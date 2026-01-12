Как правильно очистить машину от снега и выбраться из сугроба

Также пригодится при очистке машины стеклоомывающая жидкость, а вот горячую воду, металлические скребки и жесткие щетки использовать нельзя.

Щетка со скребком может заменить два инструмента или будет дополнительным помощником.

Щетка с мягкой щетиной и эргономичной ручкой, которую можно регулировать по длине. Оптимальная длина щетинок — до 50 мм. Длина телескопической ручки может доходить до 140 см в раскрытом виде.

С чего начинать очистку автомобиля от снега: 5 шагов

Фото - © Снегопад в Троицке/Медиасток.рф

1. Если транспорт завалило снегом, то сначала нужно лопатой обеспечить доступ к кузову. Снег от машины нужно убирать не на дорогу или тротуар — лучше скидывать его на обочину.

2. Очищать автомобиль нужно с крыши. Рыхлый снег нужно удалить мягкой щеткой с крыши, стекол и кузова. Удалять снег в направлении, параллельном линиям кузова, чтобы минимизировать риск царапин.

3. Снег лучше сбрасывать в стороны, а не на капот или багажник. Особое внимание стоит уделить выхлопной трубе — ее нужно очистить сразу, как только появится возможность и обязательно до того, как вы заведете машину. Иначе есть риск попадания выхлопных газов в салон. Особое внимание нужно уделить воздухозаборникам, чтобы снег не попал в систему вентиляции.

4. После того, как снег счищен, можно приступать к очистке стекол и зеркал. Для этого можно использовать пластиковый скребок. Если снег мокрый, можно воспользоваться водосгоном — он резиновый и очистит стекла мягче.

5. После этого можно заводить машину и прогревать. Важно не включать печку сразу после запуска — это может привести к попаданию талой воды в воздуховоды и ее замерзанию. Пока машина греется можно убрать лишний снег от машины на обочину.