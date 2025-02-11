Как наладить бизнес на маркетплейсах: алгоритмы, новые ниши, продвижение
Фото - © Фотобанк Лори
Как построить успешный бизнес на онлайн-маркетплейсах, РИАМО рассказал владелец агентства для селлеров PROF COMMERCE Дмитрий Cпицын.
Пять ключевых факторов успеха продавца на маркетплейсах
По мнению эксперта, существует 5 основных факторов успеха селлеров на маркетплейсах.
1. Создание востребованного продукта
Для успешных продаж важно предлагать продукт, который соответствует потребностям целевой аудитории. Необходимо учитывать качество, уникальность и конкурентные преимущества. Важно не просто вывести товар на рынок, но и продумать стратегию его позиционирования, чтобы выделяться среди конкурентов.
2. Оптимизация экономики бизнеса
Для устойчивости бизнеса критично контролировать себестоимость производства и логистики. Важно найти баланс между ценой и маржинальностью, чтобы обеспечить прибыльность. Также необходимо наличие капитала, который позволит поддерживать товарные запасы и масштабировать бизнес.
3. Эффективная логистика
Правильное управление логистикой позволяет обеспечивать быструю и стабильную доставку. Размещение товаров на складах маркетплейсов помогает минимизировать время ожидания покупателем. Важно оптимизировать цепочки поставок, снижать затраты на хранение и грамотно управлять запасами.
4. Привлечение целевого трафика
Маркетплейсы предоставляют множество инструментов для привлечения покупателей. Эффективное использование встроенной рекламы, SEO-оптимизация карточек товаров и работа с внешним трафиком через контент-маркетинг и таргетированную рекламу помогут увеличить видимость и продажи.
5. Конверсия: работа с карточкой товара
Чтобы потенциальный покупатель совершил покупку, важно правильно оформить карточку товара. Качественные изображения, подробное описание, конкурентоспособная цена и работа с отзывами помогают повысить конверсию. Также важно отслеживать аналитику и тестировать разные варианты оформления, чтобы находить наиболее эффективные решения.
Дополнительные факторы успеха бизнес на маркетплейсах
Фото - © Фотобанк Лори
Первые пять факторов – это минимальный набор для успешных продаж. Без них выйти на стабильные показатели практически невозможно. Для долгосрочного развития необходимо также работать с клиентским сервисом и брендом.
«В некоторых товарных категориях сильные бренды быстро вытесняют менее известных продавцов. Поэтому компании, которые не вкладываются в развитие бренда и дополнительные сервисы, рискуют потерять позиции на рынке в будущем», – считает эксперт.
1. Дополнительный сервис для клиентов
Помимо самого товара, покупатели ценят удобство и дополнительную поддержку. Использование цифровых инструментов, таких как QR-коды и чат-боты, позволяет наладить связь с клиентом после покупки. Например, чат-бот в Telegram может напоминать о повторной покупке или предлагать сопутствующие товары, тем самым повышая лояльность покупателей и увеличивая средний чек.
2. Работа с товарным брендом
Товарный бренд является ключевым элементом долгосрочного успеха на маркетплейсах. Его задача – вызывать у покупателей ассоциации с качеством, надежностью и уникальностью. Это включает в себя продуманное позиционирование, визуальную идентификацию и постоянное поддержание репутации через обратную связь с клиентами.
«В то же время личный бренд селлера может стать мощным инструментом, дополняющим товарный бренд. Он помогает выстраивать доверие, демонстрируя экспертность и прозрачность бизнеса. Селлер, активно взаимодействующий с аудиторией, рассказывающий о своих продуктах и делящийся опытом, становится более узнаваемым, что, в свою очередь, усиливает восприятие товарного бренда», – подчеркивает Спицын
Как улучшить цифровой сервис для клиентов: простой пример
Фото - © Фотобанк Лори
Простой, но эффективный способ улучшить сервис – добавить QR-код на упаковку товара, говорит Спицын. Клиент сканирует его и попадает в Telegram-бот, который может:
- оказывать поддержку в использовании продукта;
- принимать жалобы, вопросы и отзывы;
- информировать о новинках и акциях;
- отправлять push-уведомления, например, с напоминанием о повторной покупке или предложением сопутствующих товаров.
Такие технологии помогают выстраивать интерактивное взаимодействие с клиентами, создавая дополнительную ценность помимо самого продукта.