Как обустроить рабочее место на даче в Подмосковье

О том, как обустроить рабочее место на даче, что нужно учесть и где лучше всего ставить рабочий стол, читайте в материале РИАМО.

Проверить стабильность работы интернета и мобильной связи Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори Первое и самое важное правило во время работы на удаленке на даче – стабильно работающий интернет и мобильная связь. Поэтому в первую очередь нужно убедиться в том, что все работает. Если же с интернетом проблемы, вопрос нужно решить. Есть несколько способов провести на дачу интернет. Протянуть кабель. Для этого необходимо будет найти соседей, которым тоже нужен стабильный интернет. Чаще всего провайдеры готовы работать, если обеспечить придется минимум 20 домов. Тогда к ним тянут кабель, и нужно будет оплатить от 4 до 5 тысяч с каждого дома за прокладку кабеля. Нужно написать заявление, провайдер составит смету и после согласования приступит к работе.

Спутниковый интернет. Этот вид связи работает с помощью антенны-тарелки, помимо которой понадобятся конвертер и ресивер. Конвертер преобразует сигнал, а ресивер его принимает. Он также называется DVB-картой. Он может подключаться к компьютеру по USB или бывает в виде платы, которая вставляется в системный блок. Этот вид связи довольно дорогой, а устанавливать оборудование лучше специалистам – настройки слишком сложные. Стоить такая связь будет около 3 тысяч рублей в месяц, еще около 20 тысяч нужно будет отдать за оборудование и установку.

Мобильный интернет. Если на даче хорошо работает мобильная связь, значит, можно подключить мобильный интернет. Тут вопрос возникает со скоростью, следовательно, нужно исходить из задач. Если необходимо время от времени что-то отправлять, а остальное время интернет не нужен, то, возможно, хватит и такой связи. А если нужно постоянное подключение, мобильный интернет может не справиться. Раздавать интернет можно через смартфон либо с помощью модема. Этот вид связи самый дешевый, но не самый стабильный. Мобильный интернет можно улучшить с помощью усилителя. Лучше всего работает проводной интернет, и это оптимальное решение, если работать на даче вы планируете постоянно или чаще, чем в офисе. Тут стоит озадачиться и решить вопрос с соседями раз и навсегда. Дорогую спутниковую связь лучше оставить как вариант, когда выхода нет – проводной интернет подключить не получается, а мобильного не хватает. Раздавать интернет при любом способе подключения можно с помощью Wi-Fi роутера, к которому можно подключать все гаджеты.

Выбрать комфортное место Фото - © Unsplash.com При обеспечении стабильной связи нужно выбрать идеальное место. Это может быть веранда под крышей, застекленная или нет, но обязательно с защитой от осадков и с достаточным количеством розеток. Важно, чтобы с рабочего места вы могли видеть вдохновляющую картинку – цветы, зелень, деревья — и слушать птиц. Не нужно выбирать место, с которого виден угол гаража или часть сарая. Это вряд ли то, ради чего стоило переезжать на дачу. Рабочее место обязательно должно быть изолировано от домочадцев и гостей на даче. У вас должно быть такое место, где вы сможете работать спокойно, в той обстановке, которая вдохновляет только вас. И при этом ни вы не должны никому мешать, ни вам никто не должен быть помехой. Поэтому можно ставить стол в спальне или гостиной, если вы не хотите все время находиться на свежем воздухе. Но можно сделать альтернативное рабочее место и, по желанию, работать в помещении либо на веранде. С ноутбуком, например, можно какое-то время работать, лежа в гамаке в саду. Но важно помнить про эргономику и не лежать так все рабочее время. Кроме того, нужно учитывать, в какое время суток вы больше всего сидите за компьютером, и ставить стол так, чтобы солнечные лучи не мешали работе. Можно повесить шторы или жалюзи, поставить вентилятор, чтобы не было очень жарко.

Наладить работу оборудования Фото - © Unsplash.com Место выбрано, связь работает. Теперь нужно проверить, все ли работает так, как нужно. Включить компьютер или ноутбук, подключить, если нужно, МФУ, проверить, работают ли программы для проведения конференций и другие, необходимые для работы. Все ли розетки исправны и достаточно ли света. Важно проверить все соединения, убрать провода, чтобы они не мешали. Проверить нужно и зону охвата Wi-Fi. Сделать это можно только после установки роутера, поэтому при выборе рабочего места нужно учесть этот фактор.