Как быстро заблокировать банковскую карту: по SMS, USSD или по телефону
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В материале РИАМО – о доступных способах быстро заблокировать банковскую карту.
Если вы потеряли банковскую карту или передали данные карты мошенникам, вам необходимо ее оперативно заблокировать. Есть несколько способов сделать это за пару минут на примере пяти самых популярных банков.
Как заблокировать банковскую карту с помощью SMS
Фото - © Фотобанк Лори
Сбербанк
Нужно отправить на номер 900 SMS с текстом «БЛОКИРОВКА ХХХХ А», где ХХХХ – это последние 4 цифры номера карты, А – код-идентификатор причины блокировки: 0 – если карта утеряна, 1 – если карту украли, 2 – карта застряла в банкомате, 3 – другие причины. В ответ вам придет SMS с кодом подтверждения блокировки, его нужно будет отправить на номер 900.
Т-банк
Нужно отправить на номер 2273 SMS-сообщение с текстом «БЛОК ХХХХ», где ХХХХ – это последние 4 цифры номера карты. После успешной блокировки вам придет уведомление.
Альфа-банк
Отправьте сообщение «block» на короткий номер 2265.
Газпромбанк
Отправьте SMS-сообщение с текстом «!BLCХХХХХХ» (где ХХХХХХ – последние 6 цифр номера карты) на любой из номеров: +7 (903) 797-62-22, +7 (926) 240-02-22.
С помощью команды USSD
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Сбербанк
Нужно набрать команду *900*03*ХХХХ*А#, где ХХХХ – это последние четыре цифры номера карты, А – код-идентификатор причины блокировки: 0 – если карта утеряна, 1 – если карту украли, 2 – карта застряла в банкомате, 3 – другие причины. В ответ вам придет SMS с кодом подтверждения блокировки, его нужно будет отправить на номер 900.
ВТБ
Нужно набрать команду *130*2*1*XXXX#, где XXXX – последние четыре цифры номера карты. После успешной блокировки вам придет уведомление в виде SMS.
Через службу поддержки
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В общем случае помочь в блокировке карты может оператор службы поддержки. Если вы не помните номер карты, которую необходимо заблокировать, постарайтесь назвать примерную сумму на счете или последние операции по карте – эта информация поможет сотруднику колл-центра идентифицировать нужную карту.
Сбербанк
Необходимо позвонить по номеру 900 и попросить оператора заблокировать карту. Для подтверждения вашей личности вас попросят назвать паспортные данные, также может потребоваться кодовое слово. Далее потребуется назвать номер карты (последние 4 цифры).
ВТБ
Нужно позвонить по номеру 8 800 100-24-24 и попросить заблокировать карту по причине утери. В большинстве случаев блокировка возможна в автоматическом меню, без участия оператора. Для идентификации вас попросят назвать паспортные данные или кодовое слово.
Т-банк
Позвоните по номеру 8 800 555-77-78 и попросите оператора заблокировать карту, далее следуйте указаниям сотрудника колл-центра.
Альфа-банк
Позвоните по номеру 8 800 200-00-00 и сообщите оператору о намерении заблокировать карту. Для подтверждения личности потребуется назвать паспортные данные и кодовое слово.
Газпромбанк
Позвоните в службу поддержки по номеру 8 800 100-07-01 или 400 и сообщите оператору о необходимости блокировки карты. Для подтверждения идентификации могут потребоваться паспортные данные и/или кодовое слово.
Быстрая блокировка банковской карты в мобильном приложении
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Сбербанк
В мобильном приложении выберите нужную карту, зайдите в раздел «Настройки» и нажмите на вкладку «Заблокировать карту». Вам предложат выбрать причину блокировки, после чего нужно будет подтвердить операцию.
Стоит учитывать, что разблокировать карту таким же образом не получится: для разблокировки нужно будет позвонить в колл-центр по номеру 900 или обратиться в офис банка.
ВТБ
В мобильном приложении выберите нужную карту, зайдите в раздел «Настройки» и нажмите на вкладку «Заблокировать/Закрыть». Если вы выберете вариант «Заблокировать», разблокировка карты будет возможна также посредством мобильного приложения. А если предпочтете вариант «Закрыть» – придется перевыпускать карту заново.
Т-банк
В мобильном приложении выберите нужную карту и нажмите вкладку «Блокировать». Далее вам предложат заблокировать карту без возможности восстановления либо временно заморозить оплату и снятие наличных с данной карты.
Альфа-банк
Войдите в мобильное приложение, в разделе «Карты» кликните на нужную карту, выберите опцию «Заблокировать», укажите причину блокировки и подтвердите действие.
Газпромбанк
В мобильном приложении выберите нужную карту, зайдите в раздел «Настроить» и выберите опцию «Заблокировать». Разблокировать карту впоследствии можно будет также через приложение.