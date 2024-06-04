Как не заболеть от кондиционеров летом: 6 полезных советов

О том, как уберечься от болезней во время жары и сезона кондиционеров, рассказываем в материале РИАМО.

Не переохлаждайте помещение Фото - © Freepik.com Врачи предупреждают: разница температуры воздуха на улице и в помещении не должна превышать 6 градусов. То есть, если на улице +30, в комнате или офисе должно быть 24-25 градусов тепла. Более резкий контраст может приводить к быстрому переохлаждению организма при входе с улицы в прохладное помещение, а оно может стать причиной простудных заболеваний. При этом специалисты предупреждают: простуда может появиться у человека, иммунитет которого понижен по различным причинам. В группе риска находятся люди, недавно перенесшие инфекционное заболевание, беременные женщины и дети в возрасте 1-2 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей – ларингитом, фарингитом, бронхитом, синуситом, тонзиллитом.

Избегайте нахождения в потоке воздуха от кондиционера Фото - © Unsplash.com Не рекомендуется направлять прохладный поток от кондиционера прямо на человека (на его рабочее или спальное место). Если вы склонны к невралгии тройничного нерва (она проявляется острой стреляющей болью в лице), то холодный воздух может спровоцировать обострение проблемы. Воздух, дующий в шею, может привести к шейному миозиту – острым болям в шейно-воротниковой зоне. Также постоянное охлаждение вредно и позвоночнику: может возникнуть миофасциальный синдром, который сопровождается сильной болью в спине. В идеале поток воздуха от кондиционера должен быть направлен не вниз, а в сторону или вверх. Прохладный воздух, оказавшись под потолком, будет опускаться, замещая более теплый, и это будет более комфортный дрейф температур, чем если холодный воздух сразу будет идти в нижнюю часть комнаты. В автомобиле также не стоит включать слишком сильный и холодный обдув. Направлять охлажденный воздух следует в сторону или вверх от пассажиров и водителя.

Не включайте кондиционер на весь день Фото - © Unsplash.com Медики рекомендуют по возможности проводить кондиционирование помещения один раз в 1,5-2 часа, включая прибор на охлаждение на 20 минут (можно даже выставить температуру в 20-22 градуса). Если в квартире живут маленькие дети или пожилые люди, на время работы аппарата имеет смысл вывести их в другую комнату. В офисе самое удобное время для эффективного охлаждения помещения – обеденный перерыв, когда сотрудники на 30-40 минут покидают кабинет. Сейчас существуют также кондиционеры с таймером – можно включать их на время вашего отсутствия дома, чтобы к моменту вашего возвращения атмосфера в квартире была комфортной. Стоит помнить, что кондиционер – замкнутая система, которая не обеспечивает приток кислорода извне, поэтому открывать окна на проветривание нужно минимум дважды в день на 10-15 минут.

Следите за чистотой фильтра кондиционера Фото - © Фотобанк Лори В фильтре кондиционера со временем скапливаются и начинают размножаться микроорганизмы. Некоторые из них могут нанести вред человеку – например, бактерии вида Legionella. Заражение легионеллезом проявляется лихорадкой, болями в мышцах, повышением температуры и слабостью, а при неблагоприятном течении может перерасти в пневмонию. Кроме того, в фильтре «поселяется» пыль и размножаются грибки, что может стать причиной приступов у людей, склонных к аллергии. Поэтому фильтры нужно чистить или менять регулярно, согласно инструкции к кондиционеру.

Увлажняйте воздух Фото - © Freepik.com Если кондиционер работает много часов без перерыва, воздух в помещении становится слишком сухим. От этого теряет влагу слизистая носа, которая является основным «стражем» нашего организма от бактерий, присутствующих в атмосфере, а это значит, что организм становится более уязвим к различным инфекциям. Слишком сухой прохладный воздух может вызвать насморк или гайморит, а у астматиков – одышку, кашель, затрудненное дыхание и прогрессирование астматических симптомов.



Если вы чувствуете сухость носовых ходов или жжение в глазах, имеет смысл приобрести увлажнитель воздуха – можно небольшой, работающий от USB и подключаемый к компьютеру или ноутбуку.