Как получить налоговый вычет за спорт: условия, сумма, документы, инструкция

Кто и за какие занятия спортом может получить налоговый вычет, какие документы для этого нужны и как оформить выплату, читайте в материале РИАМО.

Кто может получить налоговый вычет за занятия спортом Фото - © Фотобанк Лори Налоговый вычет за занятия спортом введен Федеральным законом от 05.04.2021 № 88-ФЗ. Как и в случае с другими социальными вычетами, у налогоплательщика появляется возможность вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ. Человек может получить налоговый вычет за занятия спортом, если: является налоговым резидентом, то есть находится в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев;

официально трудоустроен по трудовому договору, является индивидуальным предпринимателем на общей системе налогообложения (ОСНО) или платит НДФЛ за другие доходы, например, за сдачу квартиры в аренду или за гонорар за результат творческой деятельности;

еще не исчерпал максимальную сумму социальных вычетов (с 2024 года она составляет 19,5 тысяч рублей за год). Оформить налоговый вычет за занятия спортом можно не только на себя, но и на своего ребенка, в том числе усыновленного или находящегося под опекой, в возрасте до 18 лет или до 24 лет в случае, если он учится очно в колледже или вузе.

За какие спортивные занятия можно получить вычет Фото - © Unsplash.com Налоговый вычет можно получить за следующие спортивные услуги: занятия спортом и фитнесом: в спортивных секциях, тренажерном зале, в том числе за групповые и персональные тренировки;

участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и подготовке к ним (например, подготовка к соревнованиям, поездки в спортивно-оздоровительные лагеря);

разработку тренировочных планов и программ занятий: фитнес-клубы часто оказывают такую услугу за дополнительную плату. При этом платные спортивные занятия должны входить в перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, утверждаемый Правительством Российской Федерации, а сама организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие услугу, должны быть включены в реестр Минспорта России.

Каков размер налогового вычета за занятия спортом в 2024 году Фото - © Unsplash.com Вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов. За 2022 и 2023 год можно вернуть до 15 600 тысяч рублей в год, если расходы на спорт составили 120 тысяч рублей или больше. С 2024 года максимальный размер вычета составляет 19 500 рублей, если человек потратил на спорт 150 тысяч рублей или больше.

Какие документы нужны для получения вычета за спорт Фото - © Фотобанк Лори Для получения налогового вычета за спорт и фитнес понадобятся следующие документы: договор на оказание физкультурно-оздоровительных услуг со спортивной организацией или ИП;

кассовый чек об оплате услуг;

реквизиты банковского счета для перечисления вычета.