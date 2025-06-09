Как купить конфискованное имущество и что стоит учесть при покупке

В материале РИАМО рассказываем, где можно купить конфискованное имущество, как это сделать и что стоит учесть при покупке.

Где искать конфискованное имущество Фото - © Фотобанк Лори Ассортимент конфискованных вещей крайне широк — среди них можно найти почти все: от одежды и электроники до земельных участков и акций, а цены при этом зачастую ниже рыночных. Ознакомиться с ассортиментом можно как на сайте Росимущества, так и на официальном портале РФ для размещения информации о проведении торгов. При этом на ресурсах можно выбирать между конфискованным, арестованным, бесхозяйным, изъятым имуществом, вещдоками, задержанным товаром и вещами с иным правовым статусом — отличий при их покупке почти нет. А вот статусам реализации стоит уделить отдельное внимание — всего их три: На реализации. Этот статус означает, что то или иное имущество можно купить;

Переоценка. Такой статус отличает конфискованное имущество, на приобретение которого в течение 10 рабочих дней не поступило ни одной заявки. В этом случае цена снижается на 30%. Когда это произойдет, будет опубликовано информационное сообщение со сниженной стоимостью, а у самого имущества появится статус «на реализации». Если желающих вновь не найдется, цену снизят вначале на 60%, а затем на 90%. Если же и это не поможет, имущество будет подлежать уничтожению.

На переработке. Такой статус присваивают тем вещам, которые в силу неисправности нельзя использовать по прямому назначению — их продают как годные остатки.

Как узнать состояние конфискованного имущества Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори Если вы хотите узнать состояние, комплектацию и другие характеристики того или иного конфискованного имущества, стоит связаться с реализатором — как правило, его телефон и e-mail указаны в заявке. Если же контактов нет, но названо юридическое лицо — реализатор, за контактной информацией можно заглянуть на его сайт или же обратиться к порталу территориального органа Росимущества (раздел «Продажа арестованного, конфискованного и иного имущества»). Там есть специальный подраздел, в котором можно получить дополнительную информацию о том или ином реализаторе конфискованного имущества. Впрочем, есть проблема: если реализатор откажется провести осмотр интересующего вас объекта и предоставить его фото, никакой ответственности за это по закону он не понесет. В данной ситуации до момента покупки вы вряд ли сможете увидеть интересующий вас объект — возникает риск покупки «кота в мешке». Что касается технической стороны вопроса, то все данные о конфискованном имуществе, которое находится на реализации, автоматически размещается на сайте Росимущества и его территориальных органов. Это происходит благодаря выгрузке определенных полей из внутренней учетной системы. Однако такой механизм не предусматривает публикацию каких-либо дополнительных сведений об имуществе.

В какой валюте указана стоимость конфискованного имущества Фото - © Фотобанк Лори В настоящее время основным источником данных о конфискованном имуществе, которое реализуется на торгах, для портала Росимущества служит официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов. На последнем цены указываются в долларах. Однако на сайте Росимущества в силу технических особенностей эквивалентные суммы указываются в рублях. Впрочем, не исключено, что со временем там будет отображаться и иная валюта.