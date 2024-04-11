Как получить налоговый вычет за спорт: условия, сумма, документы, инструкция
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Кто и за какие занятия спортом может получить налоговый вычет, какие документы для этого нужны и как оформить выплату, читайте в материале РИАМО.
Кто может получить налоговый вычет за занятия спортом
Фото - © Фотобанк Лори
Налоговый вычет за занятия спортом введен Федеральным законом от 05.04.2021 № 88-ФЗ. Как и в случае с другими социальными вычетами, у налогоплательщика появляется возможность вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ.
Человек может получить налоговый вычет за занятия спортом, если:
- является налоговым резидентом, то есть находится в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев;
- официально трудоустроен по трудовому договору, является индивидуальным предпринимателем на общей системе налогообложения (ОСНО) или платит НДФЛ за другие доходы, например, за сдачу квартиры в аренду или за гонорар за результат творческой деятельности;
- еще не исчерпал максимальную сумму социальных вычетов (с 2024 года она составляет 19,5 тысяч рублей за год).
Оформить налоговый вычет за занятия спортом можно не только на себя, но и на своего ребенка, в том числе усыновленного или находящегося под опекой, в возрасте до 18 лет или до 24 лет в случае, если он учится очно в колледже или вузе.
За какие спортивные занятия можно получить вычет
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Налоговый вычет можно получить за следующие спортивные услуги:
- занятия спортом и фитнесом: в спортивных секциях, тренажерном зале, в том числе за групповые и персональные тренировки;
- участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и подготовке к ним (например, подготовка к соревнованиям, поездки в спортивно-оздоровительные лагеря);
- разработку тренировочных планов и программ занятий: фитнес-клубы часто оказывают такую услугу за дополнительную плату.
При этом платные спортивные занятия должны входить в перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, утверждаемый Правительством Российской Федерации, а сама организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие услугу, должны быть включены в реестр Минспорта России.
Каков размер налогового вычета за занятия спортом в 2024 году
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Вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов. За 2022 и 2023 год можно вернуть до 15 600 тысяч рублей в год, если расходы на спорт составили 120 тысяч рублей или больше. С 2024 года максимальный размер вычета составляет 19 500 рублей, если человек потратил на спорт 150 тысяч рублей или больше.
Какие документы нужны для получения вычета за спорт
Фото - © Фотобанк Лори
Для получения налогового вычета за спорт и фитнес понадобятся следующие документы:
- договор на оказание физкультурно-оздоровительных услуг со спортивной организацией или ИП;
- кассовый чек об оплате услуг;
- реквизиты банковского счета для перечисления вычета.
Как получить налоговый вычет за занятия спортом
Фото - © Unsplash.com
Получить социальный налоговый вычет за занятия спортом можно двумя способами: через работодателя и через налоговую.
Как оформить вычет через работодателя
До окончания налогового периода вычет за спорт можно получить через работодателя. Для этого нужно:
- подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение социального вычета по произведенным расходам;
- подать в налоговый орган по месту жительства заявление на получение уведомления о праве на социальный вычет;
- получить по истечении 30 дней уведомление о праве на имущественный вычет (налоговая направит его вам и работодателю);
- обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении вычета.
Работодатель не будет удерживать НДФЛ с зарплаты, пока не выплатит полагающийся лимит компенсации.
Как оформить вычет через налоговую
Получить вычет за спорт через ФНС можно только по окончании календарного года, в котором возникли соответствующие расходы.
Для этого нужно:
- собрать подтверждающие документы;
- заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС;
- подать декларацию 3-НДФЛ через «Госуслуги» или лично в отделении МФЦ или ФНС;
- дождаться рассмотрения документов и перечисления вычета.
В течение трех месяцев со дня подачи документов ФНС проведет камеральную проверку. Если по ее окончании будет принято положительное решение, вычет будет перечислен налогоплательщику на банковский счет.