Как ипотечник может самостоятельно продать залоговое жилье по новому закону

Что дает новый закон о продаже ипотечного жилья с 11 сентября 2024 года

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1 сентября 2024 года в силу вступил закон, разрешающий россиянам самостоятельно продавать недвижимость, под залог которой они взяли ипотечный кредит.

Новый механизм реализации залогового недвижимого имущества нацелен на защиту заемщиков, вынужденных продать приобретенную в ипотеку жилую недвижимость, которые теперь смогут сделать это самостоятельно по рыночной цене для последующего погашения остаточной стоимости кредита.

«Ранее действовавшая процедура реализации залогового имущества на торгах или аукционе нередко приводила к занижению стоимости продажи имущества, а также требовала значительных временных затрат, поэтому новый механизм будет интересен как для заемщиков, получающих возможность более эффективно распоряжаться своим имуществом, так и банкам, заинтересованным в исполнении должником всех обязательств по договору в максимально короткий срок. Важно отметить, что такая процедура может быть инициирована только до обращения залогодержателем взыскания на заложенное имущество», — отмечает эксперт.