Как избавиться от крыс: советы для дачников и жителей многоквартирных домов
Фото - © Freepik.com
В материале РИАМО рассказываем о способах, которые помогут уберечь ваш дом или квартиру от нашествия крыс.
Как понять, что в частном доме завелись крысы
Фото - © Freepik.com
Как правило, владельцы частных домов замечают появление крыс по нескольким признакам:
- нехарактерные шорохи и скребущие звуки за стенами, на потолке или под полом;
- появление крысиного помета в непроходных местах: кладовках, подвалах, на чердаке, за мебелью;
- погрызенные припасы: пакеты с мукой, крупой или сахаром, подъеденные овощи в кладовой или погребе;
- перегрызенная проводка, следы зубов на мебели;
- специфический «животный» запах в укромных местах: кладовых, ящиках для овощей, сундуках для хранения продуктов.
Как избавиться от крыс в частном доме
Фото - © Freepik.com
Для избавления от крыс существует несколько способов. Часть из них гуманные – ловушки, в которых крысы остаются живыми. Другие направлены на физическое уничтожение грызунов.
Ловушки для крыс
Ловушки можно купить в специализированных магазинах, но также их легко изготовить самостоятельно. Для этого нужно взять глубокую емкость с гладкими вертикальными стенками (например, ведро, кадку, 20-литровую бутыль из-под питьевой воды, большую стеклянную банку или средних размеров бочку) и положить на горлышко деревянную планку с кусочком еды. Когда крыса добирается до приманки, планка опрокидывается и грызун оказывается в емкости, из которой не может выбраться. Попавшуюся в ловушку крысу можно отвезти за несколько километров от дома и выпустить.
Магазинные варианты могут быть оснащены пружинами или иными механизмами, часто они выглядят как клетки, но принцип их действия примерно такой же: кусочком еды крысу заманивают в ловушку, из которой она не может вырваться.
Химические отравляющие вещества
Отрава считается довольно спорным средством для избавления от крыс. Во-первых, многие химические вещества могут быть вредны для домашних животных или детей.
Во-вторых, крысы – умные создания, и, как правило, они не едят незнакомую пищу всей стаей. Обычно кто-то из самых отважных членов стаи пробует приманку – а остальные присоединяются к трапезе после того, как поймут, что еда безопасна. Если «тестировщик» погибает, остальные крысы не притронутся к приманке.
В-третьих, даже если крысы погибнут от отравления, они могут успеть забиться в глубокие щели под полом или в стенах, и уже через один-два дня трупики грызунов начнут источать резкий неприятный запах.
Биологические средства
Существует также «бактериологическое оружие» против крыс: субстанция, которая заражает грызунов смертоносными бактериями, и они умирают через 5-7 дней. Эти препараты рассыпают или распыляют на крупы, зерно, муку или овощи.
Специально выведенные бактерии опасны только для грызунов, другие домашние питомцы не пострадают. Плюсы: крысы не понимают, что приманка опасна, и съедают ее всей стаей. Минусы: погибшие грызуны, скорее всего, останутся в доме, будут разлагаться и источать неприятный запах.
Клеевые и механические крысоловки
Клеевые крысоловки считаются наиболее ненадежным способом избавления от крыс. Во-первых, эти животные довольно сильные и могут вырваться из липкой ловушки, даже получив тяжелые травмы. Во-вторых, смерть грызуна от травм или клея будет долгой и мучительной. Мышеловки крупного размера могут убить крысу довольно быстро, но при этом их придется регулярно проверять и доставать трупики из устройства. При этом многие механические мышеловки также не убивают крысу, а лишь причиняют ей сильные повреждения.
А вот ультразвуковые, шумовые и электромагнитные отпугиватели, согласно последним данным, не являются надежной защитой от нашествия крыс, зато могут причинить неудобства домашним питомцам.
Как понять, что крысы завелись в многоквартирном доме
Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори
В многоэтажках крысы довольно редко поселяются в квартирах: как правило, они предпочитают подвальные помещения, мусоропроводы, мусоросборники и вентиляционные ходы. Чаще всего грызуны заводятся в домах, где на первом этаже находятся точки общепита или продуктовые магазины, либо если рядом с домом расположены мусорные баки и существует открытый доступ в подвал.
Как правило, жильцы таких домов узнают о соседстве с крысами, только столкнувшись с ними во дворе или подъезде. В дневное время грызуны стараются прятаться в темных местах и не появляться на открытых пространствах, однако если рядом с домом существует постоянная «кормушка» в виде свалки пищевых отходов – крысы могут выходить на улицу и в дневное время.
Как избавиться от крыс в многоквартирном доме
Фото - © Freepik.com
Самостоятельно бороться с крысами в многоэтажке – занятие практически бесперспективное: в больших домах слишком много мест, где животные могут скрываться, гнездиться и размножаться. Разбрасывание отравы в подъездах или около стен дома может навредить домашним питомцам, также отраву могут подобрать гуляющие во дворе дети.
Если вы заметили крыс в подъезде, около мусоропровода, в подвале – имеет смысл обратиться в управляющую компанию. Именно она несет ответственность за соблюдение санитарных норм (п. 2.3 ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса РФ и п. 3.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда). К заявлению можно приложить фото замеченных вами крыс или результатов их деятельности.
Согласно действующему законодательству, в течение 30 календарных дней управляющая организация должна принять меры по заявлению жителей и вызвать на адрес службу дератизации и дезинфекции.
Как обезопасить дом или квартиру от крыс
Фото - © Freepik.com
В многоквартирном доме можно укрепить вентиляционные отверстия в санузлах и на кухне прочной мелкоячеистой сеткой из металла: это станет преградой для попадания крыс в квартиру.
В частном доме имеет смысл в первую очередь ограничить крысам кормовую базу:
- поместить все продукты питания в стеклянные или металлические емкости;
- не оставлять в открытом доступе корнеплоды, крупы, сахар;
- не оставлять пищевые отходы рядом с домом на длительное время.
Все отдушины, ведущие в подвал или погреб, следует заделать металлической сеткой, а снаружи – рассыпать отраву или хлорку (ее запах крысы не переносят). Щели шириной более 3 см в дверных проемах, полу или стенах нужно замазать прочным материалом: цементом или силиконовым герметиком. Если ваш дом только строится, имеет смысл обернуть цоколь и фундамент металлической мелкоячеистой сеткой: так у крыс будет меньше шансов проникнуть в подвал.
Также желательно регулярно убирать весь мусор со двора, чтобы не дать крысам возможности обустроить гнездо под старым шифером, досками или фанерой. А если вы покидаете дачу на всю зиму – можно щедро разложить отраву по периметру здания. Часть крыс, пытающихся проникнуть в дом, погибнет, а остальные уйдут в поисках более безопасного жилья для зимовки.