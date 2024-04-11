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Как получить налоговый вычет за спорт: условия, сумма, документы, инструкция

Шпаргалки

Фото - © Фотобанк Лори

Кто и за какие занятия спортом может получить налоговый вычет, какие документы для этого нужны и как оформить выплату, читайте в материале РИАМО.

Кто может получить налоговый вычет за занятия спортом

Фото - © Фотобанк Лори

Налоговый вычет за занятия спортом введен Федеральным законом от 05.04.2021 № 88-ФЗ. Как и в случае с другими социальными вычетами, у налогоплательщика появляется возможность вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ.

Человек может получить налоговый вычет за занятия спортом, если:

  • является налоговым резидентом, то есть находится в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев;
  • официально трудоустроен по трудовому договору, является индивидуальным предпринимателем на общей системе налогообложения (ОСНО) или платит НДФЛ за другие доходы, например, за сдачу квартиры в аренду или за гонорар за результат творческой деятельности;
  • еще не исчерпал максимальную сумму социальных вычетов (с 2024 года она составляет 19,5 тысяч рублей за год).

Оформить налоговый вычет за занятия спортом можно не только на себя, но и на своего ребенка, в том числе усыновленного или находящегося под опекой, в возрасте до 18 лет или до 24 лет в случае, если он учится очно в колледже или вузе.

За какие спортивные занятия можно получить вычет

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Налоговый вычет можно получить за следующие спортивные услуги:

  • занятия спортом и фитнесом: в спортивных секциях, тренажерном зале, в том числе за групповые и персональные тренировки;
  • участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и подготовке к ним (например, подготовка к соревнованиям, поездки в спортивно-оздоровительные лагеря);
  • разработку тренировочных планов и программ занятий: фитнес-клубы часто оказывают такую услугу за дополнительную плату.

При этом платные спортивные занятия должны входить в перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, утверждаемый Правительством Российской Федерации, а сама организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие услугу, должны быть включены в реестр Минспорта России.

Каков размер налогового вычета за занятия спортом в 2024 году

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Вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов. За 2022 и 2023 год можно вернуть до 15 600 тысяч рублей в год, если расходы на спорт составили 120 тысяч рублей или больше. С 2024 года максимальный размер вычета составляет 19 500 рублей, если человек потратил на спорт 150 тысяч рублей или больше.

Какие документы нужны для получения вычета за спорт

Фото - © Фотобанк Лори

Для получения налогового вычета за спорт и фитнес понадобятся следующие документы:

  • договор на оказание физкультурно-оздоровительных услуг со спортивной организацией или ИП;
  • кассовый чек об оплате услуг;
  • реквизиты банковского счета для перечисления вычета.

Как получить налоговый вычет за занятия спортом

Фото - © Unsplash.com

Получить социальный налоговый вычет за занятия спортом можно двумя способами: через работодателя и через налоговую.

Как оформить вычет через работодателя

До окончания налогового периода вычет за спорт можно получить через работодателя. Для этого нужно:

  • подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение социального вычета по произведенным расходам;
  • подать в налоговый орган по месту жительства заявление на получение уведомления о праве на социальный вычет;
  • получить по истечении 30 дней уведомление о праве на имущественный вычет (налоговая направит его вам и работодателю);
  • обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении вычета.

Работодатель не будет удерживать НДФЛ с зарплаты, пока не выплатит полагающийся лимит компенсации.

Как оформить вычет через налоговую

Получить вычет за спорт через ФНС можно только по окончании календарного года, в котором возникли соответствующие расходы.

Для этого нужно:

  • собрать подтверждающие документы;
  • заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС;
  • подать декларацию 3-НДФЛ через «Госуслуги» или лично в отделении МФЦ или ФНС;
  • дождаться рассмотрения документов и перечисления вычета.

В течение трех месяцев со дня подачи документов ФНС проведет камеральную проверку. Если по ее окончании будет принято положительное решение, вычет будет перечислен налогоплательщику на банковский счет.