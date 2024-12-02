Как отправить письмо Деду Морозу в 2024 году

Чтобы письмо Деду Морозу дошло в срок, лучше отправить его до середины декабря.

Безусловно, Деду Морозу будет приятно получить письмо на бумаге, оформленное и украшенное своими руками. Но и на электронное послание он обязательно ответит. Для детей можно придумать и более сказочные способы передать письмо – положить его в морозилку, «отдать» слепленному снеговику во дворе, оставить его под елкой или у камина. Зимний волшебник обязательно ответит и на такие послания, ведь в них главное – тепло, душа и искренность.

Лучше начинать письмо с приветствия и рассказа о себе. Потом описать хорошие поступки за год и свои достижения, в конце поздравить Дедушку с праздником, поблагодарить его за внимание в прошлом году и загадать свое желание на год грядущий.

Его можно писать на бланке, который можно скачать из интернета, а можно проявить свое творческое начало и самим украсить послание. Если ребенок еще не умеет писать, можно письмо нарисовать.

Письмо Деду Морозу, конечно, могут писать и взрослые, и дети. Но для детей – это особый ритуал. перед тем, как начать писать свои пожелания, нужно определиться, что именно хочется получить от волшебника и каким будет само письмо.

Как отправить письмо Деду Морозу

Почта России

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Письмо Деду Морозу можно отправить традиционным письмом с помощью Почты России. Для письма можно выбрать простой конверт либо специальный праздничный, на котором уже напечатан адрес.

Адрес у Деда Мороза такой: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, дом Деда Мороза. На письмо не забудьте наклеить марку и указать на нем свой точный адрес, чтобы получить ответ. Опустить письмо можно в любой почтовый ящик «Почты России».

Отследить послание Деду Морозу можно, отправив его заказным письмом и отслеживая по трек-номеру на сайте «Почты России».

Отправить письмо можно не только Дедушке в Великий Устюг, но и другим волшебникам в России:

109472, Москва, Волгоградский проспект, владение 168д, в Московскую усадьбу Деда Мороза.

Ямал-Ири: 629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики д.5.

Тол Бабай: 427070, с.Шаркан, Шарканский р-н Удмуртия, ул.Свободы, 9, Усадьба Тол Бабая.

Хель Мучи: Хель Мучи, адрес резиденции: 429520 этнокомплекс «Ясна», село Кшауши, Чебоксарский район.

Йӱштӧ Кугыза: Йӱштӧ Кугыза (Йушто Кугыза): 425467, Россия, Республика Марий Эл, Сернурский р-н, с. Кукнур, для Йӱштӧ Кугыза.

Кыш Бабай: 422035, Россия, Татарстан, Арский район, с. Новый Кырлай, для Кыш Бабай и Кар Кызы (внучка татарстанского Деда Мороза).

Электронная почта

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В XXI веке от технологий не отстает и Дед Мороз – он принимает письма и в электронном виде. Например, Волшебнику в Великий Устюг можно написать письмо на электронную почту.

Главный волшебник Москвы принимает письма по форме обратной связи на своем сайте, где нужно не забыть указать свой электронный адрес. К письму помимо текста можно приложить файл – рисунок, фотографию, видео со стихами и прочее.

Кроме того, есть канцелярии Деда Мороза, где есть услуга по отправке подарка и письма от Деда Мороза, например, https://pochta-dm.ru/company/ и https://votchina-dm.ru/. Услуги платные, их стоимость нужно уточнять на сайтах.

Почтовые ящики Деда Мороза в Москве

Фото - © Фотобанк Лори

В Москве традиционно в торговых центрах и парках расположены почтовые ящики Деда Мороза. увидеть их не сложно – они стоят в специальных украшенных зонах и на них есть надпись «Московская усадьба Деда Мороза». В этом году ящиков будет установлено более 150. На конверте обязательно нужно указать свой почтовый адрес и индекс.

В этом году почтовые ящики столичной резиденции Деда Мороза также появятся в образовательных и культурных центрах Донецка и Луганска.

Также в этом году почтовые ящики Деда Мороза установят на территории Московского зоопарка, парка «Зарядье», Музея космонавтики, в «Москвариуме», Культурном центре ЗИЛ, парке развлечений «Сказка». Отправить письмо зимнему волшебнику можно будет из международного аэропорта Шереметьево – ящики красного цвета высотой до полутора метров установят в общедоступных зонах вылета в трех терминалах B, С, D.

Отправить письмо Деду Морозу можно в Музее Победы на Поклонной горе, театре кукол имени С.В. Образцова, Останкинской телебашне, Московском дворце пионеров на Воробьевых горах, студии «Спокойной ночи, малыши!», у колеса обозрения «Солнце Москвы» и канатной дороги на Воробьевых горах.

Забирать послания из ящиков на брендированном автобусе будут помощники Деда Мороза – снеговики-почтовики. В их маршруты войдут и 33 парковые территории в девяти округах столицы:

ЦАО: Парк Горького, сад имени Н.Э. Баумана, сад «Эрмитаж», парки «Таганский», «Красная Пресня», детский парк имени Н.Н. Прямикова, парк искусств «Музеон»;

СЗАО: ландшафтный парк «Митино», парки «Северное Тушино» и «Серебряный бор»;

САО: парки «Ходынское поле», «Ангарские пруды», «Дубки», Дружбы и зона отдыха «Левобережье»;

СВАО: усадьба Алтуфьево, Лианозовский и Бабушкинский парки, сквер по Олонецкому проезду;

ВАО: парк «Сокольники», Перовский и Измайловский парк, зона отдыха «Терлецкая дубрава», усадьба Измайлово;

ЮВАО: Московская усадьба Деда Мороза, парк «Кузьминки», усадьба Люблино;

ЮАО: парк имени Юрия Лужкова, музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно»;

ЮЗАО: усадьба Воронцово;

ЗАО: парки «Фили», Олимпийской Деревни и 50-летия Октября.

Почтовые ящики Деда Мороза в Московской области

Фото - © Фотобанк Лори

В Московской области почтовые ящики Деда Мороза установят в парках и скверах во всех муниципалитетах. Они также будут ярко оформлены и на них будет надпись «Почта Деда Мороза». Написать письмо можно в любом формате – рисунок, небольшая поделка, классическое письмо и тому подобное. Письма будут собраны и отправлены в Великий Устюг.