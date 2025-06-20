Инструкция по применению: как довести мужчину до оргазма

Материал 18+

В интернете так много статей о том, как довести до оргазма свою девушку, и так мало информации о мужском оргазме. Считается, что мужчина достигает своего «пика» в любом случае. Но в этом-то и проблема: бывает просто оргазм, а бывает ого-го какой оргазм! В материале РИАМО вместе с Ольгой Багрий, психологом-психотерапевтом, сексологом, EMDR-терапевтом, поговорили о том, как доставить своему партнеру беспрецедентное наслаждение, и предлагаем подробную инструкцию по применению.

Помочь мужчине расслабиться Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори Оргазм всегда начинается в голове. И это не просто слова. Все то, что рождается в голове — и настроение, и расслабление, и эмоциональная связь, — все это влияет на возбуждение сильнее, чем все последующие задействованные эрогенные зоны. Конечно, без них тоже никуда. Но процессы, рождающиеся в мозге, — начало начал. Если у мужчины стресс, накопившаяся или даже разовая усталость или внутреннее напряжение, телу будет сложно ответить на запрос — как возбуждением, так и результатом. Для мужчины важно находиться в атмосфере, где не нужно играть роль, а можно быть собой настоящим. Это дает ему возможность расслабиться и действительно получить удовольствие. Легкость, отсутствие спешки и свобода быть собой — важные составляющие мужского удовольствия.

Обратить внимание на неочевидные эрогенные зоны⠀ Фото - © Aleksandr Golubev / Фотобанк Лори сегодня Мужское сексуальное удовольствие ошибочно считается настолько простым, что очень часто таким эрогенным зонам, как внутренние поверхности бедер, спина, шея, живот, пальцы, область поясницы и даже лицо, — не придается никакого значения. А зря. Уделите этим зонам внимание — и поймете, что это способно не просто возбуждать, но и вовлекать в процесс сексуального взаимодействия всю нервную систему мужчины. Что делать: Меняйте текстуру: используйте руки, ладони, губы, дыхание. Двигайтесь мягко, неочевидно, почти незаметно. Новизна и смена ощущений повышает чувствительность и запускает в кровь каскад дофамина.

Менять ритм и делать паузы Фото - © Гурьянов Андрей / Фотобанк Лори Чем уравновешеннее ритм, тем быстрее финал и слабее ощущения. Рабочая тема. Но если вы хотите, чтобы ваша близость была яркой и запоминающейся, попробуйте играть с ритмом, делайте паузы, замирайте, почти дойдя до кульминационного момента, — это усиливает возбуждение, а значит, делает сильнее и ярче оргазм. Что делать: Не нужно бояться приостанавливаться и даже останавливаться. Пауза, смена скорости, некоторое легкое отдаление — все это не торможение процесса, а дополнительный разгон. Мужчине это может показаться интересным и даже очень понравиться. Неожиданные изменения в ритме и скорости заставляют мозг мужчины глубже включаться в процесс восприятия.

Не забывать про руки, голос и глаза Фото - © David Kashakhi / Фотобанк Лори Мужская чувствительность к прикосновению часто недооценивается. Но поверьте, что гладкость кожи, неравномерное давление, контакт с кожей партнера работают на всех уровнях. А голос, взгляд, дыхание и подавно добавляют объем ощущений. Что делать: Говорите, что вам нравится. Не обязательно громко вслух «зачитывать» свои предпочтения. Достаточно шепнуть в ухо о своем желании, произнести какие-то нежности и приятности вслух, но с особым придыханием. Или можно просто подышать рядом с ухом. Еще одна важная деталь — старайтесь смотреть партнеру в глаза: прямо, мягко, без слов. Ничто так не возбуждает, как чувствовать, что тебя хотят. Здесь и сейчас.⠀