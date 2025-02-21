Как оформить дарение недвижимости: общие правила и юридические тонкости

Если недвижимость приобретена в браке, при дарении квартиры или доли в квартире необходимо письменное согласие второго супруга.

Если даритель является владельцем части квартиры, находящейся в долевой собственности, он также не обязан спрашивать согласия остальных собственников;

Даритель недвижимости, если он является единственным собственником жилья, не обязан спрашивать разрешения на подписание договора дарения у наследников;

В отличие от завещания, дарственная представляет собой двусторонний договор, в котором принимающая сторона должна подтвердить свое согласие с актом дарения;

Договор дарения представляет собой сделку о безвозмездной передаче имущества одним лицом другому. Собственник недвижимости или доли в квартире может подарить свои квадратные метры как родственнику, так и постороннему лицу. При этом стоит учитывать ряд аспектов:

Как происходит оформление договора дарения

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С 1 января 2025 года при заключении договора дарения недвижимости обязательно нотариальное заверение этого документа.

В договоре дарения прописывается:

Желание дарителя передать в дар недвижимость, а также согласие одариваемого принять ее;

Данные о передаваемой недвижимости: адрес, площадь, кадастровый номер;

Паспортные данные и адреса регистрации обеих сторон;

Дата и место заключения договора.

Договор подписывается в трех экземплярах в присутствии нотариуса. Всего должно быть три экземпляра документа: по одному экземпляру остается на руках у дарителя и принимающей стороны, третий необходимо направить в Росреестр.

До регистрации перехода права собственности в Росреестре владельцем недвижимости остается владелец квартиры или дома. Если даритель умирает до оформления перехода права собственности, договор дарения утрачивает законную силу – в этом случае недвижимость достается законным наследникам. Однако у дарителя есть возможность составить договор обещания дарения – при наличии такого договора наследники обязаны завершить процедуру перехода прав собственности к одариваемому.