Как открыть счет и получить банковскую карту Турции в 2025 году

подтверждение дохода. Данное условие законодательно не прописано, однако на практике при личном обращении справку о доходах могут потребовать. Зачастую проще открыть счет посредством внесения на него депозита разумного размера (обычно от 1 000 до 3 000 долларов);

В каких банках Турции лучше открывать счета россиянам в 2025 году

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На данный момент нерезидентам (то есть лицам без ВНЖ) более-менее надежно открывают счета только два банка — Vakif Bank и Ziraat Bank. Условия у них схожие (мультивалютные счета в лирах, долларах и евро), приложения и интернет-банкинг на английском и турецком языках, возможность оплачивать покупки и сервисы по всему миру.

При открытии счета через посредников проблем нет в обоих банках, а вот при самостоятельной подаче лучше отзывы у Vakif , поскольку в Ziraat есть проблемы со знанием английского языка (не говоря уже о русском) у сотрудников. Зато в Ziraat Bank несколько проще с пополнением счета из РФ. Это можно сделать не только входящим SWIFT-переводом в валюте, но также, например, через «Золотую корону», Webmoney и криптовалютой в USDT. У Vakif не все эти опции могут быть доступны (ситуация периодически меняется), объясняет Беспалов.