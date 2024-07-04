Имбирный, огуречный, черешневый и «Тархун»: 9 рецептов освежающего домашнего лимонада

Имбирный лимонад Фото - © Всеволод Белоусов / Фотобанк Лори Ингредиенты: Корень имбиря – 20 г,

Лимон – 1 шт.,

Мед – 3 ст. л.,

Куркума для цвета – на кончике ложки,

Вода – 1,5 л. Лимон промыть, выжать сок (для более яркого цитрусового аромата можно также снять цедру). Имбирь почистить и натереть на мелкой терке. Имбирь, лимонный сок, цедру (по желанию) и стакан воды смешать в кастрюле, довести на среднем огне до кипения, после чего добавить куркуму и выключить плиту. Когда смесь остынет, добавить мед (в кипяток его класть не стоит, так как мед теряет полезные свойства при нагревании), дать настояться полчаса, после чего процедить. Добавить еще 1,25 л воды (можно взять газированную) и поставить в холодильник на пару часов.

Щавелево-имбирный лимонад Фото - © Margarita Davchenko / Фотобанк Лори Ингредиенты: Щавель – 1 пучок,

Имбирь – 25 г,

Сахар – 4 ст. л.,

Вода газированная – 1,5 л.,

Лимон – 1 шт. Имбирь очистить и мелко нарезать, положить в кастрюлю со стаканом воды и сахаром, довести до кипения на медленном огне и проварить около 20 минут, после чего процедить смесь через сито и оставить для охлаждения. Щавель тщательно промыть и обсушить на полотенце, после чего нарезать крупными частями. Измельчить щавель в блендере или перетереть в ступке – допустимо, чтобы остались целыми некоторые кусочки листьев и стеблей, но основная масса должна быть похожей на кашицу. Затем добавить в щавель два стакана газированной воды, сок лимона и неполный стакан имбирного сиропа, поставить в холодильник на полчаса. После того, как смесь настоится, процедить ее через сито, в получившуюся жидкость влить еще три стакана газированной воды. Подавать со льдом.

Домашний лимонад Тархун Фото - © Антон Стариков / Фотобанк Лори Ингредиенты: Тархун (эстрагон) свежий – 70-80 г,

Лимон и лайм – по 2 шт.,

Сахар – 2/3 стакана,

Вода газированная – 1,5 л. Тархун промыть, оторвать листочки от стеблей и просушить. Зеленые стебли перетереть в ступке с небольшим количеством сахара. В кастрюле соединить неполный стакан воды, сахар, листья тархуна, довести до кипения на небольшом огне и выключить плиту. Полученный отвар остудить, добавить протертые стебли тархуна и дать настояться 2-3 часа (для получения более насыщенного аромата – 4 часа и более). Затем пробить напиток в блендере и процедить через мелкое сито. Смешать с соком лимонов и лаймов, влить газированную воду. Подавать со льдом.

Лимонад с огурцом и цитрусами Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори Ингредиенты: Огурец – 4 шт. среднего размера,

Лимон – 1 шт.,

Лайм – 1 шт.,

Сахар – 2/3 стакана,

Вода газированная – 2 литра. Огурцы промыть, если кожица слишком плотная – очистить, затем нарезать ломтиками примерно 1,5*1,5 см. Лайм и лимон тщательно вымыть, половину каждого цитруса нарезать кружочками, затем каждый кружочек – еще на 2 или 4 части. Из вторых половинок цитруса выжать сок. Смешать в небольшом количестве воды сок, огурцы, кусочки лимона, лайма и сахар, перемешать до растворения сахара и оставить на 10-15 минут. Затем добавить оставшуюся газированную воду и подавать напиток к столу.

Клубничный лимонад Фото - © Наталия Попова / Фотобанк Лори Ингредиенты: Клубника – 300 г,

Лимон – 0,5 шт.,

Мята – небольшой пучок,

Сахар – 4 ст. л.,

Вода газированная – 1,5 литра. Из половинки лимона выжать сок. Клубнику промыть, очистить от плодоножек. Половину ягод перетереть в ступке или блендере, половину оставить целыми. Мяту промыть, крепко связать пучок белой ниткой. Вскипятить воду (стакан или чуть больше). Поместить в кастрюлю клубнику (целую и протертую), добавить мяту, залить кипятком и дать остыть под крышкой. Достать мяту, затем добавить к клубнике лимонный сок и сахар, все тщательно перемешать. Влить газированную воду, подавать со льдом.

Имбирный лимонад с зеленым чаем Фото - © Gennadiy Poznyakov / Фотобанк Лори Ингредиенты: Лайм – 2 шт.,

Сахар – 4 ст. л.,

Имбирь – 40 г,

Чай зеленый – 1 ст. л.,

Вода газированная – 2 стакана. Заварить зеленый чай 2 неполными стаканами кипятка и оставить настояться на 10-15 минут. Выжать сок из лайма. Имбирь очистить и натереть на мелкой терке. Соединить все ингредиенты, добавить сахар и тщательно перемешать, затем добавить 2 стакана газированной воды и поставить в холодильник на 2-3 часа. Перед подачей на стол процедить лимонад через сито.

Черешневый лимонад Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори Ингредиенты: Черешня – 250 г,

Лимон – 1 шт.,

Мед – 100 г,

Вода газированная – 1 л. Выжать сок из половинки лимона, остатки мякоти вынуть с помощью ложечки. Вторую половинку лимона нарезать кружочками, каждый кружочек – еще на четвертинки. Черешню тщательно промыть и удалить косточки, добавить стакан воды и пробить в блендере на небольшой скорости с медом и мякотью лимона. Оставить настояться на час, после чего процедить напиток через сито. Добавить кусочки лимона и еще 3 стакана газированной воды. Подавать со льдом.

Домашний лимонад по-бразильски Фото - © Ирина Михайличенко / Фотобанк Лори Ингредиенты: Сахар – 3 ст. л.,

Лайм – 2 шт.,

Молоко сгущенное – 2 ст. л.,

Вода – 3 стакана. Тщательно вымыть лаймы, нарезать кружочками, а затем каждый кружочек еще на 4 части. Удалить косточки. Сложить в блендер, залить сгущенкой, добавить воду и сахар и пробить до однородности. Если смесь слишком сладкая – разбавить холодной газировкой. Подавать с кубиками льда.