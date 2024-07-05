Как получить налоговый вычет за сдачу ГТО: условия предоставления и размер

Как оформить налоговый вычет за сдачу ГТО и каков его размер, читайте в материале РИАМО.

Кто сможет получить вычет за сдачу ГТО Фото - © Медиасток.рф С 2025 года россияне, успешно сдавшие нормативы ГТО, смогут получить налоговый вычет. Идею предложил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. 20 июня Госдумой был принят законопроект № 639663-8, который вносит соответствующие поправки в статью 218 НК РФ «Стандартные налоговые вычеты», согласно которым получить налоговый вычет за ГТО могут налогоплательщики, которые: официально трудоустроены по трудовому договору (платят НДФЛ);

выполнили нормативы испытаний комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующие их возрастной группе, и были награждены знаком отличия (бронзовым, серебряным или золотым);

прошли диспансеризацию по полису ОМС. Вычет предоставляется только за календарный год, в котором работник сдал нормы ГТО или подтвердил знак отличия.

Каков размер вычета за сдачу ГТО Фото - © Медиасток.рф Первоначально законопроект предполагал введение налогового вычета за сдачу ГТО в размере в размере 500 рублей в месяц (6 тысяч рублей в год). Налогоплательщик в таком случае мог сократить сумму взимаемого НДФЛ на 65 рублей каждый месяц или на 780 рублей за весь год. 3 июля правительство предложило увеличить налоговый вычет за сдачу ГТО до 18 тысяч рублей в год, то есть теперь можно будет вернуть 2,3 тысячи рублей в год исходя из базовой ставки подоходного налога 13%.

Как получить налоговый вычет за сдачу ГТО Фото - © Adobe Stock Для получения вычета за достижения в ГТО нужно обратиться в налоговую или к работодателю. Работодатель вправе предоставить вычет единовременно – за весь календарный год, но не ранее месяца подтверждения налогоплательщиком права на вычет. Для получения вычета нужно в произвольной форме написать на имя работодателя заявление о предоставлении вычета и приложить к нему необходимые документы: подтверждающий получение знака отличия ГТО (сертификат, удостоверение);

подтверждающий прохождение диспансеризации (справка из медицинского учреждения). Для того чтобы оформить налоговый вычет через ФНС, необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ за тот период, за который планируется получить вычет. Сделать это можно: личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС;

воспользовавшись программой «Декларация»

заполнив вручную скачанный и распечатанный бланк с сайта ФНС. Заполненную декларацию и пакет необходимых документов нужно в налоговую по месту жительства через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, лично в отделении ФНС, через МФЦ или онлайн через портал Госуслуг (для этого понадобится электронная подпись).