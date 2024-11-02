Как и когда наблюдать метеорный поток Леониды в Московском регионе в ноябре 2024 года

Что такое поток Леониды Фото - © Unsplash.com Леониды – метеорный поток, который можно наблюдать ежегодно в середине ноября. Впервые Леониды были замечены и описаны еще в 901 году александрийским патриархом Евтихием. «Материнский» небесный объект потока Леониды – комета Темпеля–Туттля. Метеорный поток образуется из-за того, что вещество кометы тает и разрушается под воздействием солнечной энергии. Комета Темпеля–Туттля имеет эллиптическую орбиту, раз в 33 года она приближается к Солнцу на 146 миллионов километров, а затем вновь улетает вдаль, за орбиту Урана. Именно в период наибольшего сближения регистрируются всплески активности метеорного потока. В последний раз комета приближалась к нашему светилу в 1998 году, следующее такое событие состоится в 2031 году. Часть вещества улетевшей кометы остается недалеко от Земли. Каждый год, делая оборот вокруг Солнца, наша планета вновь и вновь влетает в мельчайшие осколки кометы, именно поэтому ежегодно в ноябре мы можем видеть метеорный поток Леониды. Известно, что кометное вещество продолжает свой полет в окрестностях Земли на протяжении столетий. Например, в 2009 году люди могли видеть метеоры из обломков, оставленных кометой еще в 1466 и 1533 годах.

Сколько метеоров «покажет» поток Леониды в ноябре 2024 года Фото - © Unsplash.com Для оценки интенсивности потока используют термин «зенитное часовое число» – это расчетное число метеоров, которые мог бы увидеть наблюдатель в идеальных условиях за один час. Активность потока варьируется от года к году. Самый мощный в современной истории метеорный поток Леонид отмечался в 1966 году, когда ежечасно в небе появлялось до 150 тысяч метеоров (40-50 в секунду!). Неплохим для астрономов-любителей выдался и 1999 год, зенитное часовое число потока Леониды достигало нескольких тысяч. В 2024 году интенсивность Леонид будет невысокой: около 15-20 метеоров в час.