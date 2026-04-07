Как избавиться от клещей на даче: химические вещества, «народные методы» и меры профилактики

О том, как минимизировать количество клещей на приусадебном участке или во дворе частного дома, рассказываем в материале РИАМО.

Когда нужно проводить обработку участка от клещей Фото - © Коханова Наталья / Фотобанк Лори Обработка приусадебных участков от клещей должна проводиться два раза в год. Первый раз – в период с середины апреля по начало июня, второй – с конца августа до середины сентября. Как правило, первые весенние клещи начинают активно выползать при температуре от +1 до +7 градусов, и чем теплее – тем клещей становится больше. Стоит учитывать, что для обработки подходят только солнечные безветренные дни, желательно, чтобы в прогнозе погоды в ближайшие двое-трое суток не было осадков, иначе обработка может стать неэффективной. Опрыскивать участок химпрепаратами стоит в утренние или вечерние часы, когда солнце не слишком яркое: в полуденный зной клещи имеют обыкновение прятаться, и химикаты на них не попадут. Кроме того, некоторые губительные для клещей препараты не рекомендуется использовать в жаркую погоду из-за опасности возникновения вредных испарений.

Как подготовить участок перед обработкой от клещей Фото - © Медиасток.рф Прежде чем приступить к обработке участка, нужно провести уборку: смести граблями и вынести за территорию опавшие листья, остатки сухой травы, другой растительный мусор, оставшийся с осени и зимы. Затем рекомендуется пройтись по участку с косой или газонокосилкой, оставив над землей не более 8–10 сантиметров растительности. Высокая трава – излюбленное место обитания клещей, в ней они могут спрятаться и от препаратов химической обработки, и от палящих солнечных лучей.

Средства для уничтожения клещей Фото - © Наталья Евстигнеева / Фотобанк Лори Общее название препаратов, которые борются с клещами – акарициды. Эффективность препаратов зависит от действующего вещества. Самые распространенные акарициды: Пиретроиды (циперметрин, перметрин, цифенотрин, дельтаметрин) Воздействуют на нервные процессы в организме клещей, а также обладают отпугивающим действием. Они нетоксичны для людей и животных и губительны только для членистоногих, но многие клещи выработали к ним своего рода иммунитет, поэтому иногда эти препараты оказываются не очень эффективными. Фенилпиразолы (фипронил, пирипрол) Разрушают нервную систему членистоногих, практически безопасны для животных и человека, однако могут отравить пчел и рыб, так что если на участке есть пасека или рядом протекает ручей, препараты этого списка использовать не рекомендуется. Препараты, содержащие серу Серосодержащие вещества эффективны в сочетании с другими современными акарицидами, однако перед применением таких препаратов необходимо прочесть инструкцию: одни соединения могут выделять токсичные пары в жаркую погоду, другие – несовместимы с некоторыми садовыми растениями. Если вы не уверены, что выбранный вами препарат подействует на 100%, можно провести повторное опрыскивание территории препаратом из другой группы, через одну-две недели после первого.

Как проводить обработку участка от клещей Фото - © Максим Мицун / Фотобанк Лори Акарицидные препараты могут выпускаться в форме жидкости, порошка или спрея. Если вы купили жидкость или порошок, приготовьте раствор согласно инструкции и залейте в пульверизатор. Проходите участок зигзагами, распыляя средство так, чтобы покрыть всю территорию. Особое внимание следует уделить периметру участка, чтобы создать своего рода «барьер» от клещей, и высоким растениям, так как клещи могут прятаться под листьями. Если на упаковке препарата не указано иное, производить обработку нужно в очках, защитной маске (в идеале – в респираторе) и одноразовых перчатках, на ноги имеет смысл также надеть полиэтиленовые бахилы или пакеты. Если акарицид попал в глаза или на открытые участки кожи, их следует немедленно промыть большим количеством проточной воды. После обработки остатки препарата и одноразовые защитные средства необходимо утилизировать, а одежду – тщательно постирать. «Вчерашний» акарицид использовать смысла не имеет: эффективность имеют только растворы, приготовленные непосредственно перед опрыскиванием. В течение 1-3 дней после опрыскивания не рекомендуется ходить по обработанным газонам и дорожкам или выпускать на них животных, так как токсичные вещества могут попасть на кожу человека или шерсть питомцев.

Как оградить садовый участок от клещей без химии Фото - © Георгий Дзюра / Фотобанк Лори Многие садоводы используют для защиты от клещей «природные» заграждения в виде растений, которые отпугивают членистоногих. В число таких растений входят, например, ромашка кавказская, розмарин, мята, календула, базилик и пижма. Их рекомендуется высадить у границ участка или в произвольном порядке в саду или на газоне. Можно также регулярно опрыскивать участок по периметру одним из растворов: Суточный настой измельченного чеснока из расчета 10 головок на 10 л воды.

Разбавленный в пропорции 1:5 свежевыжатый сок лимона, апельсина или грейпфрута.

Смесь из литра уксуса, 15 мл натурального эфирного масла хвойных деревьев и литра воды.