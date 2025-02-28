Как переводить криптовалюту в 2025 году и что такое ошибка «толстого пальца»

Переводы в криптовалютах становятся все более популярными благодаря своей скорости и доступности. Но есть нюансы, которые необходимо помнить при выполнении переводов к криптовалютах. Иначе пользователь рискует лишиться своих монет и вернуть их не удастся.

Нужно знать про адрес получателя криптовалюты при переводе Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори Нужно узнать у получателя адрес его кошелька. Убедиться, что адрес правильный, скопировав и вставив его. Важно: Если получатель отправил адрес своего криптокошелька в виде QR-кода, перед отправкой средств нужно убедиться, что адрес, полученный из QR-кода, совпадает с ожидаемым. Лучше вручную сверить первые и последние символы адреса. Порой хакеры подменяют QR-код с помощью вирусов: они могут внедрить вредоносный код, который заменяет отображаемый QR-код на фальшивый.

Выбрать криптовалюту для отправки Фото - © Павел Муравьев / Фотобанк Лори Выберите криптовалюту, которую хотите отправить, введите точную сумму перевода. Установите комиссию. Большинство популярных кошельков автоматически рассчитывают размер комиссии или предлагают несколько вариантов скорости обработки транзакции, от чего зависит и размер комиссии (касается транзакций в биткоинах). Фото - © Процесс отправки USDT TRC-20 через мобильную версию криптокошелька Trust Wallet Если кошелек позволяет установить собственный размер комиссии, убедитесь, что он соответствует необходимой скорости проведения транзакции и перевод не зависнет в мемпуле на долгие часы. Мемпул — это некое цифровое пространство, где находится транзакция, которая уже была инициирована, но не обработана. Как только она получит подтверждение, транзакция сразу же удаляется из мемпула, который играет роль своеобразного «зала ожидания». В настоящее время среднее время проведения транзакции в блокчейне биткоина составляет 41 минуту. Для сравнения: транзакции в USDT выполняются за 1-2 минуты. Важно: убедитесь, что в вашем кошельке есть средства для оплаты комиссии за транзакции. Многие криптовалюты, работающие не на собственном, а стороннем блокчейне, требуют оплаты комиссии в токенах блокчейна. Например, за переводы стейблкоинов USDT формата TRC-20, запущенных на блокчейне TRON, необходимо заплатить комиссию не в USDT, а в TRX — нативном токене блокчейна TRON.

Подтвердить транзакцию при переводе криптовалюты Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори Нужно еще раз проверить правильность всех введенных данных — адрес получателя, криптовалюту, объем перевода, размер комиссии. Нажать кнопку «отправить» или аналогичную (в случае с TRUST Wallet — кнопка «далее»), чтобы инициировать перевод. Часто кошельки на последнем шаге требуют ввести пароль, чтобы подтвердить транзакцию и убедиться, что перевод совершает владелец кошелька.

Отследить транзакцию при переводе криптовалюты Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори Блокчейн позволяет отслеживать транзакции в режиме онлайн. Для этого нужно знать идентификатор транзакции (TXID). С помощью блокчейн-эксплорера (инструмент, позволяющий просматривать и отслеживать данные, записанные в блокчейне) можно найти транзакцию по TXID. У каждого блокчейна свой эксплорер. Обычно в кошельках сразу после совершения транзакции предлагается ссылка на соответствующий эксплорер для отслеживания транзакции. Криптовалюта доходит до адресата в зависимости от криптовалюты и загруженности сети. Стейблкоины USDT на разных блокчейнах, SOL, мемкоины, ETH доходят обычно быстрее, чем биткоин, что вызвано более медленной добычей блоков (укомплектованных наборов транзакций, отправляемых на запись в блокчейн) в сети биткоина, чем в других блокчейнах.

Что такое ошибка «толстого пальца» Фото - © Юрий Поздников / Фотобанк Лори Неправильный адрес: если человек случайно отправил криптовалюту на адрес, принадлежащий другому блокчейну, его средства, скорее всего, будут потеряны навсегда. Поэтому проверка адреса кошелька получателя — самый важный шаг при выполнении перевода.

Медленная обработка: если транзакция задерживается, нужно попробовать увеличить комиссию или дождаться разгрузки сети. Чаще всего это случается с переводами в сети биткоина в периоды пиковой загрузки и при выставлении низкой комиссии.

Слишком высокая комиссия: порой пользователи по случайности выставляют аномально высокую комиссию за проведение перевода, путая количество монет с долларовым эквивалентом. Так, в августе 2024 какой-то пользователь заплатил 34,26 ETH (около 90 000 долларов по курсу того дня) за перевод 0,85 ETH (около 2262 долларов). Это так называемая ошибка «толстого пальца» — ошибка ввода данных с клавиатуры из-за невнимательности или нажатием неверных клавиш. В мире криптовалют подобные истории случаются регулярно. В ноябре 2023 кто-то заплатил 3,1 млн долларов в биткоинах за перевод 2,3 млн долларов в BTC. Порой майнеры сами возвращают ошибочно уплаченные комиссии отправителям, но это касается аномально крупных сумм. Чаще всего пользователю приходится смириться с лишними тратами из-за собственной невнимательности. При совершении переводов в криптовалюте важно помнить: в мире, где нет посредников и весь контроль за активами находится в руках их владельцев, ответственность тоже ложится на плечи держателей криптовалюты. За неправильный адрес или неверный расчет комиссии придется платить из собственного кармана.

Средний размер комиссии в сети биткоина сейчас составляет 1,08 доллара, но в пиковые периоды в декабре 2024 года он превышал 5,2 долларов за транзакцию.