Как быстро заблокировать банковскую карту: по SMS, USSD или по телефону

Если вы потеряли банковскую карту или передали данные карты мошенникам, вам необходимо ее оперативно заблокировать. Есть несколько способов сделать это за пару минут на примере пяти самых популярных банков.

Как заблокировать банковскую карту с помощью SMS Фото - © Фотобанк Лори Сбербанк Нужно отправить на номер 900 SMS с текстом «БЛОКИРОВКА ХХХХ А», где ХХХХ – это последние 4 цифры номера карты, А – код-идентификатор причины блокировки: 0 – если карта утеряна, 1 – если карту украли, 2 – карта застряла в банкомате, 3 – другие причины. В ответ вам придет SMS с кодом подтверждения блокировки, его нужно будет отправить на номер 900. Т-банк Нужно отправить на номер 2273 SMS-сообщение с текстом «БЛОК ХХХХ», где ХХХХ – это последние 4 цифры номера карты. После успешной блокировки вам придет уведомление. Альфа-банк Отправьте сообщение «block» на короткий номер 2265. Газпромбанк Отправьте SMS-сообщение с текстом «!BLCХХХХХХ» (где ХХХХХХ – последние 6 цифр номера карты) на любой из номеров: +7 (903) 797-62-22, +7 (926) 240-02-22.

С помощью команды USSD Фото - © Фотобанк Лори Сбербанк Нужно набрать команду *900*03*ХХХХ*А#, где ХХХХ – это последние четыре цифры номера карты, А – код-идентификатор причины блокировки: 0 – если карта утеряна, 1 – если карту украли, 2 – карта застряла в банкомате, 3 – другие причины. В ответ вам придет SMS с кодом подтверждения блокировки, его нужно будет отправить на номер 900. ВТБ Нужно набрать команду *130*2*1*XXXX#, где XXXX – последние четыре цифры номера карты. После успешной блокировки вам придет уведомление в виде SMS.

Через службу поддержки Фото - © Фотобанк Лори В общем случае помочь в блокировке карты может оператор службы поддержки. Если вы не помните номер карты, которую необходимо заблокировать, постарайтесь назвать примерную сумму на счете или последние операции по карте – эта информация поможет сотруднику колл-центра идентифицировать нужную карту. Сбербанк Необходимо позвонить по номеру 900 и попросить оператора заблокировать карту. Для подтверждения вашей личности вас попросят назвать паспортные данные, также может потребоваться кодовое слово. Далее потребуется назвать номер карты (последние 4 цифры). ВТБ Нужно позвонить по номеру 8 800 100-24-24 и попросить заблокировать карту по причине утери. В большинстве случаев блокировка возможна в автоматическом меню, без участия оператора. Для идентификации вас попросят назвать паспортные данные или кодовое слово. Т-банк Позвоните по номеру 8 800 555-77-78 и попросите оператора заблокировать карту, далее следуйте указаниям сотрудника колл-центра. Альфа-банк Позвоните по номеру 8 800 200-00-00 и сообщите оператору о намерении заблокировать карту. Для подтверждения личности потребуется назвать паспортные данные и кодовое слово. Газпромбанк Позвоните в службу поддержки по номеру 8 800 100-07-01 или 400 и сообщите оператору о необходимости блокировки карты. Для подтверждения идентификации могут потребоваться паспортные данные и/или кодовое слово.