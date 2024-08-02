Как перенести ролики с YouTube на другие платформы

Вручную, скачав видео Фото - © Unsplash.com Самым очевидным способом является простой перенос всего контента с YouTube на жесткий диск или в облачное хранилище. В идеале всегда лучше иметь несколько резервных копий, чтобы видео можно было восстановить в случае проблем с сервисом. Для скачивания видео с YouTube есть специальные программы и боты, которые помогают справиться с задачей – типа Download master. Стоит помнить, что скачать можно только собственный контент. Забирать таким образом видео у других пользователей без их согласия нельзя, тем более потом грузить на свои страницы без указания авторства. После скачивания видео можно смело загружать его на любые альтернативные платформы. Этот вариант вряд ли подойдет для каналов с большим количеством контента, но для небольших блогов – вполне. К тому же можно использовать момент переноса как возможность навести порядок на канале.

С помощью специальных программ Если вручную скачивание и загрузка выглядят слишком сложными, можно воспользоваться программами и приложениями, которые предлагают автоматический перенос видео с YouTube на другие площадки или скачивание плейлистов одним нажатием. Но тут есть риск попасть на программу с вирусами. Особенно стоит остерегаться тех программ, которые предлагают перед установкой отключать антивирус. У сервисов, таких как Video Reposter, есть базовые бесплатные версии, которые переносят видео по одному, а есть платные расширенные, позволяющие переносить все и сразу, причем вместе с превью, тегами и описаниями. Тут каждый выбирает то, что ему удобно. Понятно, что владельцам больших каналов на YouTube проще перенести все за один раз, а тем, у кого видео не так много, можно выбрать бесплатный перенос.

Воспользоваться приложением VK Video Transfer Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори Для переноса роликов с YouTube в соцсеть «ВКонтакте» можно воспользоваться мини-приложением VK Video Transfer. Оно позволяет импортировать контент со своего канала на YouTube в соцсеть. Важно понимать, что видео может переносить только владелец канала, по-другому не получится – в приложении нужно проходить верификацию. После верификации в приложении VK Video Transfer появится код, который нужно вставить в описание своего канала на YouTube. Такая функция есть в «Творческой студии» в «Настройках канала». Нажав кнопку «Опубликовать», владелец канала сможет выбрать видео, которые нужно перенести. Можно выбирать вручную либо воспользоваться настройками. Кроме того, переносить можно на личную страницу или в сообщество. После обработки ролики появятся в специальной папке «Импорт» раздела «Мои видео» с теми же названиями и обложками.

Использовать Google Архиватор Фото - © Unsplash.com В «Архиваторе» нужно выбрать, что именно нужно сохранить, выбрать размер файла и способ получения. После нужно будет выждать время для подготовки файлов, и ссылка на скаченный контент придет на почту.