Как избавиться от крыс: советы для дачников и жителей многоквартирных домов

нехарактерные шорохи и скребущие звуки за стенами, на потолке или под полом;

Как избавиться от крыс в частном доме

Фото - © Freepik.com

Для избавления от крыс существует несколько способов. Часть из них гуманные – ловушки, в которых крысы остаются живыми. Другие направлены на физическое уничтожение грызунов.

Ловушки для крыс

Ловушки можно купить в специализированных магазинах, но также их легко изготовить самостоятельно. Для этого нужно взять глубокую емкость с гладкими вертикальными стенками (например, ведро, кадку, 20-литровую бутыль из-под питьевой воды, большую стеклянную банку или средних размеров бочку) и положить на горлышко деревянную планку с кусочком еды. Когда крыса добирается до приманки, планка опрокидывается и грызун оказывается в емкости, из которой не может выбраться. Попавшуюся в ловушку крысу можно отвезти за несколько километров от дома и выпустить.

Магазинные варианты могут быть оснащены пружинами или иными механизмами, часто они выглядят как клетки, но принцип их действия примерно такой же: кусочком еды крысу заманивают в ловушку, из которой она не может вырваться.

Химические отравляющие вещества

Отрава считается довольно спорным средством для избавления от крыс. Во-первых, многие химические вещества могут быть вредны для домашних животных или детей.

Во-вторых, крысы – умные создания, и, как правило, они не едят незнакомую пищу всей стаей. Обычно кто-то из самых отважных членов стаи пробует приманку – а остальные присоединяются к трапезе после того, как поймут, что еда безопасна. Если «тестировщик» погибает, остальные крысы не притронутся к приманке.

В-третьих, даже если крысы погибнут от отравления, они могут успеть забиться в глубокие щели под полом или в стенах, и уже через один-два дня трупики грызунов начнут источать резкий неприятный запах.

Биологические средства

Существует также «бактериологическое оружие» против крыс: субстанция, которая заражает грызунов смертоносными бактериями, и они умирают через 5-7 дней. Эти препараты рассыпают или распыляют на крупы, зерно, муку или овощи.

Специально выведенные бактерии опасны только для грызунов, другие домашние питомцы не пострадают. Плюсы: крысы не понимают, что приманка опасна, и съедают ее всей стаей. Минусы: погибшие грызуны, скорее всего, останутся в доме, будут разлагаться и источать неприятный запах.

Клеевые и механические крысоловки

Клеевые крысоловки считаются наиболее ненадежным способом избавления от крыс. Во-первых, эти животные довольно сильные и могут вырваться из липкой ловушки, даже получив тяжелые травмы. Во-вторых, смерть грызуна от травм или клея будет долгой и мучительной. Мышеловки крупного размера могут убить крысу довольно быстро, но при этом их придется регулярно проверять и доставать трупики из устройства. При этом многие механические мышеловки также не убивают крысу, а лишь причиняют ей сильные повреждения.

А вот ультразвуковые, шумовые и электромагнитные отпугиватели, согласно последним данным, не являются надежной защитой от нашествия крыс, зато могут причинить неудобства домашним питомцам.