Как обустроить рабочее место на даче в Подмосковье
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О том, как обустроить рабочее место на даче, что нужно учесть и где лучше всего ставить рабочий стол, читайте в материале РИАМО.
Проверить стабильность работы интернета и мобильной связи
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Первое и самое важное правило во время работы на удаленке на даче – стабильно работающий интернет и мобильная связь. Поэтому в первую очередь нужно убедиться в том, что все работает. Если же с интернетом проблемы, вопрос нужно решить. Есть несколько способов провести на дачу интернет.
- Протянуть кабель. Для этого необходимо будет найти соседей, которым тоже нужен стабильный интернет. Чаще всего провайдеры готовы работать, если обеспечить придется минимум 20 домов. Тогда к ним тянут кабель, и нужно будет оплатить от 4 до 5 тысяч с каждого дома за прокладку кабеля. Нужно написать заявление, провайдер составит смету и после согласования приступит к работе.
- Спутниковый интернет. Этот вид связи работает с помощью антенны-тарелки, помимо которой понадобятся конвертер и ресивер. Конвертер преобразует сигнал, а ресивер его принимает. Он также называется DVB-картой. Он может подключаться к компьютеру по USB или бывает в виде платы, которая вставляется в системный блок. Этот вид связи довольно дорогой, а устанавливать оборудование лучше специалистам – настройки слишком сложные. Стоить такая связь будет около 3 тысяч рублей в месяц, еще около 20 тысяч нужно будет отдать за оборудование и установку.
- Мобильный интернет. Если на даче хорошо работает мобильная связь, значит, можно подключить мобильный интернет. Тут вопрос возникает со скоростью, следовательно, нужно исходить из задач. Если необходимо время от времени что-то отправлять, а остальное время интернет не нужен, то, возможно, хватит и такой связи. А если нужно постоянное подключение, мобильный интернет может не справиться. Раздавать интернет можно через смартфон либо с помощью модема. Этот вид связи самый дешевый, но не самый стабильный. Мобильный интернет можно улучшить с помощью усилителя.
Лучше всего работает проводной интернет, и это оптимальное решение, если работать на даче вы планируете постоянно или чаще, чем в офисе. Тут стоит озадачиться и решить вопрос с соседями раз и навсегда. Дорогую спутниковую связь лучше оставить как вариант, когда выхода нет – проводной интернет подключить не получается, а мобильного не хватает. Раздавать интернет при любом способе подключения можно с помощью Wi-Fi роутера, к которому можно подключать все гаджеты.
Выбрать комфортное место
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При обеспечении стабильной связи нужно выбрать идеальное место. Это может быть веранда под крышей, застекленная или нет, но обязательно с защитой от осадков и с достаточным количеством розеток. Важно, чтобы с рабочего места вы могли видеть вдохновляющую картинку – цветы, зелень, деревья — и слушать птиц. Не нужно выбирать место, с которого виден угол гаража или часть сарая. Это вряд ли то, ради чего стоило переезжать на дачу.
Рабочее место обязательно должно быть изолировано от домочадцев и гостей на даче. У вас должно быть такое место, где вы сможете работать спокойно, в той обстановке, которая вдохновляет только вас. И при этом ни вы не должны никому мешать, ни вам никто не должен быть помехой. Поэтому можно ставить стол в спальне или гостиной, если вы не хотите все время находиться на свежем воздухе. Но можно сделать альтернативное рабочее место и, по желанию, работать в помещении либо на веранде. С ноутбуком, например, можно какое-то время работать, лежа в гамаке в саду. Но важно помнить про эргономику и не лежать так все рабочее время.
Кроме того, нужно учитывать, в какое время суток вы больше всего сидите за компьютером, и ставить стол так, чтобы солнечные лучи не мешали работе. Можно повесить шторы или жалюзи, поставить вентилятор, чтобы не было очень жарко.
Наладить работу оборудования
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Место выбрано, связь работает. Теперь нужно проверить, все ли работает так, как нужно. Включить компьютер или ноутбук, подключить, если нужно, МФУ, проверить, работают ли программы для проведения конференций и другие, необходимые для работы. Все ли розетки исправны и достаточно ли света.
Важно проверить все соединения, убрать провода, чтобы они не мешали. Проверить нужно и зону охвата Wi-Fi. Сделать это можно только после установки роутера, поэтому при выборе рабочего места нужно учесть этот фактор.
Обустроить рабочее место
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Рабочее место должно быть комфортным и эргономичным. То есть сидеть нужно так, чтобы не портить осанку, а все необходимое для работы должно быть под рукой. В идеале это должен быть отдельный рабочий стол с полками для канцелярских принадлежностей. Высоту стола и стула нужно регулировать под свой рост. Стандартная высота стола составляет 75 см, а размеры столешницы – 120×60 см. Можно использовать подставку для ноутбука, и будет лучше, если высоту стула и стола можно регулировать. Канцелярские принадлежности должны располагаться на расстоянии вытянутой руки, а вот оргтехнику можно расположить подальше.
Оформлять рабочее место нужно на свой вкус, использовать цвета, предметы и постеры, которые вас вдохновляют. Учитывайте, что рабочее место – это не на пару минут, вам здесь находиться придется довольно часто и долго, поэтому важно тщательно подойти к обустройству этого пространства, чтобы ничего не отвлекало от работы потом.