Как оформить дарение недвижимости: общие правила и юридические тонкости

Шпаргалки

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В материале РИАМО рассказываем о том, как составить договор дарения недвижимости и какие условия при этом необходимо соблюсти.

Кому можно подарить недвижимость

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Договор дарения представляет собой сделку о безвозмездной передаче имущества одним лицом другому. Собственник недвижимости или доли в квартире может подарить свои квадратные метры как родственнику, так и постороннему лицу. При этом стоит учитывать ряд аспектов:

  • В отличие от завещания, дарственная представляет собой двусторонний договор, в котором принимающая сторона должна подтвердить свое согласие с актом дарения;
  • Даритель недвижимости, если он является единственным собственником жилья, не обязан спрашивать разрешения на подписание договора дарения у наследников;
  • Если даритель является владельцем части квартиры, находящейся в долевой собственности, он также не обязан спрашивать согласия остальных собственников;
  • Если недвижимость приобретена в браке, при дарении квартиры или доли в квартире необходимо письменное согласие второго супруга.

Как происходит оформление договора дарения

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

С 1 января 2025 года при заключении договора дарения недвижимости обязательно нотариальное заверение этого документа.

В договоре дарения прописывается:

  • Желание дарителя передать в дар недвижимость, а также согласие одариваемого принять ее;
  • Данные о передаваемой недвижимости: адрес, площадь, кадастровый номер;
  • Паспортные данные и адреса регистрации обеих сторон;
  • Дата и место заключения договора.

Договор подписывается в трех экземплярах в присутствии нотариуса. Всего должно быть три экземпляра документа: по одному экземпляру остается на руках у дарителя и принимающей стороны, третий необходимо направить в Росреестр.

До регистрации перехода права собственности в Росреестре владельцем недвижимости остается владелец квартиры или дома. Если даритель умирает до оформления перехода права собственности, договор дарения утрачивает законную силу – в этом случае недвижимость достается законным наследникам. Однако у дарителя есть возможность составить договор обещания дарения – при наличии такого договора наследники обязаны завершить процедуру перехода прав собственности к одариваемому.

Какие документы нужны для составления договора дарения

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Перед подписанием договора дарения необходимо подготовить список документов:

  • Свидетельство на право собственности на квартиру или выписка из ЕГРН;
  • Выписка из ЕГРН;
  • Выписка из финансово-лицевого счета и домовой книги;
  • Технические документы на квартиру: техпаспорт или экспликация и поэтажный план БТИ;
  • Свидетельство о заключении брака, нотариальное согласие супруга дарителя (если необходимо);
  • Документы, подтверждающие родство сторон договора (если квартира дарится близкому родственнику).

Подтверждение родства требуется, если одариваемый приходится дарителю:

  • Супругом;
  • Одним из родителей;
  • Ребенком (в том числе усыновленным);
  • Братом или сестрой (в том числе неполнородным);
  • Внуком или внучкой;
  • Бабушкой или дедушкой.

Если родство более дальнее или одариваемый не состоит в родственных отношениях с дарителем, принимающая сторона должна будет заплатить НДФЛ – 13% от кадастровой стоимости недвижимости. Если же одариваемый – близкий родственник, налог платить не нужно.

Как зарегистрировать переход права собственности на недвижимость

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Согласно договору дарения, право собственности на недвижимость переходит к одаряемому, и этот переход права собственности необходимо зарегистрировать в Росреестре. Заявление на переход права собственности можно оформить в МФЦ. К заявлению необходимо приложить ряд документов:

  • Паспорта дарителя и одаряемого;
  • Договор дарения, заверенный нотариусом;
  • Выписка из ЕГРН;
  • Техпаспорт на квартиру или экспликация и поэтажный план БТИ;
  • Письменное согласие от остальных владельцев недвижимости (если требуется).

Заявление на регистрацию права собственности заполняется в МФЦ. Сама регистрация занимает 10 дней, после чего одаряемый становится новым владельцем недвижимости и получает выписку из ЕГРН.

Можно ли отменить дарение недвижимости

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Договор могут оспорить в суде как сам даритель, так и его родственники (наследники).

Статья 578 Гражданского кодекса предусматривает ряд оснований для отмены договора дарения. В частности, это случаи, если:

  • Одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя или его близких родственников;
  • Одаряемый причинил дарителю телесные повреждения.

Причинами для обращения в суд могут стать также иные обстоятельства: даритель был недееспособен, и это подтверждается прижизненным медицинским заключением, документ подписан под давлением или вследствие обмана, договор предполагает возмездный характер (например, денежные выплаты, взаимозачет, покрытие долгов), сделка была заключена с целью скрыть имущество при процедуре банкротства и т.д.

Кроме того, в договоре дарения, как правило, прописывается отмена дарения в том случае, если одаряемый скончался раньше, чем даритель. Однако в любом случае отмена договора дарения требует рассмотрения в суде.