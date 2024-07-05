Как получить налоговый вычет за сдачу ГТО: условия предоставления и размер
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Как оформить налоговый вычет за сдачу ГТО и каков его размер, читайте в материале РИАМО.
Кто сможет получить вычет за сдачу ГТО
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С 2025 года россияне, успешно сдавшие нормативы ГТО, смогут получить налоговый вычет. Идею предложил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 29 февраля 2024 года.
20 июня Госдумой был принят законопроект № 639663-8, который вносит соответствующие поправки в статью 218 НК РФ «Стандартные налоговые вычеты», согласно которым получить налоговый вычет за ГТО могут налогоплательщики, которые:
- официально трудоустроены по трудовому договору (платят НДФЛ);
- выполнили нормативы испытаний комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующие их возрастной группе, и были награждены знаком отличия (бронзовым, серебряным или золотым);
- прошли диспансеризацию по полису ОМС.
Вычет предоставляется только за календарный год, в котором работник сдал нормы ГТО или подтвердил знак отличия.
Каков размер вычета за сдачу ГТО
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Первоначально законопроект предполагал введение налогового вычета за сдачу ГТО в размере в размере 500 рублей в месяц (6 тысяч рублей в год). Налогоплательщик в таком случае мог сократить сумму взимаемого НДФЛ на 65 рублей каждый месяц или на 780 рублей за весь год.
3 июля правительство предложило увеличить налоговый вычет за сдачу ГТО до 18 тысяч рублей в год, то есть теперь можно будет вернуть 2,3 тысячи рублей в год исходя из базовой ставки подоходного налога 13%.
Как получить налоговый вычет за сдачу ГТО
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Для получения вычета за достижения в ГТО нужно обратиться в налоговую или к работодателю.
Работодатель вправе предоставить вычет единовременно – за весь календарный год, но не ранее месяца подтверждения налогоплательщиком права на вычет.
Для получения вычета нужно в произвольной форме написать на имя работодателя заявление о предоставлении вычета и приложить к нему необходимые документы:
- подтверждающий получение знака отличия ГТО (сертификат, удостоверение);
- подтверждающий прохождение диспансеризации (справка из медицинского учреждения).
Для того чтобы оформить налоговый вычет через ФНС, необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ за тот период, за который планируется получить вычет.
Сделать это можно:
- в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС;
- воспользовавшись программой «Декларация»;
- заполнив вручную скачанный и распечатанный бланк с сайта ФНС.
Заполненную декларацию и пакет необходимых документов нужно в налоговую по месту жительства через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, лично в отделении ФНС, через МФЦ или онлайн через портал Госуслуг (для этого понадобится электронная подпись).
Как сдать ГТО
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Сдать нормативы ГТО могут граждане России и иностранцы с временной регистрацией или видом на жительство. Перед этим необходимо пройти диспансеризацию и получить медицинское заключение о том, что состояние здоровья позволяет пройти испытания.
Для сдачи норм ГТО нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru и подать соответствующую заявку. В России работает 2,5 тысяч центров тестирования, контакты и адреса которых можно найти на сайте.