Как открыть счет и получить банковскую карту Турции в 2025 году
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Основатель международного консалтингового бутика Bespalov Finance Александр Беспалов рассказал РИАМО о ситуации с открытием счетов и получением банковских карт в Турции в 2025 году.
Какие документы необходимы для открытия счета и банковской карты в Турции
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Для оформления банковской карты необходимы следующие документы:
- действующий загранпаспорт;
- турецкий ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика, он же Vergi Numerasi). Это набор из 10 цифр. Оформить его можно в режиме онлайн на сайте ivd.gib.gov.tr. Но есть нюанс – для регистрации нужен зарегистрированный в турецкой информационной системе паспорт. Так что для оформления необходимо пересечь границу Турции, что становится препятствием для удаленного открытия счетов и получения карт. Правда, некоторые посредники все-таки помогают удаленно открывать счета в Турции, но де-юре это невозможно. И подобная услуга стоит недешево;
- подтверждение дохода. Данное условие законодательно не прописано, однако на практике при личном обращении справку о доходах могут потребовать. Зачастую проще открыть счет посредством внесения на него депозита разумного размера (обычно от 1 000 до 3 000 долларов);
- ВНЖ. Практически все турецкие банки требуют наличие ВНЖ, особенно если речь идет об открытии счета в турецких лирах. С валютными – ситуация несколько проще.
При этом важно подчеркнуть, что наличие местной сим-карты для открытия счета не обязательно, его можно привязать к российскому номеру телефона.
В каких банках Турции лучше открывать счета россиянам в 2025 году
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На данный момент нерезидентам (то есть лицам без ВНЖ) более-менее надежно открывают счета только два банка — Vakif Bank и Ziraat Bank. Условия у них схожие (мультивалютные счета в лирах, долларах и евро), приложения и интернет-банкинг на английском и турецком языках, возможность оплачивать покупки и сервисы по всему миру.
При открытии счета через посредников проблем нет в обоих банках, а вот при самостоятельной подаче лучше отзывы у Vakif , поскольку в Ziraat есть проблемы со знанием английского языка (не говоря уже о русском) у сотрудников. Зато в Ziraat Bank несколько проще с пополнением счета из РФ. Это можно сделать не только входящим SWIFT-переводом в валюте, но также, например, через «Золотую корону», Webmoney и криптовалютой в USDT. У Vakif не все эти опции могут быть доступны (ситуация периодически меняется), объясняет Беспалов.
Плюсы турецких банков для открытия счетов россиянам в 2025 году
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«Разумеется, если вы проживаете в Турции или часто бываете там, владеете недвижимостью и т.д., то местная карта будет полезна и даже необходима. Если же у вас нет привязки к стране, то плюс, по сути, только один – возможность привязать российскую сим-карту к счету», – говорит эксперт.
И, конечно, туристическая популярность самой Турции, где часто отдыхают россияне. Если человек находится уже на отдыхе в этой стране, то может быть проще заодно открыть счет и получить карту, а не ехать ради нее специально, к примеру, в Кыргызстан или заказывать у посредников.
Подводные камни открытия счетов в турецких банках в 2025 году
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Основные проблемы, которые возникают у россиян при открытии счетов в турецких банках, следующие:
- проблемы с исходящими SWIFT-платежами. Однако они касаются, как правило, игроков внешнеэкономической деятельности (инвесторы и бизнесмены), а не частных клиентов;
- нелояльность к российским клиентам. Отношение к российским клиентам в целом остается не очень хорошим. Дело не в национализме – турецкие банки очень сильно опасаются вторичных санкций и зачастую перестраховываются;
- постоянно меняющиеся правила игры. В частности, Deniz Bank долгое время был очень популярен у россиян, но затем все изменилось. В 2022 году банк ввел жесткие лимиты на исходящие SWIFT-переводы, а с февраля 2024 года начал запрашивать у своих клиентов документы, подтверждающие право на проживание в Турции. И нет никакой гарантии, что завтра того же не потребуют Vakif и Ziraat;
- слабость турецкой лиры. Условия по валютным вкладам оставляют желать лучшего, а стремительно дешевеющая лира уж точно не лучший вариант для сбережений. Впрочем, на данный момент депозиты в лирах могут иметь смысл. После долгого периода запредельно высокой ключевой ставки (50%) турецкий Центробанк частично добился хоть какого-то контроля над инфляцией и перешел к циклу снижения ставки, она уже опустилась до 45%. В этой ситуации депозиты в лирах под 45% дают шанс обогнать инфляцию. Кстати, заморозив крупный (от 500 тысяч долларов) депозит в турецком банке на 3 года, можно даже получить гражданство Турции.