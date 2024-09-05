Как отличить интернет-мошенников от тех, кто на самом деле нуждается в помощи
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В материале РИАМО рассказываем о том, как участвовать в благотворительных сборах и не стать при этом жертвой аферистов.
Не доверяйте экстренным запросам от частных лиц
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Очень часто просьбы о помощи появляются сразу после крупных происшествий: коммунальных аварий, взрывов, авто-, авиа- и железнодорожных катастроф. В объявлениях указывается номер телефона, на который следует перевести деньги, и информация о получателе, например «Евграф Иванович А.». В объявлениях чаще всего фигурируют тети, дяди, дедушки или другие дальние родственники пострадавших, которые готовы принять пожертвования на лечение, похороны или реабилитацию.
В ряде случаев (например, после трагедии в Нижнем Тагиле 1 августа 2024 года) были отмечены около десятка сообщений от условного «Евграфа Ивановича Аверина, дяди ребенка», «Евграфа Ивановича Акулова, двоюродного брата осиротевшего малыша» и «Евграфа Ивановича Артемьева, дедушки погибших», с одним и тем же номером для перевода.
Стоит иметь в виду, что в случае крупных аварий, взрывов или терактов организацией помощи занимаются муниципальные власти. Именно они распоряжаются средствами, выделенными на поддержку пострадавших. Представители властей, как правило, уже в день трагедии сообщают, нужна ли дополнительная помощь, и если да — как ее можно оказать. Лучше доверять официальным источникам, а не неизвестным «родственникам пострадавших».
Что должно насторожить:
— фамилия, не совпадающая с фамилией человека, которому требуется помощь;
— номер телефона, который повторяется в разных объявлениях для помощи разным людям.
Уточните, существует ли человек, требующий помощи
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Известны тысячи случаев, когда сборы помощи на лечение организуются для «фантомов». К фотографии симпатичного ребенка или грустного взрослого прикладываются некие ужасающие подробности его болезни, далее указываются реквизиты для перевода денег и сумма, необходимая для сохранения жизни больного. Очень часто такие «крики о помощи» веерно распространяются в соцсетях.
Иногда мошенники ведут активную переписку с жертвователями, держа их «на крючке» и сообщая обо всех изменениях анализов и рекомендациях врачей. В других случаях, собрав первый «урожай» пожертвований, организаторы просто исчезают.
Существует и другой вид мошенничества: аферисты берут информацию и фото с официальных сайтов благотворительных фондов, меняя даты и реквизиты для перевода денежных средств. В таких случаях «история болезни» может быть довольно долгой, но все документы будут размещены в течение одного-двух дней.
Что должно насторожить:
— Нет конкретных данных о больном человеке и городе его проживания;
— Фотография, которая легко находится в сети как иллюстрация к какой-либо статье (это значит, что фото «больного» взято из бесплатного фотобанка);
— Информация о больном человеке размещена на множестве сайтов в течение нескольких лет, меняются только даты сбора помощи;
— Невнятный диагноз в виде «смертельно опасное заболевание», «без лечения он проживет лишь месяц», «малыш не может ходить»;
— Документы о диагнозе плохого качества или обрезаны;
— Несоответствие диагноза и предполагаемого лечения;
— Отсутствие сведений о клиниках, в которых проводились обследования;
— В указанных клиниках не проводится лечение или обследования по данному заболеванию;
— Отсутствие отчетов о тратах на лечение, подкрепленных документально.
Не переходите по ссылкам с эмоциональными воззваниями
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Нередко целью мошенников становятся не пожертвования, а сбор персональных данных и доступ к банковским картам, аккаунтам в соцсетях или на «Госуслугах». В таких случаях объявления выглядят максимально эмоционально и призывают немедленно пройти по ссылке (перевести хотя бы один рубль, проголосовать, подписать петицию, узнать подробности трагедии). Это может быть информация о ликвидации приюта для животных, о выселении пенсионера из единственного жилья или о поиске доноров для умирающей многодетной матери. Часто они выглядят как обращения или «личные» перепосты: «Дочь моей лучшей подруги попала в аварию и потеряла обе ноги, срочно нужна плазма, пройдите по ссылке!».
Что должно насторожить:
— Для оказания помощи требуется перейти на некий сайт;
— Минимальная «стоимость» помощи: «Всего лишь один ваш клик спасет 20 собак!»;
— Невозможность проверить реальность ситуации и личность пострадавшего.
Проверяйте информацию от знакомых и друзей
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Взломав чей-то аккаунт в мессенджере или соцсети, аферисты не всегда прибегают к банальным просьбам по типу «Одолжи мне 20 тысяч до понедельника». Нередко они выкладывают в общий доступ сообщение о том, что с ними или их родственниками случилась страшная беда и срочно нужна огромная сумма денег, нет времени на объяснения. В таких случаях имеет смысл позвонить знакомому лично и узнать, чем конкретно можно помочь и нужна ли помощь в принципе.
Что должно насторожить:
— Перевод предлагается сделать на чужой номер;
— Автор пишет «не звоните мне, я не смогу ответить»;
— Автор не отвечает на вопросительные комментарии.
Удостоверьтесь, что благотворительному фонду можно доверять
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Очень часто запросы о помощи поступают от благотворительных фондов — в интернете можно увидеть рассылки, объявления на страницах популярных блогеров, рекламные баннеры.
Легальность и реальность любого благотворительного фонда можно легко проверить в сети. Например, существует реестр социально ориентированных некоммерческих организаций на сайте Минэкономразвития. Также список благотворительных организаций составило правительство Московской области.
Что должно насторожить:
— Название благотворительного фонда не фигурирует ни в одном из официальных списков;
— У фонда нет сайта, только страница для перевода денежных средств;
— Адрес для пожертвований не совпадает с официальным адресом фонда;
— «Сотрудники фонда» ходят по электричкам и улицам с коробками для пожертвований (ни один официальный благотворительный фонд такой деятельностью не занимается).