Крещенские купания 2025: как подготовиться, кому нельзя окунаться в прорубь и есть ли польза
Фото - © Александр Манзюк/РИАМО
В материале РИАМО – советы врачей и МЧС, как подготовить себя к купаниям на Крещение.
Когда пройдут крещенские купания в 2025 году
Фото - © Александр Манзюк/РИАМО
Православные христиане в середине января отмечают Крещение Господне. Погружения в прорубь – неотъемлемая традиция праздника. В 2025 году купания состоятся в ночь с 18 на 19 января, а также будут длиться весь день 19 числа.
Всем ли можно окунаться в ледяную воду
Фото - © Пелагия Тихонова/РИАМО
Погружаться в прорубь следует не всем. Купание в проруби в Крещение противопоказано детям, пожилым людям, беременным женщинам. Также врачи настоятельно не рекомендуют купание людям, у которых есть хронические воспалительные заболевания. К таким относятся отиты, гаймориты, сердечно-сосудистые, бронхолегочные заболевания, а также любые болезни центральной нервной системы, остеоартроз и остеохондроз позвоночника. Также стоит воздержаться тем, кто начинает испытывать начальные симптомы обычной простуды или недавно перенес ее.
Полезно ли окунаться в прорубь
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Вообще крещенские купания полезны для здоровья. У человека мобилизуются защитные силы организма, повышается устойчивость к перепадам температуры. После такой закалки иммунитет становится менее уязвимым перед любыми болезнями и лучше переносит смену погоды. Более выносливыми становятся легкие, сердце.
Кроме того, погружение в купель – это еще и духовное событие. В народе считается, что окунание в студеную воду на Крещение Господне способствует исцелению от различных недугов и очищает от грехов. Но, конечно, здесь важна и внутренняя работа над собой – святая вода в данном случае выступает лишь как подспорье.
Как правильно подготовить себя к крещенским купаниям
Фото - © Пелагия Тихонова/РИАМО
В идеале начать готовиться заранее – еще летом либо в начале осени. Нужно постепенно закаляться: например, гулять на свежем воздухе в любую погоду, даже когда достаточно прохладно. Также полезно ходить по земле босиком, обливаться холодной водой, принимать контрастный душ. Главное в этих несложных действиях – это регулярность. Со временем тело привыкнет к таким контрастам температур и будет переносить их гораздо легче.
Если ваш организм достаточно натренированный и есть желание окунуться в прорубь в праздник Крещения, тогда стоит как минимум за неделю начать усиленно готовить свое тело к купаниям, чтобы обезопасить себя от потенциальных неприятных последствий.
- Для этих целей отлично подойдут обливания холодной водой. Для начала стоит использовать воду 30 градусов тепла, а в дальнейшем снижать температуру воды до 15 градусов и более. После обливаний нужно растереть тело полотенцем.
- Еще один способ – холодный душ. Это более агрессивная мера закаливания. В самом начале стоит делать температуру воды около 32 градусов и стоять под ней не больше минуты. Затем можно понижать температуру, а стояние под душем увеличивать до 2 минут. Хорошо закаленные люди могут выдерживать перепады температуры с 35 до 13 градусов в течение трех минут. После процедуры обязательно растереть тело полотенцем.
- Самый щадящий способ – обтирание тела полотенцем, губкой или просто рукой, смоченной в холодной воде. Последовательность должна быть следующей: сначала шея, потом грудь и спина. После этого следует растереть эти места полотенцем до состояния красноты и перейти к обтиранию ног, которые затем тоже нужно растереть. На всю процедуру – не более 5 минут.
- Некоторые врачи советуют каждый день в течение недели на пару минут выходить на балкон в шортах и футболке, чтобы тело привыкало к холоду.
Разумеется, все очень индивидуально: кому-то окажется предпочтительнее один способ подготовки, кому-то другой. Кроме того, способы можно комбинировать между собой.
Как правильно погружаться в ледяную воду в день купаний
Фото - © Сергей Дружинин/РИАМО
- Главный совет – трезво оценивать свое физическое состояние. При малейшем насморке или неважном самочувствии от погружения стоит отказаться. Также не стоит погружаться неподготовленным: всегда существует риск холодового шока, когда в организме возникает спазм и человек теряет сознание.
- Стоит измерить свое давление: если оно ниже вашей нормы, то погружение в воду может спровоцировать судороги и потерю сознания. Если оно выше нормы – есть риск инсульта. При любом отклонении в показаниях давления стоит оценить безопасность купаний для организма.
- Выбирайте только те места для купания, которые одобрены официально властями и МЧС. Они должны быть оборудованы информационными стендами, сходами в воду. Обязательно присутствие спасателей.
- Непосредственно перед погружением в воду стоит сделать разогревающую зарядку.
- Можно что-нибудь съесть питательное, но не объедаться – это добавит стресса организму.
- Категорически запрещается употребление алкоголя до и после погружения в купель.
- К проруби нужно идти обязательно в обуви и теплой одежде. Не стоит геройствовать и подвергать тело холодовому шоку непосредственно перед окунанием в воду.
- Раздеваться на холоде нужно медленно: сначала снять верхнюю одежду, затем постепенно остальные дополнительные слои. Последней нужно снимать обувь, которая должна быть нескользящей, чтобы избежать травм.
- Окунание в воду должно быть также постепенным, но недолгим. Зайдя в воду по колено, следует осторожно умыться. В идеале быть в воде секунд десять, но не более минуты. Погружаться целиком с головой нежелательно, а для новичков даже опасно: резкое охлаждение головы может вызвать спазм сосудов головного мозга и серьезные последствия.
- После купания нужно быстро растереть тело сухим жестким полотенцем и надеть теплую одежду из натуральных тканей, зайти в помещение и выпить горячий напиток.
- Растираться снегом после погружения нельзя – можно получить переохлаждение.