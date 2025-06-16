Как подать документы в вуз в 2025 году: лично, по почте и через Госуслуги
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С 20 июня открывается прием документов для поступления в высшие учебные заведения страны. О различных способах подачи документов — в материале РИАМО.
Как подать документы в вуз при личном визите
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Уточните в выбранном вузе сроки подачи, часы работы приемной комиссии и список необходимых документов. Как правило, требуется предъявить:
- паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство абитуриента);
- две фотографии 3*4;
- аттестат об окончании школы;
- документ об окончании колледжа или другого вуза (при наличии);
- сведения о результатах ЕГЭ;
- справка по форме 086/у (при поступлении на ряд специальностей, указанных в перечне Минздрава России, а также если планируется проживание в общежитии во время учебы);
- форму согласия на обработку персональных данных, подписанную родителем или опекуном (если абитуриент несовершеннолетний);
- документы, подтверждающие права на особые квоты (при наличии);
- военный билет или приписное свидетельство (при наличии).
Также могут пригодиться документы, подтверждающие индивидуальные достижения (ИД) абитуриента: дипломы олимпиад, волонтерская книжка, знак ГТО, звания и разряды в спорте, сертификаты о дополнительном образовании и другие (полный список учитываемых вузом ИД стоит уточнить в приемной комиссии или на сайте учебного заведения).
Заполнить и подписать заявление с просьбой о приеме в вуз можно будет на месте, в приемной комиссии.
Как подать документы в вуз онлайн через «Госуслуги»
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Подать документы в учебное заведение можно с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуг».
Для этого нужно войти на «Госуслуги» с существующей учетной записью либо зарегистрироваться и подтвердить свою личность (это можно сделать, обратившись в МФЦ). Далее портал предложит создать цифровой профиль и запросить из реестра Рособрнадзора все документы — от аттестата до результатов ЕГЭ и индивидуальных достижений. Если какие-то документы не удалось получить из единого реестра — их нужно будет внести в систему самостоятельно.
На портале можно указать желаемые направления обучения и приоритеты зачисления. При поступлении на бакалавриат, специалитет или базовое высшее можно выбрать до 5 вузов и до 5 направлений в каждом из них, в том числе платное обучение. Если учебное заведение предполагает дополнительные или внутренние вступительные испытания, на них также можно записаться с помощью суперсервиса на «Госуслугах».
Стоит учитывать, что вуз может запросить у абитуриента дополнительные документы, так что время от времени имеет смысл заходить в личный кабинет и отслеживать возможные запросы.
Как подать документы в вуз на сайте учебного заведения
Фото - © Удаленная работа во время режима самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции/Медиасток.рф
У большинства крупных вузов есть сайты, которые позволяют абитуриентам подать заявление на поступление онлайн. Нужно будет пройти процедуру регистрации и создать личный кабинет, далее заполнить все необходимые поля, подписать заявление о приеме и приложить сканы (либо качественные фотографии) всех требуемых документов.
Как подать документы в вуз с помощью Почты России
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Для подачи документов почтой нужно будет сделать копии:
- паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность и гражданство абитуриента);
- аттестата об окончании школы;
- документа об окончании колледжа или другого вуза (при наличии);
- справки по форме 086/у (при поступлении на ряд специальностей, указанных в перечне Минздрава России, а также если планируется проживание в общежитии во время учебы);
- формы согласия на обработку персональных данных, подписанной родителем или опекуном (если абитуриент несовершеннолетний);
- военного билета или приписного свидетельства (при наличии);
- сертификатов, дипломов и иных документов, подтверждающих индивидуальные достижения абитуриента.
Стоит учитывать, что некоторые вузы требуют предоставлять только заверенные копии — об этом стоит заранее узнать на сайте учебного заведения.
Кроме того, в конверт нужно вложить две фотографии 3*4 и сведения о результатах ЕГЭ. Заявление с просьбой о приеме в вуз необходимо скачать с сайта учебного заведения, распечатать, заполнить и подписать.
Все копии документов нужно отправить на адрес вуза Почтой России — письмом или бандеролью, с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении. О том, что отправление доставлено, абитуриенту сообщат посредством СМС-сообщения либо письмом на электронную почту.