Как правильно очистить машину от снега и выбраться из сугроба
Фото - © Алексей Никольский/РИА Новости
В материале РИАМО рассказываем, почему автомобиль от снега очищать нужно и как это правильно делать, чтобы сэкономить время и силы.
Какими инструментами чистить машину
Фото - © Снегопад в Кашире/Медиасток.рф
Для чистки автомобиля нужны:
- Щетка с мягкой щетиной и эргономичной ручкой, которую можно регулировать по длине. Оптимальная длина щетинок — до 50 мм. Длина телескопической ручки может доходить до 140 см в раскрытом виде.
- Скребок из поликарбоната, с резиновой кромкой, небольшими шипами для раскалывания наледи.
- Щетка со скребком может заменить два инструмента или будет дополнительным помощником.
- Компактная лопата для снега.
Также пригодится при очистке машины стеклоомывающая жидкость, а вот горячую воду, металлические скребки и жесткие щетки использовать нельзя.
С чего начинать очистку автомобиля от снега: 5 шагов
Фото - © Снегопад в Троицке/Медиасток.рф
1. Если транспорт завалило снегом, то сначала нужно лопатой обеспечить доступ к кузову. Снег от машины нужно убирать не на дорогу или тротуар — лучше скидывать его на обочину.
2. Очищать автомобиль нужно с крыши. Рыхлый снег нужно удалить мягкой щеткой с крыши, стекол и кузова. Удалять снег в направлении, параллельном линиям кузова, чтобы минимизировать риск царапин.
3. Снег лучше сбрасывать в стороны, а не на капот или багажник. Особое внимание стоит уделить выхлопной трубе — ее нужно очистить сразу, как только появится возможность и обязательно до того, как вы заведете машину. Иначе есть риск попадания выхлопных газов в салон. Особое внимание нужно уделить воздухозаборникам, чтобы снег не попал в систему вентиляции.
4. После того, как снег счищен, можно приступать к очистке стекол и зеркал. Для этого можно использовать пластиковый скребок. Если снег мокрый, можно воспользоваться водосгоном — он резиновый и очистит стекла мягче.
5. После этого можно заводить машину и прогревать. Важно не включать печку сразу после запуска — это может привести к попаданию талой воды в воздуховоды и ее замерзанию. Пока машина греется можно убрать лишний снег от машины на обочину.
Что делать, если машина застряла в сугробе
Фото - © Алексей Никольский/РИА Новости
Если снега много и автомобиль, то после очистки кузова нужно почистить пространство вокруг колес. Важно полностью освободить ведущие колеса и пространство вокруг них. Затем нужно лопатой сделать «карман» длиной 30–50 см перед каждым ведущим колесом для маневра.
Под днищем автомобиля снег тоже нужно вычистить, так чтобы оставался зазор. Обратите внимание на колею, если она глубокая, то ее тоже нужно очистить — иначе вы рискуете застрять в снегу, выехав с парковочного места.
Для того, чтобы выехать с заснеженной парковки, нужно использовать технику «раскачки» — делать короткие движения назад и вперед с переключением передач. Не стоит давить на педали и перегревать двигатель.
Если не получается справиться, то стоит сделать «карман» побольше или использовать коврики или картон для сцепления со снегом.
Если и это не помогает, то нужно звать на помощь — попросить толкнуть машину или вытянуть ее тросом в зависимости от того, как она припаркована и есть ил возможность подъехать. В очень сложных случаях может понадобиться помощь эвакуатора, но чаще всего из снежного плена удается выбраться своими силами.
Почему нужно чистить машину от снега
Фото - © Снегопад в Москве/Медиасток.рф
Автомобиль от снега необходимо чистить хотя бы для того, чтобы начать движение. Ведь с заснеженными стеклами и капотом обзор отсутствует, а значит, водитель не видит дороги. При этом кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает штраф в 500 рублей за загрязненные световые приборы, грязные и заснеженные номера автомобиля. Про обледенелые и заснеженные стекла в законе не упоминается, но при ДТП водитель, который не обеспечил хороший обзор и не почистил стекла, может быть признан виновником.
Более того, снег с машины удалять нужно полностью, включая крышу и капот. При резком торможении, разгоне или повороте снег может сползти с крыши авто под колеса другого транспортного средства, а это создает аварийную ситуацию.
Неочищенный снег наносит вред самой машине — реагенты накапливаются на лакокрасочном покрытии, вода и снег остаются в уплотнителях и замерзают, что портит механизмы. Снег образует ледяную корку, избавиться от которой сложно не повредив поверхность авто.