Как пережить корпоратив, сохранив репутацию и хорошее настроение: 7 полезных советов

В материале РИАМО – семь советов о том, как вести себя на новогоднем корпоративе, чтобы не было стыдно перед коллегами и не пришлось искать другую работу.

Не приходите на корпоратив голодным Фото - © Unsplash.com Первая часть корпоратива нередко представляет из себя череду тостов от руководства. Светский этикет не позволяет совершать набеги на шведский стол или тайком жевать бутерброды, пока топ-менеджмент поднимает один тост за другим. Поэтому первые несколько бокалов частенько выпиваются без закуски. Особенно коварно ведет себя шампанское: благодаря пузырькам оно довольно быстро вызывает опьянение, тем более на голодный желудок. Поэтому, прежде чем направляться на корпоратив, имеет смысл немного подкрепиться: подойдет, например, маленькая тарелка супа или легкий салат.

Хороший тон на корпоративе: пить в меру и не залпом Фото - © Freepik.com Старайтесь не пить один бокал за другим, делайте перерывы на закуску, танцы, светские беседы или участие в конкурсах. Имеет смысл договориться с коллегой, с которым вы в хороших отношениях, о взаимной поддержке. Иногда вовремя данный совет заставит сделать передышку в алкогольном марафоне и осознать, что градус веселья уже оптимальный и следующий бокал будет лишним.

Заранее продумайте тосты для сотрудников Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори Если вам по должности положено произнести хотя бы один тост, продумайте слова заранее, лучше всего будет отрепетировать свое выступление перед зеркалом. Заздравные речи нередко снимают на видео, и репетиция поможет вам выглядеть в кадре красноречивым и уверенным в себе сотрудником.

Уточните нюансы дресс-кода Фото - © Freepik.com Стиль одежды, который будет приемлем для корпоратива, начальство обычно оговаривает заранее (если планируется, например, маскарад или вечеринка в стиле ретро). Если же никаких условий дресс-кода не было озвучено, имеет смысл расспросить коллег, насколько ярко и празднично они планируют одеться. В целом, лучше выбрать более или менее сдержанный стиль, без излишеств в виде драных джинсов или платья а-ля «японская школьница». Помните, что профессиональный имидж довольно легко разрушить, если предстать перед руководством в слишком фривольном или вызывающем наряде. Однако не возбраняется прихватить с собой забавный аксессуар/предмет одежды с безуминкой: если вечеринка окажется веселой и неформальной, этот «козырь» придется как нельзя кстати.

Надевайте одежду, в которой уверены Фото - © Freepik.com Для многих представительниц прекрасного пола корпоратив – это повод покрасоваться в эффектном, специально купленном для вечеринки наряде. Однако стоит заранее убедиться, что праздничное платье не преподнесет никаких сюрпризов. Перед выходом из дома подвигайтесь перед зеркалом, можно даже интенсивно потанцевать, чтобы убедиться, что одежда не стесняет движения, при этом ничего не норовит расстегнуться или сползти. Особенно часто такие неприятности случаются с новыми вещами, которые вы надевали лишь один раз – в примерочной. Может оказаться, что при активном движении юбка постоянно перекручивается, молния расходится, а бретельки падают с плеч. Нужно постараться отметить эти нюансы и помнить о них во время вечеринки. Также лучше не надевать на корпоратив туфли на высокой шпильке, если вы не умеете их носить. В лучшем случае вы будете постоянно чувствовать себя неуклюжей, в худшем – упадете или сломаете каблук. Такие воспоминания вряд ли украсят новогодний праздник.

Соблюдайте технику безопасности Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори Новогодние вечеринки часто сопровождаются различными фаер-шоу и фейерверками. Помните, что разумнее всего держаться подальше от огня и искр: современная одежда, как правило, содержит много синтетических волокон, вы можете не только испортить наряд, но и получить ожоги. Также стоит заранее договориться с собой о табу на акробатические номера, танцы на столе или прыжки в шпагате. Эквилибристика, конечно, здорово веселит участников вечеринки, но стоит помнить, что у каждого из присутствующих есть смартфон с камерой. К тому же после некоторого количества спиртного акробатика может закончиться травмами. Если вы знаете за собой привычку жонглировать бутылками или ходить на руках после пары-тройки лишних бокалов – хорошо, если рядом с вами будет друг-коллега, который сможет вовремя перенаправить вашу энергию в более безопасное русло.