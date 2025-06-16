Как подать документы в вуз в 2025 году: лично, по почте и через Госуслуги

Заполнить и подписать заявление с просьбой о приеме в вуз можно будет на месте, в приемной комиссии.

Также могут пригодиться документы, подтверждающие индивидуальные достижения (ИД) абитуриента: дипломы олимпиад, волонтерская книжка, знак ГТО, звания и разряды в спорте, сертификаты о дополнительном образовании и другие (полный список учитываемых вузом ИД стоит уточнить в приемной комиссии или на сайте учебного заведения).

Как подать документы в вуз онлайн через «Госуслуги»

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Подать документы в учебное заведение можно с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуг».

Для этого нужно войти на «Госуслуги» с существующей учетной записью либо зарегистрироваться и подтвердить свою личность (это можно сделать, обратившись в МФЦ). Далее портал предложит создать цифровой профиль и запросить из реестра Рособрнадзора все документы — от аттестата до результатов ЕГЭ и индивидуальных достижений. Если какие-то документы не удалось получить из единого реестра — их нужно будет внести в систему самостоятельно.

На портале можно указать желаемые направления обучения и приоритеты зачисления. При поступлении на бакалавриат, специалитет или базовое высшее можно выбрать до 5 вузов и до 5 направлений в каждом из них, в том числе платное обучение. Если учебное заведение предполагает дополнительные или внутренние вступительные испытания, на них также можно записаться с помощью суперсервиса на «Госуслугах».

Стоит учитывать, что вуз может запросить у абитуриента дополнительные документы, так что время от времени имеет смысл заходить в личный кабинет и отслеживать возможные запросы.