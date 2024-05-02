Как будет работать общественный транспорт на Пасху в ночь на 5 мая в Москве и Подмосковье

В материале РИАМО рассказываем, как будет работать общественный транспорт во время празднования Пасхи с 4 на 5 мая в Москве и Московской области.

Как будет работать общественный транспорт в Москве с ночь на 5 мая Фото - © М. Денисов. Mos.ru

Метро

В ночь с 4 на 5 мая работа московского метрополитена продлена до двух часов ночи. Верующие смогут добраться домой после ночной службы. Во время пасхальных богослужений на станциях рядом с крупнейшими храмами, «Кропоткинской» и «Бауманской», будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности для помощи пассажирам.

Автобусы и трамваи

На автобусах и трамваях до крупных кладбищ можно будет доехать бесплатно. В пасхальную ночь наземный общественный транспорт продлил время работы до 3:30 — до этого времени будут работать более 150 маршрутов. Ночью будут работать дополнительно 16 маршрутов.

Кроме того, бесплатное транспортное обслуживание крупных городских кладбищ будет организовано 12 и 14 мая. Подробнее о маршрутах и времени работы можно узнать на сайте Мосгортранса.

Как будут работать пригородные электрички и МЦД на Пасху Фото - © пресс-служба Московской железной дороги По сообщению РЖД, на Пасху для удобства пассажиров Московская железная дорога совместно компанией-перевозчиком назначила дополнительные остановки 43 пригородным поездам Мосузла. Платформы расположены рядом с храмами и кладбищами, которые будут открыты для массовых посещений. Расписание изменено на Белорусском, Савеловском, Киевском, Рижском и Павелецком направлениях. 18 пригородным поездам дальних диаметральных маршрутов с Савеловского на Белорусское направление и в обратную сторону, назначены дополнительные остановки на платформах Отрадное или Здравница.14 поездов на Павелецком направлении дополнительно будут останавливаться в Чертаново, Калинина и Булатниково, шесть поездов на Рижском направлении получили дополнительные остановки на на Миитовской и Троицкой, а пять поездов на Киевском направлении дополнительно будут останавливаться в Алабино. Узнать об изменения в расписании можно непосредственно на станциях или на сайте.