показаний, бесплатная установка зубных протезов, бесплатный проезд на общественном транспорте.
В Московской области ветеранам труда тоже положены льготы на проезд в общественном транспорте в том числе на электричках, санаторно-курортное лечение, компенсация на оплату услуг местных телефонных соединений, бесплатное слухопротезирование и прочее.
О том, какие конкретно положены льготы лучше уточнять в местном управлении социальной защиты населения или получить консультацию в своем отделе кадров на предприятии.
Почему могут отказать в присвоении звания «Ветеран труда»
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Отказать в присвоении статуса могут из-за несоответствия заявителя требованиям, например, нет достаточного стажа или не подходит уровень наград. Откажут, если предоставлен неполный пакет документов, заявление подано не по месту регистрации или есть попытка подделать документы.
В случае отказа заявитель получит письмо с аргументированными причинами такого решения и ссылками на законодательство. Если гражданин считает, что отказ необоснован, он может обратиться в суд и восстановить свои права.
В каком случае могут лишить статуса «Ветеран труда»
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Лишить звания можно только через суд, например, если статус присвоен ошибочно или если использовались поддельные документы.