Как и когда наблюдать метеорный поток Леониды в Московском регионе в ноябре 2024 года
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В материале РИАМО рассказываем про метеорный поток Леониды – одно из самых заметных астрономических явлений года.
Что такое поток Леониды
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Леониды – метеорный поток, который можно наблюдать ежегодно в середине ноября. Впервые Леониды были замечены и описаны еще в 901 году александрийским патриархом Евтихием.
«Материнский» небесный объект потока Леониды – комета Темпеля–Туттля. Метеорный поток образуется из-за того, что вещество кометы тает и разрушается под воздействием солнечной энергии. Комета Темпеля–Туттля имеет эллиптическую орбиту, раз в 33 года она приближается к Солнцу на 146 миллионов километров, а затем вновь улетает вдаль, за орбиту Урана. Именно в период наибольшего сближения регистрируются всплески активности метеорного потока. В последний раз комета приближалась к нашему светилу в 1998 году, следующее такое событие состоится в 2031 году.
Часть вещества улетевшей кометы остается недалеко от Земли. Каждый год, делая оборот вокруг Солнца, наша планета вновь и вновь влетает в мельчайшие осколки кометы, именно поэтому ежегодно в ноябре мы можем видеть метеорный поток Леониды. Известно, что кометное вещество продолжает свой полет в окрестностях Земли на протяжении столетий. Например, в 2009 году люди могли видеть метеоры из обломков, оставленных кометой еще в 1466 и 1533 годах.
Сколько метеоров «покажет» поток Леониды в ноябре 2024 года
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Для оценки интенсивности потока используют термин «зенитное часовое число» – это расчетное число метеоров, которые мог бы увидеть наблюдатель в идеальных условиях за один час. Активность потока варьируется от года к году.
Самый мощный в современной истории метеорный поток Леонид отмечался в 1966 году, когда ежечасно в небе появлялось до 150 тысяч метеоров (40-50 в секунду!). Неплохим для астрономов-любителей выдался и 1999 год, зенитное часовое число потока Леониды достигало нескольких тысяч.
В 2024 году интенсивность Леонид будет невысокой: около 15-20 метеоров в час.
Как увидеть метеорный поток Леониды в Московском регионе
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Орбита кометы Темпеля–Туттля проходит очень близко от Земли (минимальное расстояние – 1.2 млн. км), метеоры влетают в атмосферу планеты со скоростью около 71 км/с, поэтому метеорный поток плотный и довольно заметный. Увидеть «падающие звезды» можно будет невооруженным глазом даже в условиях городского освещения.
Визуально будет казаться, что все метеоры вылетают из созвездия Льва (координаты: R. A. = 153°, Decl. = +22°), так что именно на эту область ночного неба следует обратить особое внимание. Впрочем, бывалые наблюдатели рекомендует рассматривать небо и в окрестностях созвездия: метеоры могут влететь в атмосферу Земли довольно далеко от радианта (области небесной сферы, кажущейся источником потока).
В 2024 году Леониды будут появляться в ночном небе с 6 по 30 ноября, при этом пик активности метеорного потока случится 16-17 ноября. К сожалению, эти даты совпадают с фазой полной луны, так что яркость метеоров на фоне спутника будет не так заметна. Наблюдения лучше проводить, когда луна находится низко над горизонтом и не слишком ярко освещает ночное небо.
Наибольший шанс полюбоваться «падающими звездами» будет у тех, кто запланирует наблюдения за небом на 7 часов утра 17 ноября, также метеоры можно будет хорошо разглядеть 14 ноября с 19:30 и 20 ноября с 2:50 до 3:50.