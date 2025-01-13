Крещенские купания 2025: как подготовиться, кому нельзя окунаться в прорубь и есть ли польза

В материале РИАМО – советы врачей и МЧС, как подготовить себя к купаниям на Крещение.

Когда пройдут крещенские купания в 2025 году Фото - © Александр Манзюк/РИАМО Православные христиане в середине января отмечают Крещение Господне. Погружения в прорубь – неотъемлемая традиция праздника. В 2025 году купания состоятся в ночь с 18 на 19 января, а также будут длиться весь день 19 числа.

Всем ли можно окунаться в ледяную воду Фото - © Пелагия Тихонова/РИАМО Погружаться в прорубь следует не всем. Купание в проруби в Крещение противопоказано детям, пожилым людям, беременным женщинам. Также врачи настоятельно не рекомендуют купание людям, у которых есть хронические воспалительные заболевания. К таким относятся отиты, гаймориты, сердечно-сосудистые, бронхолегочные заболевания, а также любые болезни центральной нервной системы, остеоартроз и остеохондроз позвоночника. Также стоит воздержаться тем, кто начинает испытывать начальные симптомы обычной простуды или недавно перенес ее.

Полезно ли окунаться в прорубь Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Вообще крещенские купания полезны для здоровья. У человека мобилизуются защитные силы организма, повышается устойчивость к перепадам температуры. После такой закалки иммунитет становится менее уязвимым перед любыми болезнями и лучше переносит смену погоды. Более выносливыми становятся легкие, сердце. Кроме того, погружение в купель – это еще и духовное событие. В народе считается, что окунание в студеную воду на Крещение Господне способствует исцелению от различных недугов и очищает от грехов. Но, конечно, здесь важна и внутренняя работа над собой – святая вода в данном случае выступает лишь как подспорье.

Как правильно подготовить себя к крещенским купаниям Фото - © Пелагия Тихонова/РИАМО В идеале начать готовиться заранее – еще летом либо в начале осени. Нужно постепенно закаляться: например, гулять на свежем воздухе в любую погоду, даже когда достаточно прохладно. Также полезно ходить по земле босиком, обливаться холодной водой, принимать контрастный душ. Главное в этих несложных действиях – это регулярность. Со временем тело привыкнет к таким контрастам температур и будет переносить их гораздо легче. Если ваш организм достаточно натренированный и есть желание окунуться в прорубь в праздник Крещения, тогда стоит как минимум за неделю начать усиленно готовить свое тело к купаниям, чтобы обезопасить себя от потенциальных неприятных последствий. Для этих целей отлично подойдут обливания холодной водой. Для начала стоит использовать воду 30 градусов тепла, а в дальнейшем снижать температуру воды до 15 градусов и более. После обливаний нужно растереть тело полотенцем. Еще один способ – холодный душ. Это более агрессивная мера закаливания. В самом начале стоит делать температуру воды около 32 градусов и стоять под ней не больше минуты. Затем можно понижать температуру, а стояние под душем увеличивать до 2 минут. Хорошо закаленные люди могут выдерживать перепады температуры с 35 до 13 градусов в течение трех минут. После процедуры обязательно растереть тело полотенцем. Самый щадящий способ – обтирание тела полотенцем, губкой или просто рукой, смоченной в холодной воде. Последовательность должна быть следующей: сначала шея, потом грудь и спина. После этого следует растереть эти места полотенцем до состояния красноты и перейти к обтиранию ног, которые затем тоже нужно растереть. На всю процедуру – не более 5 минут. Некоторые врачи советуют каждый день в течение недели на пару минут выходить на балкон в шортах и футболке, чтобы тело привыкало к холоду. Разумеется, все очень индивидуально: кому-то окажется предпочтительнее один способ подготовки, кому-то другой. Кроме того, способы можно комбинировать между собой.